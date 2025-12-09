Salud

El hábito matutino de Erling Haaland recomendado por científicos para elevar los niveles de la hormona de la felicidad

Los expertos señalan que este simple ritual por las mañanas puede estimular la liberación de serotonina, mejorar el estado de ánimo y favorecer el bienestar general. Es una práctica fácil de incorporar y accesible para cualquier persona

Guardar
Erling Haaland atribuye parte de
Erling Haaland atribuye parte de su rendimiento físico y mental a la caminata matutina bajo la luz natural (Reuters)

Erling Haaland, delantero noruego y figura del fútbol internacional, ha encontrado en la sencillez de una caminata matutina una de las claves para su excepcional rendimiento físico y mental.

Según ha revelado el futbolista, salir al aire libre unos minutos apenas despierta y exponerse a la luz natural se ha convertido en un pilar esencial de su rutina diaria. De acuerdo con The Independent, este gesto requiere solo 10 minutos y, a diferencia de otros métodos sofisticados empleados por profesionales, está al alcance de cualquier persona.

Optimización total: la filosofía de Haaland

Haaland es reconocido tanto por su potencia en el terreno de juego como por su interés en perfeccionar cada aspecto de su vida profesional y personal. El delantero busca constantemente pequeñas acciones que generen grandes resultados. “Deberías empezar el día temprano con luz natural y aire fresco. Lo ideal es salir a caminar un poco; creo que es algo realmente beneficioso”, afirmó en declaraciones recogidas por The Independent.

Expertos y estudios científicos respaldan
Expertos y estudios científicos respaldan la exposición a la luz solar al despertar como clave para la salud general (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de la caminata, ha incorporado recursos como la terapia de luz roja, sesiones de sauna y baños de hielo, aunque subraya que caminar al amanecer es un hábito accesible y eficiente.

Fundamentación científica: la luz matutina y la salud

La eficacia de este hábito cuenta con el respaldo cientifico, que sostiene que mantener horarios regulares de sueño y exponerse a la luz natural resulta determinante para la salud general. “Esta investigación ha demostrado que mantener horarios regulares de sueño es una de las mejores cosas que puedes hacer por tu salud”, destaca el medio.

Aunque el ritmo de vida moderno y las obligaciones pueden dificultar esa regularidad, expertos consultados por The Independent sostienen que abrir las cortinas o permanecer unos minutos junto a una ventana al despertar permite recibir los beneficios de la luz solar.

Mantener horarios regulares de sueño
Mantener horarios regulares de sueño y exponerse a la luz natural resulta determinante para la salud general (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios fisiológicos y emocionales de la rutina

El medio expone que la caminata matutina no solo aporta una sensación placentera, sino que genera impactos concretos en el organismo. La luz solar de la mañana estimula la producción de serotonina, conocida como la “hormona de la felicidad”, y mejora el ánimo y la disposición desde el inicio del día.

Al mismo tiempo, favorece el equilibrio hormonal mediante un pico natural de cortisol, lo que incrementa la energía y la agudeza mental. Además, The Independent subraya que moverse, aunque solo sea con una caminata breve, intensifica estos efectos y ayuda a iniciar otras conductas saludables durante la jornada.

El medio remarca que este hábito no está reservado únicamente para deportistas de alto nivel. Cualquier persona puede beneficiarse, incluso si su rutina es irregular o tiene varias responsabilidades familiares.

El hábito de recibir luz
El hábito de recibir luz natural al despertar es accesible para cualquier persona, sin importar su nivel de actividad física (Reuters)

Unos minutos al aire libre o junto a una ventana bastan para sincronizar el ritmo circadiano, mejorar la calidad del sueño y reducir el riesgo de enfermedades metabólicas e inflamatorias. Incluso en días de gran ocupación, recibir luz natural al despertar puede generar cambios positivos.

