Salud

Cuáles son los 8 alimentos que conviene evitar para proteger el corazón, según los expertos

Especialistas citados por Men’s Health y Harvard Health Publishing aseguran que pequeños cambios diarios pueden transformar tanto la salud física como la mental

Guardar
Expertos advierten que carnes rojas
Expertos advierten que carnes rojas y procesadas aumentan el riesgo cardiovascular por su alto contenido de grasas saturadas y sodio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vínculo entre la alimentación y la salud cardiovascular resulta cada vez más evidente, respaldado por múltiples estudios que demuestran cómo ciertos hábitos dietéticos pueden influir de forma directa en el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas.

Expertos en cardiología y nutrición, citados por Men’s Health y Harvard Health Publishing, advierten que algunos productos incrementan los niveles de colesterol LDL, triglicéridos y presión arterial, además de favorecer el sobrepeso y la resistencia a la insulina.

Una dieta saludable, según las recomendaciones de Men’s Health y Harvard Health Publishing, se basa en alimentos ricos en fibra, potasio, magnesio, grasas saludables como el omega-3 y antioxidantes.

El consumo de frutas y
El consumo de frutas y verduras aporta nutrientes esenciales para la salud cardiovascular y la prevención de enfermedades del corazón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos nutrientes, presentes principalmente en frutas, verduras, frutos secos, granos integrales y pescado, ayudan a mantener bajo control los principales factores de riesgo cardíaco. Por el contrario, el consumo elevado de ciertos productos ricos en grasas saturadas, grasas trans, azúcares añadidos, sal y harinas refinadas puede deteriorar significativamente la salud del corazón.

Ocho alimentos que se deben evitar o reducir al máximo

Los especialistas coinciden en identificar ocho alimentos clave cuyo consumo conviene evitar o restringir para proteger el sistema cardiovascular:

1. Carnes rojas y procesadas

Embutidos, salchichas, fiambres, y carnes curadas aportan excesivas grasas saturadas y sodio, elementos directamente asociados a mayor riesgo cardiovascular.

2. Papas fritas y snacks

El consumo frecuente de papas
El consumo frecuente de papas fritas y snacks ultraprocesados favorece la hipertensión arterial y la aterosclerosis, según estudios recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Suelen contener grasas trans y mucha sal, lo que favorece la hipertensión arterial y el desarrollo de aterosclerosis.

3. Donas

Estos productos combinan altos niveles de azúcar, grasas trans y harinas refinadas, lo que afecta negativamente a las arterias y al metabolismo.

4. Croissants

Preparados con mantequilla, margarina o aceites de baja calidad y dosis significativas de azúcar.

5. Margarinas y mantecas

Muchas contienen grasas trans, que elevan el colesterol LDL y favorecen la inflamación.

El consumo frecuente de refrescos
El consumo frecuente de refrescos azucarados eleva los triglicéridos y la resistencia a la insulina, aumentando el riesgo de obesidad y enfermedades cardíacas (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Refrescos azucarados

Incrementan los niveles de triglicéridos y aumentan la resistencia a la insulina, con riesgo añadido de obesidad.

6. Pizzas y comidas ultraprocesadas

Ofrecen harinas refinadas, grandes cantidades de sal y grasas poco recomendables.

7. Helados

Ricos en azúcares y grasas saturadas, con bajo aporte nutricional real.

8. Salsas industriales y aderezos comerciales

Las salsas industriales y aderezos
Las salsas industriales y aderezos comerciales concentran sodio, azúcares ocultos y grasas poco saludables en pequeñas porciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos productos concentran sodio, azúcares ocultos y grasas poco saludables, en porciones aparentemente pequeñas.

Limitar la frecuencia de consumo de estos alimentos y optar por porciones moderadas ayuda a mantener una alimentación equilibrada y a reducir el riesgo de enfermedades del corazón, sin que ello implique una prohibición total.

Alternativas favorables para la salud del corazón

Adoptar hábitos saludables no significa renunciar al sabor, sino reorientar las elecciones cotidianas hacia opciones más beneficiosas. Por ejemplo, los embutidos pueden sustituirse por legumbres, pescado azul o aves sin piel visible, que aportan proteínas y grasas saludables sin el exceso de sodio o grasas saturadas.

Sustituir embutidos por legumbres, pescado
Sustituir embutidos por legumbres, pescado azul o aves sin piel aporta proteínas y grasas saludables, reduciendo el exceso de sodio y grasas saturadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aquellas personas que prefieren los fritos pueden optar por la preparación al horno, en freidora de aire, a la plancha o al vapor. Al reemplazar los snacks ultraprocesados, los especialistas recomiendan fruta fresca, yogur natural y frutos secos sin sal añadida, fuentes de energía y micronutrientes que también aportan mayor saciedad.

