La contundente decisión que tomó el entrenador de los Patriots en medio del escándalo amoroso con una periodista

El entrenador abandona a los New England Patriots en medio de repercusiones mediáticas con la periodista Dianna Russini

Un anuncio inesperado modificó la dinámica de los New England Patriots dirigidos por Mike Vrabel, quien decidió apartarse del equipo durante el tercer día del draft de la NFL. El entrenador informó que estará con su familia fuera de Massachusetts el fin de semana, priorizando el ámbito personal ante la presión pública por las imágenes que lo involucran con la periodista Dianna Russini.

Este miércoles por la noche, Vrabel profundizó sobre su decisión y explicó: “Como dije el otro día, le prometí a mi familia, a esta organización y a este equipo que les iba a dar la mejor versión de mí que posiblemente pueda darles. Para hacerlo, me he comprometido a buscar asesoramiento, a partir de este fin de semana. Esto es algo que he pensado mucho y es algo que aconsejaría a un jugador que haga si los estuviera aconsejando”, según publicó ESPN.

El entrenador detalló su postura: “Siempre he querido predicar con el ejemplo, y creo que esto es lo que tengo que hacer para ser el mejor esposo, padre y entrenador que pueda ser. Esto no es algo fácil de admitir, pero es una que sé que me hará una mejor persona. Agradezco el apoyo que todos me han dado y prometo una resolución más fuerte como resultado”.

Mike Vrabel decidió priorizar a su familia y se ausentará en los New England Patriots (AP Foto/Mark Stockwell)

Consultado sobre la gestión del equipo mientras esté ausente, Vrabel dijo que mantendrá el contacto con los Patriots durante el sábado, último día del draft, y destacó la confianza en el vicepresidente ejecutivo del personal de jugadores, Eliot Wolf, y en el vicepresidente del personal de jugadores, Ryan Cowden, para liderar la sala de draft.

Los Patriots emitieron un comunicado el jueves, horas antes del inicio del draft, en el que manifestaron: “Mike ha sido abierto con nosotros sobre su compromiso de ser la mejor versión de sí mismo para su familia, este equipo y nuestros fanáticos, y respetamos los pasos que está tomando para cumplir con ese compromiso”.

El club sostuvo: “Confiamos en el liderazgo y la comunicación que Mike ha establecido con nuestro personal a lo largo de este proceso previo al draft. Si bien no estará presente en la instalación el sábado, sabemos que las evaluaciones del borrador están completas y Eliot Wolf y su personal están preparados para ejecutar nuestro borrador como estaba previsto este fin de semana”.

El entrenador Mike Vrabel junto a la periodista deportiva Dianna Russini

El día previo, Vrabel, quien tiene dos hijos junto a su esposa Jen, repasó lo doloroso del momento, pero también valoró el diálogo con sus allegados, al afirmar que las conversaciones “fueron difíciles pero positivas y productivas”, recalcando el impacto personal de la situación.

El episodio también tuvo consecuencias para Dianna Russini, según portales locales, fue suspendida de inmediato por The New York Times, y una semana después de la viralización de las imágenes, presentó su renuncia a The Athletic, medio deportivo asociado al diario, que había iniciado una investigación interna sobre el caso.

El escándalo remite a las imágenes que fueron captadas el 28 de marzo en el resort Ambiente de Sedona, Arizona, cuyo valor por noche ronda los USD 2.000, mostraron al entrenador y a la ex periodista de The Athletic abrazados y tomados de la mano. Testigos aseguraron que ambos se encontraban solos durante los hechos, mientras la difusión de las fotografías por Page Six reavivó la atención en redes y medios en pleno inicio de pretemporada.

El entrenador compartió que buscaría apoyo profesional durante su ausencia en la conducción del equipo (REUTERS/Carlos Barria)

Este martes, Vrabel se refirió por primera vez a la situación ante la prensa, calificando el episodio como “un asunto personal y privado”, y agregó: “Ha tenido algunas conversaciones difíciles con personas que me importan: con mi familia, la organización, los entrenadores, los jugadores”. El entrenador fue claro sobre su responsabilidad: “Creemos que para tener éxito dentro y fuera del campo, hay que tomar buenas decisiones. Eso me incluye a mí. Eso empieza conmigo”.

Con su carrera iniciada como linebacker en Ohio State, donde fue distinguido como All-American por consenso, Vrabel fue seleccionado en la tercera ronda del draft de 1997 por los Pittsburgh Steelers, desempeñándose principalmente como jugador de reserva durante cuatro años. El entrenador fue nombrado recientemente como nuevo jefe de los Patriots para la temporada 2025. De esta manera, la franquicia llegó al draft con un total de 11 selecciones, destacándose la número 31 de la primera ronda. Para la jornada final, el equipo cuenta con ocho elecciones distribuidas en dos para la cuarta ronda, una para la quinta, cuatro para la sexta y una más en la séptima ronda.