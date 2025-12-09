El hábito matutino de Erling Haaland recomendado por científicos para elevar los niveles de la hormona de la felicidad

Erling Haaland atribuye parte de su rendimiento físico y mental a la caminata matutina bajo la luz natural (Reuters)

Erling Haaland, delantero noruego y figura del fútbol internacional, ha encontrado en la sencillez de una caminata matutina una de las claves para su excepcional rendimiento físico y mental.

Según ha revelado el futbolista, salir al aire libre unos minutos apenas despierta y exponerse a la luz natural se ha convertido en un pilar esencial de su rutina diaria. De acuerdo con The Independent, este gesto requiere solo 10 minutos y, a diferencia de otros métodos sofisticados empleados por profesionales, está al alcance de cualquier persona.

Optimización total: la filosofía de Haaland

Haaland es reconocido tanto por su potencia en el terreno de juego como por su interés en perfeccionar cada aspecto de su vida profesional y personal. El delantero busca constantemente pequeñas acciones que generen grandes resultados. “Deberías empezar el día temprano con luz natural y aire fresco. Lo ideal es salir a caminar un poco; creo que es algo realmente beneficioso”, afirmó en declaraciones recogidas por The Independent.

Expertos y estudios científicos respaldan la exposición a la luz solar al despertar como clave para la salud general (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de la caminata, ha incorporado recursos como la terapia de luz roja, sesiones de sauna y baños de hielo, aunque subraya que caminar al amanecer es un hábito accesible y eficiente.

Fundamentación científica: la luz matutina y la salud

La eficacia de este hábito cuenta con el respaldo cientifico, que sostiene que mantener horarios regulares de sueño y exponerse a la luz natural resulta determinante para la salud general. “Esta investigación ha demostrado que mantener horarios regulares de sueño es una de las mejores cosas que puedes hacer por tu salud”, destaca el medio.

Aunque el ritmo de vida moderno y las obligaciones pueden dificultar esa regularidad, expertos consultados por The Independent sostienen que abrir las cortinas o permanecer unos minutos junto a una ventana al despertar permite recibir los beneficios de la luz solar.

Mantener horarios regulares de sueño y exponerse a la luz natural resulta determinante para la salud general (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios fisiológicos y emocionales de la rutina

El medio expone que la caminata matutina no solo aporta una sensación placentera, sino que genera impactos concretos en el organismo. La luz solar de la mañana estimula la producción de serotonina, conocida como la “hormona de la felicidad”, y mejora el ánimo y la disposición desde el inicio del día.

Al mismo tiempo, favorece el equilibrio hormonal mediante un pico natural de cortisol, lo que incrementa la energía y la agudeza mental. Además, The Independent subraya que moverse, aunque solo sea con una caminata breve, intensifica estos efectos y ayuda a iniciar otras conductas saludables durante la jornada.

El medio remarca que este hábito no está reservado únicamente para deportistas de alto nivel. Cualquier persona puede beneficiarse, incluso si su rutina es irregular o tiene varias responsabilidades familiares.

El hábito de recibir luz natural al despertar es accesible para cualquier persona, sin importar su nivel de actividad física (Reuters)

Unos minutos al aire libre o junto a una ventana bastan para sincronizar el ritmo circadiano, mejorar la calidad del sueño y reducir el riesgo de enfermedades metabólicas e inflamatorias. Incluso en días de gran ocupación, recibir luz natural al despertar puede generar cambios positivos.

El medio enfatiza que los mejores hábitos para el bienestar suelen ser gratuitos y accesibles. Una caminata corta bajo la luz del sol matinal puede ofrecer beneficios concretos para el ánimo, la salud metabólica y la resiliencia, sin necesidad de tecnología ni rutinas complejas. Esta sencilla elección diaria, avalada por la experiencia de Erling Haaland y el respaldo por evidencia científica y expertos de The Independent, se presenta como una herramienta efectiva tanto para el rendimiento profesional como para la salud general.