En cuanto a las bebidas, resulta más saludable hidratarse con agua con gas y rodajas de cítricos o té sin endulzantes. Estas opciones evitan el aporte extra de azúcares presentes en refrescos o jugos industriales. Para acompañar los platos, se aconseja el uso de aceite de oliva virgen extra, mostaza natural y salsas preparadas a base de yogur o pesto de hierbas frescas en lugar de aderezos industriales pesados.

Además, conviene sustituir las harinas y cereales refinados por pan, pasta y arroz integral, siempre manteniendo raciones equilibradas. Esto aporta fibra y ayuda a mejorar el perfil metabólico.

La sustitución de harinas y
La sustitución de harinas y cereales refinados por integrales mejora la calidad nutricional de la dieta diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave está en priorizar alimentos naturales, frescos y variados, procurando que las fuentes de fibra, vitaminas, minerales y grasas saludables predominen sobre los productos procesados, ultraprocesados o ricos en azúcar y grasa saturada.

Estas estrategias, avaladas por Men’s Health y Harvard Health Publishing, demuestran que adoptar un enfoque equilibrado y consciente en la dieta puede prevenir enfermedades cardíacas crónicas y mejorar la salud cardiovascular a largo plazo.

Mantener estos hábitos permite obtener una mejora significativa y sostenible de la salud del corazón, reduciendo riesgos asociados a la dieta sin perder calidad ni disfrute en la alimentación diaria.

Temas Relacionados

Alimentación saludableSalud cardiovascularAlimentos ultraprocesadosColesterol LDLPerfil metabóliconutricióndieta equilibradafibraalimentación saludableMen´s HealthHarvard HealthNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Un estudio reveló cómo el matrimonio puede influir en el control del apetito y el peso corporal

La reciente investigación de la Universidad de California en Los Ángeles vinculó la calidad del vínculo emocional en pareja con la actividad cerebral y el metabolismo intestinal

Un estudio reveló cómo el

Qué alimentos congelados recomiendan consumir los expertos para reducir el riesgo cardiovascular

Especialistas citados por EatingWell y avalados por recomendaciones de Harvard Health destacan que ciertos productos mantienen su valor nutricional y pueden contribuir a mejorar la salud del corazón cuando se incorporan de manera regular a la dieta

Qué alimentos congelados recomiendan consumir

Café antes de entrenar: los secretos científicos que lo convirtieron en un hábito clave para deportistas

La ciencia y la experiencia de atletas destacados avalan la integración del café como recurso estratégico, aunque su uso requiere atención a la hidratación y la tolerancia individual para optimizar resultados

Café antes de entrenar: los

La Universidad de Harvard explicó por qué lo inusual se recuerda mejor que lo cotidiano

Factores como la reflexión sobre experiencias únicas, el uso de imágenes y la repetición en intervalos pueden ayudar a consolidar información y evitar errores

La Universidad de Harvard explicó

Piel opaca o amarillenta: cómo recuperar la luminosidad facial y detectar señales de alerta

Especialistas de Harvard Health advierten que ciertos cambios en el rostro pueden responder a deficiencias nutricionales, estrés o trastornos metabólicos, y recomiendan evaluar para detectar posibles problemas de salud

Piel opaca o amarillenta: cómo
DEPORTES
El premio que ganó Lando

El premio que ganó Lando Norris tras su histórico título en la F1 y la elección clave que deberá para el 2026

El récord que Franco Colapinto compartió con una figura tras el final de la temporada de la Fórmula 1

Las reacciones, reprobaciones y el final: el termómetro de la Bombonera durante la eliminación de Boca ante Racing

Toques, lujos y el único fanático de Argentinos Juniors que viajó: a 40 años de la mejor final de la historia de la Copa Intercontinental

Cámaras corporales y controles en tiempo real: los cambios en el arbitraje que estudia FIFA para el Mundial 2026

TELESHOW
Wanda Nara sorprendió con una

Wanda Nara sorprendió con una impactante decoración navideña en su hogar: 7 árboles, fotos familiares y destellos

La fiesta de casamiento de Juan Cruz Ávila y María Guastavino: “Nos faltaba dar este paso”

El espectacular casamiento de Nicolás Cabré y Rocío Pardo en un bosque cordobés: todas las fotos

Martín Fierro de Cine y Series 2025: todos los nominados y lo que hay que saber para seguir la gala

Pretty Woman, el musical abrió la temporada teatral de Mar del Plata a pura ovación para Florencia Peña y Juan Ingaramo

INFOBAE AMÉRICA

Mujeres al abordaje: así fue

Mujeres al abordaje: así fue la increíble vida de Mary Read y Anne Bonny, las piratas más famosas del Caribe

Detectives de enfermedades: la historia detrás de los científicos que investigan crisis ambientales y brotes letales

La boda que lo cambió todo: cómo un vestido blanco de 1840 marcó la moda nupcial por casi dos siglos

Luego de tres días de bloqueo, el Consejo Nacional Electoral de Honduras anunció el reinicio del escrutinio de las elecciones

Zelensky se reúne con los aliados europeos en Londres luego de que Trump lo cuestionara por demorar la respuesta a su plan de paz