Cuáles son los 8 alimentos que conviene evitar para proteger el corazón, según los expertos

Expertos advierten que carnes rojas y procesadas aumentan el riesgo cardiovascular por su alto contenido de grasas saturadas y sodio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vínculo entre la alimentación y la salud cardiovascular resulta cada vez más evidente, respaldado por múltiples estudios que demuestran cómo ciertos hábitos dietéticos pueden influir de forma directa en el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas.

Expertos en cardiología y nutrición, citados por Men’s Health y Harvard Health Publishing, advierten que algunos productos incrementan los niveles de colesterol LDL, triglicéridos y presión arterial, además de favorecer el sobrepeso y la resistencia a la insulina.

Una dieta saludable, según las recomendaciones de Men’s Health y Harvard Health Publishing, se basa en alimentos ricos en fibra, potasio, magnesio, grasas saludables como el omega-3 y antioxidantes.

El consumo de frutas y verduras aporta nutrientes esenciales para la salud cardiovascular y la prevención de enfermedades del corazón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos nutrientes, presentes principalmente en frutas, verduras, frutos secos, granos integrales y pescado, ayudan a mantener bajo control los principales factores de riesgo cardíaco. Por el contrario, el consumo elevado de ciertos productos ricos en grasas saturadas, grasas trans, azúcares añadidos, sal y harinas refinadas puede deteriorar significativamente la salud del corazón.

Ocho alimentos que se deben evitar o reducir al máximo

Los especialistas coinciden en identificar ocho alimentos clave cuyo consumo conviene evitar o restringir para proteger el sistema cardiovascular:

1. Carnes rojas y procesadas

Embutidos, salchichas, fiambres, y carnes curadas aportan excesivas grasas saturadas y sodio, elementos directamente asociados a mayor riesgo cardiovascular.

2. Papas fritas y snacks

El consumo frecuente de papas fritas y snacks ultraprocesados favorece la hipertensión arterial y la aterosclerosis, según estudios recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Suelen contener grasas trans y mucha sal, lo que favorece la hipertensión arterial y el desarrollo de aterosclerosis.

3. Donas

Estos productos combinan altos niveles de azúcar, grasas trans y harinas refinadas, lo que afecta negativamente a las arterias y al metabolismo.

4. Croissants

Preparados con mantequilla, margarina o aceites de baja calidad y dosis significativas de azúcar.

5. Margarinas y mantecas

Muchas contienen grasas trans, que elevan el colesterol LDL y favorecen la inflamación.

El consumo frecuente de refrescos azucarados eleva los triglicéridos y la resistencia a la insulina, aumentando el riesgo de obesidad y enfermedades cardíacas (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Refrescos azucarados

Incrementan los niveles de triglicéridos y aumentan la resistencia a la insulina, con riesgo añadido de obesidad.

6. Pizzas y comidas ultraprocesadas

Ofrecen harinas refinadas, grandes cantidades de sal y grasas poco recomendables.

7. Helados

Ricos en azúcares y grasas saturadas, con bajo aporte nutricional real.

8. Salsas industriales y aderezos comerciales

Las salsas industriales y aderezos comerciales concentran sodio, azúcares ocultos y grasas poco saludables en pequeñas porciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos productos concentran sodio, azúcares ocultos y grasas poco saludables, en porciones aparentemente pequeñas.

Limitar la frecuencia de consumo de estos alimentos y optar por porciones moderadas ayuda a mantener una alimentación equilibrada y a reducir el riesgo de enfermedades del corazón, sin que ello implique una prohibición total.

Alternativas favorables para la salud del corazón

Adoptar hábitos saludables no significa renunciar al sabor, sino reorientar las elecciones cotidianas hacia opciones más beneficiosas. Por ejemplo, los embutidos pueden sustituirse por legumbres, pescado azul o aves sin piel visible, que aportan proteínas y grasas saludables sin el exceso de sodio o grasas saturadas.

Sustituir embutidos por legumbres, pescado azul o aves sin piel aporta proteínas y grasas saludables, reduciendo el exceso de sodio y grasas saturadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aquellas personas que prefieren los fritos pueden optar por la preparación al horno, en freidora de aire, a la plancha o al vapor. Al reemplazar los snacks ultraprocesados, los especialistas recomiendan fruta fresca, yogur natural y frutos secos sin sal añadida, fuentes de energía y micronutrientes que también aportan mayor saciedad.

En cuanto a las bebidas, resulta más saludable hidratarse con agua con gas y rodajas de cítricos o té sin endulzantes. Estas opciones evitan el aporte extra de azúcares presentes en refrescos o jugos industriales. Para acompañar los platos, se aconseja el uso de aceite de oliva virgen extra, mostaza natural y salsas preparadas a base de yogur o pesto de hierbas frescas en lugar de aderezos industriales pesados.

Además, conviene sustituir las harinas y cereales refinados por pan, pasta y arroz integral, siempre manteniendo raciones equilibradas. Esto aporta fibra y ayuda a mejorar el perfil metabólico.

La sustitución de harinas y cereales refinados por integrales mejora la calidad nutricional de la dieta diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave está en priorizar alimentos naturales, frescos y variados, procurando que las fuentes de fibra, vitaminas, minerales y grasas saludables predominen sobre los productos procesados, ultraprocesados o ricos en azúcar y grasa saturada.

Estas estrategias, avaladas por Men’s Health y Harvard Health Publishing, demuestran que adoptar un enfoque equilibrado y consciente en la dieta puede prevenir enfermedades cardíacas crónicas y mejorar la salud cardiovascular a largo plazo.

Mantener estos hábitos permite obtener una mejora significativa y sostenible de la salud del corazón, reduciendo riesgos asociados a la dieta sin perder calidad ni disfrute en la alimentación diaria.