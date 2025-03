Este es el hábito diario que destroza el esmalte de los dientes, según expertos

Una mujer comiendo un donut (AdobeStock)

Pensar en caries es pensar en azúcar. No obstante, los alimentos azucarados no son los únicos responsables del daño en los dientes, pues existen otros factores responsables. Las caries ocurren cuando las bacterias de la boca fabrican un ácido que ataca el esmalte dental, lo que provoca dolor, infección y, si no se trata, la pérdida del diente.

“Las caries se producen por la combinación de varios elementos: la presencia de bacterias en la boca, el tiempo que los alimentos permanecen en contacto con los dientes, la calidad del esmalte, y la frecuencia con la que se consumen ciertos productos”, detalla para Europa Press el doctor Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas de España. Cuando consumimos azúcar, las bacterias de la placa dental la fermentan y generan ácidos que desmineralizan el esmalte, facilitando la aparición de lesiones cariosas.

“Sin embargo, otros factores como una higiene oral deficiente, una producción insuficiente de saliva, o la genética, también pueden aumentar el riesgo de desarrollar caries; incluso en personas que no consumen grandes cantidades de azúcar”, avisa este experto. En este sentido, el doctor Castro advierte también de que los hábitos alimenticios tienen un impacto directo en la salud dental más allá del consumo de azúcar. Los alimentos ácidos, como los cítricos, los refrescos, o el vinagre, también pueden erosionar el esmalte dental al debilitar su estructura, y haciéndolo más vulnerable a las caries.

Por otro lado, los alimentos ultraprocesados suelen tener azúcares ocultos y almidones refinados, que pueden favorecer la proliferación de bacterias cariogénicas. Además, el doctor Castro resalta que su textura pegajosa hace que los residuos queden adheridos a los dientes durante más tiempo, lo que prolonga la acción de los ácidos sobre el esmalte. “Por el contrario, alimentos como los lácteos, los vegetales fibrosos, y los frutos secos pueden ayudar a neutralizar la acidez de la boca y a fortalecer los dientes”.

El doctor López Rosetti nos explica los beneficios de lavarnos los dientes.

Cómo cuidar de la salud dental

Además de reducir el consumo de azúcar, hay varios hábitos que pueden ayudarnos a prevenir las caries y colaborar en el mantenimiento de una buena salud dental. Es fundamental mantener una higiene oral rigurosa, cepillándose los dientes al menos dos veces al día con una pasta fluorada, y utilizando hilo dental, o cepillo interdental, para eliminar la placa en las zonas donde el cepillo no llega.

El experto también cree recomendable estimular la producción de saliva mediante la hidratación adecuada y el consumo de alimentos que requieran de una masticación activa, como las frutas y las verduras crujientes.

También es importante evitar picar entre horas, ya que cada vez que comemos se genera un ambiente ácido en la boca que favorece la desmineralización del esmalte. “Además, acudir regularmente al dentista para revisiones y limpiezas profesionales permite detectar y tratar problemas a tiempo. Finalmente, en algunos casos, el uso de selladores dentales en las piezas más propensas a la caries y/o la aplicación de flúor profesional, puede ser una opción eficaz para reforzar la protección dental”, concluye el doctor Óscar Castro Reino.

*Con información de Europa Press