El medio enfatiza que los mejores hábitos para el bienestar suelen ser gratuitos y accesibles. Una caminata corta bajo la luz del sol matinal puede ofrecer beneficios concretos para el ánimo, la salud metabólica y la resiliencia, sin necesidad de tecnología ni rutinas complejas. Esta sencilla elección diaria, avalada por la experiencia de Erling Haaland y el respaldo por evidencia científica y expertos de The Independent, se presenta como una herramienta efectiva tanto para el rendimiento profesional como para la salud general.

Temas Relacionados

Erling HaalandLuz natural de la mañanaCaminata matutinaSalud y rendimientoThe IndependentRitmo circadianoFútbolSerotoninaCortisolBienestarHormona de la felicidadNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Semillas de chía: qué dicen los expertos sobre si es beneficioso tomar el gel que se produce al hidratarla

Harvard Health Publishing señala que la preparación que se obtiene al dejar las semillas en agua genera consultas frecuentes

Semillas de chía: qué dicen

Cómo el orégano puede ayudar a la salud de las articulaciones

Nutrientes respaldados por estudios de Harvard y el NIH, ofrecen nuevos argumentos para integrarlo en la dieta orientada a la prevención de molestias articulares

Cómo el orégano puede ayudar

Dormir mal aumenta el riesgo de enfermedades: qué advierte Harvard y cuáles son las claves para mejorar el descanso

Nuevas estrategias y advertencias de expertos buscan transformar la manera en que se aborda el insomnio y otros problemas nocturnos

Dormir mal aumenta el riesgo

Estrógeno alto: qué advierten los expertos y por qué cada vez más mujeres lo padecen

Factores cotidianos y ambientales pueden influir en el equilibrio hormonal y desencadenar síntomas inesperados en distintas etapas de la vida

Estrógeno alto: qué advierten los

No es solo cuántas veces, sino cuándo: qué dice la ciencia sobre el momento ideal para limpiar tus dientes

Las últimas recomendaciones odontológicas señalan que esperar tras algunas comidas puede marcar la diferencia en la protección del esmalte y la prevención de caries. La importancia del hilo dental y una dieta balanceada para una boca sana

No es solo cuántas veces,
DEPORTES
Los mejores pilotos de Argentina,

Los mejores pilotos de Argentina, 135 autos y la invitación de Mirtha Legrand: la única vez que el TC y TC 2000 corrieron juntos

Era un 10 habilidoso, jugó en River y Boca y le hizo un gol a Milei, pero se retiró a los 25 años: “No fui feliz siendo futbolista”

Las lágrimas del DT de Gimnasia tras perder el clásico de La Plata frente a Estudiantes: el gesto de su familia

“No volaba una mosca”: Diego Martínez confesó un momento de tensión con Cavani y Rojo en su paso por Boca

La millonaria cifra que deberán pagar los equipos de Fórmula 1 para correr en 2026: por qué Alpine se verá beneficiado

TELESHOW
Shakira hizo vibrar el estadio

Shakira hizo vibrar el estadio Vélez en su primera noche: “Lo que yo tengo con Argentina es una historia de amor”

Zoe Hochbaum defendió el cine independiente en los Martín Fierro: “Es un momento importante para darle visibilidad”

Natalia Oreiro y El Eternauta se quedaron con el Oro en los Martín Fierro de Cine y Series: conmovedor discurso e implacable triunfo

El guiño de Leonardo Sbaraglia al ganar en los Martín Fierro por la serie de Carlos Menem: “Vamos por la reelección”

Marta González se conmovió al recibir el Martín Fierro de Cine a la Trayectoria: “El cariño de la gente es el mejor premio”

INFOBAE AMÉRICA

Vivió más de un año

Vivió más de un año con los cuerpos en descomposición de su esposa e hija: el impactante desenlace de la familia Kaneko

Cardio de bajo impacto, la fórmula para mantenerse en forma cuidando las rodillas

Tras el encuentro en Londres, los aliados europeos respaldaron a Zelensky: cómo sigue la negociación del plan de paz con Rusia

Israel bombardeó infraestructura del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano

Le pagaron para hacer llover y pasaron cosas. Pero, ¡ojo!, que al final llovió