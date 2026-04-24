Caja Costarricense de Seguro Social supera las 48 mil pruebas de paternidad en Costa Rica en dos décadas de servicio

La CCSS superó las 48.800 pruebas de paternidad en Costa Rica desde la apertura de su Laboratorio de Genética Humana en 2003. Cortesía: CCSS

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) alcanzó 48,801 pruebas de paternidad realizadas desde que su Laboratorio de Genética Humana obtuvo la acreditación oficial en 2003, cifra que representa un avance sostenido en el acceso a la justicia familiar, con resultados que han permitido a miles de menores obtener el reconocimiento legal de su paternidad y que, según la propia institución, continúan en aumento por cambios legales recientes que amplían el universo de beneficiarios.

Según datos publicados por la CCSS, desde el inicio del programa en 2003 se han llevado a cabo 48.801 pruebas, lo que equivale al 70 % de todas las citas reservadas.

Esta proporción refleja la diferencia entre la demanda de citas y las pruebas efectivamente completadas, ya que en algunos casos no acuden todas las partes requeridas para la evaluación.

Entre 2021 y 2025, el laboratorio realizó 31 giras para tomar muestras en distintas provincias del país, incluyendo visitas a 17 centros penitenciarios, nueve oficinas regionales del Registro Civil, una comunidad indígena y tres hospitales, además de un recorrido especial en la zona Corredores–Golfito.

El director del laboratorio, José Pablo Montes de Oca Murillo, enfatizó ante la CCSS que este despliegue logístico ha sido clave para reducir las brechas de acceso en poblaciones alejadas de la capital.

El funcionamiento del servicio cuenta con un equipo técnico de diez personas, conformado por cuatro microbiólogos, incluido el jefe del laboratorio, tres analistas (uno de ellos también como gestor de calidad), dos profesionales de apoyo administrativo, dos técnicos en toma de muestras y un asistente técnico en salud. La acreditación concedida por el Ente Costarricense de Acreditación bajo la norma internacional INTE-ISO/IEC 17025 garantiza la confiabilidad y rigor de los resultados, cumpliendo estándares reconocidos globalmente.

Las pruebas de paternidad de la CCSS permiten a niños y niñas ejercer sus derechos fundamentales y obtener reconocimiento legal de filiación (Imagen ilustrativa Infobae)

El procedimiento para una prueba de paternidad inicia con la solicitud formal de la madre en cualquier maternidad o en las oficinas del Registro Civil, que gestiona el turno y posteriormente comunica el resultado a las partes. La prueba consiste en comparar fragmentos de ácido desoxirribonucleico (ADN) del hijo o hija y el potencial progenitor, lo que permite establecer la filiación biológica con certeza científica elevada.

En el periodo transcurrido, el porcentaje de pruebas positivas se sitúa entre 75 % y 85 %, es decir, en siete u ocho de cada diez casos la paternidad fue confirmada. Cuando el resultado es negativo, el estudio se repite para confirmar el dictamen previo; de persistir el resultado, la madre puede solicitar un nuevo procedimiento respecto a otra persona, según explicó la CCSS.

Durante el año 2002 se registraron 615 pruebas completas en el laboratorio, cifra que se incrementó a 2,714 pruebas proyectadas para el año 2025, lo que ilustra el crecimiento sostenido en la demanda y capacidad operativa del servicio.

Este aumento se aceleró significativamente a partir de octubre de 2024, tras una reforma del artículo 84 del Código Procesal de Familia. A partir de este cambio legal, es posible realizar pruebas de paternidad en casos de hijos de mujeres casadas directamente por vía administrativa, a través del Registro Civil, lo que antes requería un trámite judicial complejo.

El doctor Montes de Oca Murillo afirmó que “este cambio nos permitió atender muchos casos que estaban pendientes desde hace años y reducir los tiempos de espera”.

El porcentaje de confirmación de paternidad oscila entre un 75 % y un 85 % de los casos procesados en el laboratorio de la CCSS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La principal innovación que destaca la CCSS es que estas pruebas de paternidad no solo constituyen evidencia científica, sino que su función social radica en asegurar que niñas y niños puedan acreditar su filiación y ejercer derechos fundamentales.

El propio Montes de Oca Murillo subraya que el laboratorio “tiene un valor muy importante: permite que los niños y niñas conozcan quién es su padre y puedan ser reconocidos legalmente. Es un aporte directo al acceso a la justicia y a los derechos de las personas”.