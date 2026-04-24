Cómo identificar la fascitis plantar, una de las principales causas de dolor en el talón

La fascitis plantar causa dolor en el talón debido a la inflamación de la fascia, una banda de tejido en la base del pie (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fascitis plantar es una afección caracterizada por la inflamación de la fascia plantar, una banda gruesa de tejido que recorre la base del pie desde el talón hasta los dedos. Esta inflamación puede provocar dolor en el talón, especialmente al dar los primeros pasos en la mañana o después de largos periodos de reposo.

La revista de divulgación científica Popular Science informa que la fascitis plantar es una de las causas más frecuentes de dolor en el talón y que afecta a personas de diferentes edades y niveles de actividad física. La función normal de la fascia plantar es soportar el arco del pie y absorber el impacto generado al caminar o correr.

Cuando esta estructura se somete a una tensión excesiva o repetida, pueden producirse microdesgarros e inflamación, generando los síntomas propios de la fascitis plantar. Reconocer el papel de la fascia plantar en la biomecánica del pie ayuda a comprender por qué surgen los problemas vinculados a esta condición.

Personas con obesidad, arco alto, pie plano o que pasan muchas horas de pie sobre superficies duras presentan mayor probabilidad de padecer fascitis plantar (Freepik)

Causas y factores de riesgo

Diversos factores pueden desencadenarla. Entre las causas más frecuentes se encuentran el uso de calzado inadecuado, el aumento repentino en la actividad física, la obesidad y las alteraciones en la mecánica del pie, como el arco alto o el pie plano. Además, permanecer mucho tiempo de pie sobre superficies duras incrementa la probabilidad de desarrollar esta afección.

Popular Science señala que las personas que practican deportes de alto impacto —como correr o bailar— presentan un riesgo mayor. El envejecimiento también influye, ya que la fascia plantar pierde elasticidad con el paso del tiempo, lo que aumenta la probabilidad de lesiones.

El ambiente laboral y las rutinas diarias resultan determinantes. Aquellas personas que trabajan largas horas de pie, en particular sobre pisos rígidos, son especialmente susceptibles si el calzado utilizado no se ajusta correctamente o carece de soporte adecuado.

Deportes de alto impacto, como correr o bailar, incrementan significativamente el riesgo de desarrollar fascitis plantar según Popular Science (Freepik)

Síntomas y manifestaciones

El síntoma más común es el dolor en el talón, que suele presentarse con mayor intensidad al levantarse por la mañana o después de un periodo prolongado en reposo. Este malestar puede disminuir a medida que la persona camina, pero tiende a regresar tras estar mucho tiempo de pie o después de realizar ejercicio.

Algunas personas describen el dolor como una sensación punzante o ardorosa en la base del pie. En situaciones más avanzadas, la molestia puede tornarse persistente e interferir en las actividades diarias. La revista remarca que identificar estos síntomas tempranamente permite buscar tratamiento oportuno y evitar complicaciones mayores.

Además de la molestia local, es común que la rigidez matutina en el pie y la sensibilidad al estirar la planta agraven la incomodidad, especialmente en quienes han ignorado las señales iniciales de la afección.

La prevención de la fascitis plantar implica elegir calzado adecuado con soporte al arco y no aumentar bruscamente la intensidad de ejercicio (iStock)

Prevención y tratamiento

Para prevenirla, es recomendable utilizar calzado adecuado que ofrezca soporte al arco del pie y amortiguación suficiente. Mantener un peso saludable y evitar incrementos abruptos en la intensidad o duración de la actividad física contribuye a reducir el riesgo de aparición de esta patología.

La publicación sugiere alternar entre actividades de bajo y alto impacto, así como incorporar descansos regulares cuando la rutina requiere estar de pie de manera prolongada. Prestar atención a los primeros síntomas y modificar los hábitos diarios pueden mejorar significativamente el pronóstico y limitar el avance de la condición.

El tratamiento habitual de la fascitis plantar comprende ejercicios y estiramientos específicos orientados a aliviar la tensión en la fascia plantar y a fortalecer los músculos del pie y la pierna. Entre los métodos más efectivos destacan el estiramiento de la fascia plantar con ayuda de una toalla, rodar el pie sobre una botella fría o una pelota y los ejercicios de flexión de los dedos.

Estiramientos y ejercicios de flexión de los dedos resultan efectivos para aliviar la fascitis plantar y promover una recuperación más rápida (Freepik)

Realizar estas rutinas con regularidad puede acelerar la recuperación y prevenir recaídas. En algunos casos, la utilización de férulas nocturnas o dispositivos ortopédicos ayuda a mantener el pie en una posición óptima durante el descanso nocturno.

La asesoría de un profesional de la salud es clave para adaptar el tratamiento a cada caso y supervisar la correcta ejecución de los ejercicios, evitando así complicaciones o agravamiento de los síntomas.