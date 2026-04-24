Sociedad

Lanzaron una campaña audiovisual para concientizar por el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil

La iniciativa fue lanzada por el Ministerio Público Tutelar porteño. Destacaron la importancia de la participación social para ayudar a niños que estén siendo violentados

Guardar

Según UNICEF, 6 de cada 10 menores de 5 años padecen violencia

Por el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil, el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires (MPT) lanzó una campaña audiovisual destinada a crear conciencia sobre el maltrato a niñas, niños y adolescentes. Esta acción busca poner el foco en la frecuencia y las distintas formas de violencia que sufren muchos menores en su entorno más cercano, e invita a la sociedad a renovar el compromiso para erradicar estas situaciones y promover los derechos de la infancia y la adolescencia.

Los datos difundidos por UNICEF muestran una realidad que golpea fuerte: aproximadamente, 400 millones de niñas y niños menores de 5 años padecen de manera regular castigos físicos o violencia psicológica en sus hogares. Es decir que, a nivel mundial, 6 de cada 10 sufren algún tipo de agresión.

Frente a este escenario, la campaña impulsada por el MPT se propone visibilizar la problemática y mostrar que el maltrato puede estar más cerca de lo que se piensa, pero que existe la posibilidad de intervenir a tiempo. El organismo resalta que todos pueden ser parte de la solución y que gestos como una mirada atenta, una escucha activa, un acto de cuidado o un llamado pueden marcar una diferencia significativa en la vida de un niño o adolescente que se encuentra en un ambiente hostil.

La pieza audiovisual, que encabeza esta nota, comienza con una vista aérea de la ciudad, donde se observa una multitud de edificios. Sobre ese paisaje urbano, se presentan distintas situaciones que ilustran el maltrato infantil.

Cami tiene 10 años. En su casa le gritan todo el tiempo”, aparece en pantalla. Y luego: “Acá hay una maestra que escucha”. El relato continúa con mensajes como: “Acá hay un vecino que presta atención”.

En el avance del video, se incorporan íconos de geolocalización: en rojo, aquellos que representan situaciones de violencia o riesgo; en verde, personas o espacios que pueden intervenir, escuchar o prestar ayuda. Así, se construye una red visual que invita a pensar en la responsabilidad colectiva y en la posibilidad de actuar frente a los casos de maltrato.

En una guardería, una mujer consuela a una niña mientras otros niños, uno con un oso de peluche, parecen preocupados con decoraciones infantiles en la pared.
Docentes, referentes de clubes, médicos y vecinos son claves para identificar y denunciar casos de violencia contra niños y adolescentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asesora General Tutelar, Dra. Carolina Stanley, señaló en un comunicado oficial: “Todas las personas formamos parte del gran Sistema de protección de niñas, niños y adolescentes y debemos involucrarnos. Es fundamental fortalecer la capacitación y brindarles las herramientas a quienes están en contacto cotidiano con ellos, como docentes, referentes de clubes y médicos, para así poder detectar situaciones de maltrato a partir de una mirada atenta y una escucha activa. Y también es importante el rol del entorno comunitario: un vecino o un conocido que sospecha de situaciones de violencia puede comunicarse con las líneas de ayuda”.

Para quienes deseen realizar consultas o denuncias, el Ministerio Público Tutelar porteño habilita distintos canales de contacto: la línea gratuita 0800 12 27376 y el número de WhatsApp 15 7037 7037, ambos disponibles todos los días de 8 a 20, así como las redes sociales Facebook e Instagram (@mptutelar).

Las denuncias pueden realizarse de manera anónima, garantizando la confidencialidad de quienes decidan involucrarse.

