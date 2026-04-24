Lanzaron una campaña audiovisual para concientizar por el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil

Según UNICEF, 6 de cada 10 menores de 5 años padecen violencia

Por el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil, el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires (MPT) lanzó una campaña audiovisual destinada a crear conciencia sobre el maltrato a niñas, niños y adolescentes. Esta acción busca poner el foco en la frecuencia y las distintas formas de violencia que sufren muchos menores en su entorno más cercano, e invita a la sociedad a renovar el compromiso para erradicar estas situaciones y promover los derechos de la infancia y la adolescencia.

Los datos difundidos por UNICEF muestran una realidad que golpea fuerte: aproximadamente, 400 millones de niñas y niños menores de 5 años padecen de manera regular castigos físicos o violencia psicológica en sus hogares. Es decir que, a nivel mundial, 6 de cada 10 sufren algún tipo de agresión.

Frente a este escenario, la campaña impulsada por el MPT se propone visibilizar la problemática y mostrar que el maltrato puede estar más cerca de lo que se piensa, pero que existe la posibilidad de intervenir a tiempo. El organismo resalta que todos pueden ser parte de la solución y que gestos como una mirada atenta, una escucha activa, un acto de cuidado o un llamado pueden marcar una diferencia significativa en la vida de un niño o adolescente que se encuentra en un ambiente hostil.

La pieza audiovisual, que encabeza esta nota, comienza con una vista aérea de la ciudad, donde se observa una multitud de edificios. Sobre ese paisaje urbano, se presentan distintas situaciones que ilustran el maltrato infantil.

“Cami tiene 10 años. En su casa le gritan todo el tiempo”, aparece en pantalla. Y luego: “Acá hay una maestra que escucha”. El relato continúa con mensajes como: “Acá hay un vecino que presta atención”.

En el avance del video, se incorporan íconos de geolocalización: en rojo, aquellos que representan situaciones de violencia o riesgo; en verde, personas o espacios que pueden intervenir, escuchar o prestar ayuda. Así, se construye una red visual que invita a pensar en la responsabilidad colectiva y en la posibilidad de actuar frente a los casos de maltrato.

Docentes, referentes de clubes, médicos y vecinos son claves para identificar y denunciar casos de violencia contra niños y adolescentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asesora General Tutelar, Dra. Carolina Stanley, señaló en un comunicado oficial: “Todas las personas formamos parte del gran Sistema de protección de niñas, niños y adolescentes y debemos involucrarnos. Es fundamental fortalecer la capacitación y brindarles las herramientas a quienes están en contacto cotidiano con ellos, como docentes, referentes de clubes y médicos, para así poder detectar situaciones de maltrato a partir de una mirada atenta y una escucha activa. Y también es importante el rol del entorno comunitario: un vecino o un conocido que sospecha de situaciones de violencia puede comunicarse con las líneas de ayuda”.

Para quienes deseen realizar consultas o denuncias, el Ministerio Público Tutelar porteño habilita distintos canales de contacto: la línea gratuita 0800 12 27376 y el número de WhatsApp 15 7037 7037, ambos disponibles todos los días de 8 a 20, así como las redes sociales Facebook e Instagram (@mptutelar).

Las denuncias pueden realizarse de manera anónima, garantizando la confidencialidad de quienes decidan involucrarse.