El Salvador: Zumma Ratings otorga calificación AAA al Fondo Social para la Vivienda en sus emisiones vigentes

La agencia Zumma Ratings mejoró la calificación crediticia del Fondo Social para la Vivienda de El Salvador tras su evaluación al cierre de 2025. (Cortesía: Fondo Social para la Vivienda)

El Fondo Social para la Vivienda (FSV) de El Salvador obtuvo una calificación AAA en sus emisiones vigentes, según reportó Zumma Ratings el 24 de abril.

La decisión del Comité de Clasificación de Zumma Ratings se fundamentó tras evaluar los resultados al 31 de diciembre de 2025. El organismo modificó la clasificación institucional de EAA-.sv a EAA+ y la de sus instrumentos vigentes de AA.sv a AAA.sv.

Según el documento oficial de la calificadora, la mejora se sustentó en diversos factores, entre ellos, “la mejora sostenida en la calidad de activos en términos de mora y cobertura de reservas, el desempeño consistente en la expansión de activos productivos, la continua generación de utilidades y el buen nivel de eficiencia y rentabilidad, así como el fortalecimiento de la posición de solvencia”.

El análisis incluyó también la posición de liquidez y el perfil de vencimiento entre activos y pasivos financieros, detalló Zumma Ratings.

Michelle Sol, ministra de Vivienda, resaltó que la calificación AAA permitirá ofrecer más y mejores créditos habitacionales a los salvadoreños. (Cortesía: Michelle Sol)

La ministra de Vivienda de El Salvador, Michelle Sol resaltó que este reconocimiento otorga al FSV el menor nivel de riesgo crediticio posible, lo que incrementa la confianza de los inversionistas y facilita mejores condiciones de financiamiento para la institución.

“Esta calificación fortalece la base del FSV para continuar impulsando el acceso a créditos habitacionales para las familias salvadoreñas”, expresó la funcionaria por medio de redes sociales.

El informe de Zumma Ratings calificó al FSV como una institución estratégica para la política de vivienda del Gobierno salvadoreño, especializada en hipotecas, con un papel central en la ejecución de políticas públicas orientadas a resolver problemas habitacionales de los trabajadores.

Reducción de mora y fortalecimiento en la cobertura de reservas

Según datos del informe, el índice de mora del FSV bajó a 1.8% en el último año, frente al 1.9% registrado en los últimos doce meses, mientras que la participación conjunta de créditos refinanciados, reestructurados y vencidos disminuyó hasta el 10.2% respecto del total de cartera, revirtiendo una tendencia creciente observada entre 2022 y 2024.

La agencia calificadora destacó que las operaciones de crédito bajo condiciones de refinanciamiento y reestructuración cuentan con una cobertura de reservas del 150%, conforme a la política interna del FSV.

El índice de mora del Fondo Social para la Vivienda disminuyó a 1.8%, reflejando una mejora en la calidad de la cartera. (Cortesía: Michelle Sol)

Además, la cobertura de reservas sobre créditos vencidos alcanza el 1126.8%, cifra que se eleva a 199% al sumar los préstamos refinanciados y reestructurados. Zumma Ratings advirtió que la evolución de la calidad de los activos dependerá de la situación económica general, especialmente por la vulnerabilidad del mercado objetivo ante eventos como el desempleo.

Según lo publicado por el Comité, durante 2025, el FSV otorgó 6,155 créditos por un monto total de USD 194.9 millones, lo que representa el mejor desempeño de los últimos cinco años en términos en desembolsos.

FSV amplía acceso a vivienda social y mantiene altos niveles de solvencia

La institución atiende principalmente a sectores poblacionales poco cubiertos por la banca comercial, enfocándose en el financiamiento de vivienda de interés social.

Entre las modificaciones recientes a la política crediticia destacan el aumento del techo de financiamiento de vivienda social a USD 40,000 , la incorporación de programas para el sector informal y el ajuste de tasas e incrementos en los límites de edad e ingresos en programas como Casa Mujer y Casa Joven.

En relación con la solvencia, el informe fechado al cierre de 2025, muestra que la relación de fondo patrimonial a activos ponderados por riesgo se ubicó en 117.4%, mientras que el patrimonio respecto a los activos alcanzó el 65%, superando el promedio del sector bancario nacional. Zumma Ratings prevé que estos indicadores se mantendrán elevados.

El aumento del techo de financiamiento de vivienda social a USD 40.000 amplió las oportunidades para familias y jóvenes salvadoreños. (Secretaría de Prensa)

Sobre la liquidez y el manejo de plazos, la agencia subrayó que el FSV presenta brechas positivas en todas las ventanas de vencimiento y ha impulsado la diversificación de fuentes de financiamiento, especialmente a través de proveedores multilaterales, en línea con la expansión de activos productivos y la menor expectativa de nuevas emisiones.

En términos de rentabilidad, el FSV cerró el año con una utilidad de USD 67.95 millones de dólares, por encima de los USD 54 millones de 2024. La eficiencia también mejoró al reducirse los gastos administrativos a 38.4% desde el 44% del año anterior.

Entre los desafíos identificados, Zumma Ratings mencionó la necesidad de aumentar el fondeo para responder a la creciente demanda de financiamiento habitacional. La perspectiva de la calificación se mantiene estable, según concluye el documento de la calificadora.