Temas Relacionados

Violencia infantilDía Internacional de la Lucha contra el Maltrato InfantilÚltimas noticiasMinisterio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires

Últimas Noticias

Tras una prueba de ADN, detuvieron a un joven acusado de violar y asesinar a su abuela en Exaltación de la Cruz

Tiene 18 años y fue arrestado luego de más de un mes de investigación, después de que los estudios genéticos lo vincularan con el crimen de su abuela, Carmen Bogarín (76), en Capilla del Señor

Tras una prueba de ADN, detuvieron a un joven acusado de violar y asesinar a su abuela en Exaltación de la Cruz

Casación confirmó las condenas de la red de abogados caranchos acusados de estafar aseguradoras

La resolución fue firmada por los jueces Mario Eduardo Kohan y Carlos Ángel Natiello, que rechazaron los recursos de los imputados. La banda se hacía pasar por falsas víctimas para hacerle reclamos a las compañías

Casación confirmó las condenas de la red de abogados caranchos acusados de estafar aseguradoras

“Él paga la comida”: detuvieron a un padre por abusar de su hija de 16 años y a su madre por ocultarlo

El hecho se repitió a lo largo de cuatro años. La hermanastra de la víctima fue la denunciante

“Él paga la comida”: detuvieron a un padre por abusar de su hija de 16 años y a su madre por ocultarlo

Alquilaban fincas en Salta para ocultar droga: tenían más de 170 kilos de cocaína enterrados en una plantación de tomates

Imputaron a los líderes de la banda y a un integrante. La investigación comenzó en enero, cuando en un operativo de Gendarmería se hallaron 30 kilos de cocaína ocultos en un camión que transportaba berenjenas

Alquilaban fincas en Salta para ocultar droga: tenían más de 170 kilos de cocaína enterrados en una plantación de tomates

Video: así detuvieron a tres ladrones con antecedentes que habían entrado a robar en una casa de Tigre

El asalto ocurrió mientras el dueño de la vivienda no estaba. Gracias a una rápida investigación, cada uno de los sospechosos fue arrestado en distintas localidades del conurbano bonaerense

Video: así detuvieron a tres ladrones con antecedentes que habían entrado a robar en una casa de Tigre
DEPORTES
Masters 1000 de Madrid: se completa la segunda ronda con destacada presencia argentina

Masters 1000 de Madrid: se completa la segunda ronda con destacada presencia argentina

Con Di María, Rosario Central vence a Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 16 del Torneo Apertura

La contundente decisión que tomó el entrenador de los Patriots en medio del escándalo amoroso con una periodista

Thiago Tirante dio el golpe ante Tommy Paul y completó un día perfecto para los argentinos en el Madrid Open

Tras la derrota de Independiente, así quedaron las posiciones del Torneo Apertura y la tabla anual: los posibles cruces en el playoff

TELESHOW
Susana Giménez confirmó su presencia en los Martín Fierro de la Moda: “Voy, es divertido”

Susana Giménez confirmó su presencia en los Martín Fierro de la Moda: “Voy, es divertido”

Luis Ventura expresó su angustia tras haber sido amenazado de muerte: “Uno naturaliza situaciones que deberían espantar”

El acercamiento de Evangelina Anderson y Martín Demichelis al ver el crecimiento de su hija: “Orgullosa de vos Abrojito”

Benjamín Amadeo: “La industria de la música corre, pero no sabemos a dónde va”

Pity Álvarez sorprendió al hablar sobre sus años en prisión: "Estuvo bueno, me bajó un poquito los humitos"

INFOBAE AMÉRICA

La Comisión Presidencial por la Paz inicia campaña para conmemorar 30 años de los acuerdos de paz en Guatemala

La Comisión Presidencial por la Paz inicia campaña para conmemorar 30 años de los acuerdos de paz en Guatemala

Presidente de Panamá frena tres leyes y devuelve a la Asamblea normas sobre deudas, tributos y alquileres

El secreto de las ranas que convierten lo que comen en armas químicas contra sus depredadores

Caja Costarricense de Seguro Social supera las 48 mil pruebas de paternidad en Costa Rica en dos décadas de servicio

El Salvador: Zumma Ratings otorga calificación AAA al Fondo Social para la Vivienda en sus emisiones vigentes