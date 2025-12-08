El uso de los medicamentos GLP-1 para adelgazar podría causar pérdida de masa muscular

El uso de medicamentos GLP-1 como Ozempic y Wegovy para adelgazar genera preocupación por la pérdida de masa muscular y debilidad (Freepik)

El auge de los medicamentos GLP-1, como Ozempic y Wegovy, ha transformado la manera en que millones de personas abordan la pérdida de peso en Estados Unidos y otras partes del planeta. Figuras públicas de alto perfil, como la extenista Serena Williams, han impulsado la popularidad de estos fármacos al compartir sus propias experiencias en campañas publicitarias. Sin embargo, junto con el entusiasmo por los resultados rápidos, crecen las advertencias de expertos y pacientes sobre un efecto secundario preocupante: la pérdida de masa muscular y la sensación de debilidad, según reporta vox.

La presencia de Williams en anuncios de televisión y redes sociales, donde afirma que los GLP-1 “no son un atajo, es ciencia”, refleja el sentir de muchos usuarios que, tras intentos fallidos de perder peso con métodos tradicionales, han encontrado en estos medicamentos una solución efectiva. La atleta, por ejemplo, logró perder 14 kilogramos tras su último embarazo gracias a este tratamiento, según Vox. No obstante, la narrativa de éxito se ve matizada por testimonios de pacientes que, pese a la reducción de peso, experimentan una merma significativa en su fuerza y vitalidad.

En comunidades en línea dedicadas a los fármacos referidos a GLP-1, abundan relatos de personas que, tras iniciar el tratamiento, notan una disminución de su masa muscular y dificultades para realizar actividades cotidianas. Un caso destacado que cita el medio es el de Sam, una entusiasta del levantamiento de pesas y el CrossFit, quien relató en un foro que, a pesar de consumir 100 gramos de proteína diarios y mantener una vida activa, sentía cómo sus músculos se debilitaban. “Siento que mis músculos se están descomponiendo. ¿Esto es normal?”, preguntó.

Expertos advierten que la popularidad de los GLP-1 crece pese a los riesgos de perder fuerza y vitalidad durante el tratamiento (Imagen Ilustrativa Infobae).

Otros usuarios describen problemas similares, como fatiga al subir escaleras o debilidad al realizar tareas domésticas, incluso en personas jóvenes y previamente activas.

Pérdida muscular: causas, riesgos y población vulnerable

La preocupación por la pérdida de masa muscular no se limita a quienes llevan una vida sedentaria. Los especialistas consultados por el medio subrayan que el entrenamiento de fuerza y una dieta rica en proteínas son esenciales para todos los pacientes que utilizan GLP-1, independientemente de su edad o nivel de actividad física.

El Dr. Robert Lustig, científico metabólico de la Universidad de California-San Francisco, comparó estos medicamentos con una “curita”: “No hay nada de malo en una curita. Pero si no limpias la herida antes de ponerla, la curita es necesaria, pero no suficiente”, explicó a vox. El especialista advierte que, sin cambios en la alimentación y el ejercicio, los beneficios de los GLP-1 pueden verse opacados por efectos adversos como la debilidad muscular.

El riesgo se agrava en adultos mayores, un grupo que representa una proporción creciente de los usuarios de GLP-1. Según datos citados por vox, una cuarta parte de las recetas de estos medicamentos en 2024 correspondió a personas mayores de 65 años. En este segmento, la pérdida de masa muscular puede traducirse en un aumento del riesgo de caídas, una de las principales causas de mortalidad en la tercera edad: más de 40.000 estadounidenses mayores murieron por caídas en 2023, y la tasa de fallecimientos se ha triplicado desde 1990.

El riesgo de caídas y mortalidad aumenta en adultos mayores que pierden masa muscular al usar GLP-1 para perder peso (Freepik)

El fenómeno también afecta a personas con peso saludable que recurren a los GLP-1 por motivos preventivos, como reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares o deterioro cognitivo. Para estos pacientes, la pérdida de músculo puede tener consecuencias aún más graves, ya que la masa muscular es clave para la movilidad y la independencia en la vejez.

Las causas de la pérdida de fuerza y músculo asociadas al uso de GLP-1 no se atribuyen únicamente al fármaco, sino a los cambios en el estilo de vida que suelen acompañar el tratamiento. Un estudio de la Universidad de Utah, citado por vox, sugiere que la debilidad se debe principalmente a una ingesta insuficiente de calorías.

En experimentos con ratones, los investigadores observaron que, aunque la masa muscular no disminuía de forma significativa, los animales perdían fuerza funcional debido a la falta de energía. “La fuerza no depende solo de la cantidad de músculo, sino de la capacidad para utilizarlo eficazmente. Hay un componente energético”, explicó Katsu Funai, autor principal del estudio. Quien, además, recomienda ajustar las dosis y evitar una pérdida de peso demasiado rápida para minimizar estos efectos.

Ensayos clínicos muestran que hasta el 40% del peso perdido con semaglutida proviene de masa muscular, alertan los expertos

Los ensayos clínicos han confirmado que, en promedio, el 40% del peso perdido con semaglutida —el principio activo de Ozempic y Wegovy— corresponde a masa muscular. Por ello, los expertos insisten en la necesidad de acompañar el tratamiento con una dieta adecuada y ejercicio de fuerza. Nayan Patel, farmacéutico especializado en el seguimiento de pacientes con GLP-1, advierte: “Si no cambias tus hábitos, puedes verte bien y perder peso, pero metabólicamente tu cuerpo estará en crisis”, declaró a vox.

Hábitos y recomendaciones para usuarios de GLP-1

Las recomendaciones para quienes utilizan estos medicamentos incluyen una dieta rica en proteínas —huevos, frutos secos, legumbres, aves y pescado— y la reducción de carbohidratos y azúcares. El ejercicio de fuerza es fundamental para preservar la masa muscular y la energía.

Instituciones como Mass General sugieren combinar 150 minutos semanales de actividad física moderada, como caminar o andar en bicicleta, con dos sesiones de entrenamiento de fuerza y ejercicios de flexibilidad.

Las recomendaciones para usuarios de GLP-1 incluyen dieta alta en proteínas, ejercicio de fuerza y evitar la pérdida de peso acelerada

El debate sobre la “cultura del atajo” en la salud se intensifica a medida que los GLP-1 se consolidan como una herramienta poderosa para la pérdida de peso.

Si bien estos fármacos ofrecen una oportunidad para quienes no han logrado resultados con métodos convencionales, los especialistas insisten en que no sustituyen los hábitos saludables. “Más no siempre es mejor”, recordó Funai, subrayando la importancia de un enfoque equilibrado.

En este contexto, la visión de los expertos es clara: los GLP-1 pueden ser un impulso inicial valioso en el proceso de pérdida de peso, pero sin una base sólida de alimentación y ejercicio, los riesgos superan los beneficios. Como concluye vox, el verdadero reto para los pacientes es comprometerse con un cambio de hábitos que permita sostener los resultados y proteger la salud a largo plazo.