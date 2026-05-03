Salud

El uso de redes sociales eleva el riesgo de ansiedad y depresión en niños y adolescentes, según un estudio internacional

Los expertos analizaron más de 153 estudios y datos de 363.000 menores de entre 2 y 19 años de distintas regiones. Confirmaron que existe una asociación significativa entre plataformas digitales y el incremento de problemas psicológicos

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
El análisis reunió datos de más de 363.000 menores de entre dos y 19 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un amplio metaanálisis internacional vinculó el uso de redes sociales con un deterioro de la salud mental en jóvenes. La investigación, publicada en JAMA Pediatrics, revisó datos de más de 363.000 niños y adolescentes y constató asociaciones persistentes entre el tiempo en plataformas digitales y mayores riesgos de depresión, ansiedad y autolesiones. El análisis alerta sobre el alcance global de este fenómeno y expone que, aunque los efectos individuales sean moderados, el impacto total puede afectar a toda una generación.

El metaanálisis —un estudio que investiga los resultados de múltiples estudios independientes— encontró que existe una relación directa y significativa entre el uso de redes sociales y el empeoramiento de la salud mental en la juventud a partir de 153 estudios longitudinales realizados desde el año 2000.

PUBLICIDAD

Se identificaron vínculos consistentes entre estas plataformas y un aumento en síntomas depresivos, ansiedad, autolesiones y dificultades socioemocionales en adolescentes y niños de diversas regiones.

Según detalló un artículo publicado en JAMA Network, el estudio solo incluyó investigaciones longitudinales posteriores a 2000, con una media de seguimiento de 2,5 años. Se analizaron datos de niños y adolescentes de entre dos y 19 años, principalmente de Europa, Norteamérica y Australia, aunque también se abarcaron Asia y Latinoamérica. Los principales indicadores negativos hallados fueron depresión, ansiedad, autolesiones y baja autoestima entre usuarios jóvenes de redes sociales.

PUBLICIDAD

Vinculación entre redes sociales y la salud mental

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los expertos advierten sobre el impacto global del uso excesivo de plataformas digitales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados muestran que la relación entre plataformas digitales y efectos negativos es especialmente clara en adolescentes de 12 a 15 años, una etapa considerada “ventana sensible” por su vulnerabilidad neurológica.

“La relación entre las redes sociales y la depresión era más fuerte en la preadolescencia”, explicó la profesora adjunta Yunyu Xiao del Weill Cornell Medical College, en declaraciones recogidas por JAMA Network. El estudio indica que la exposición temprana y frecuente a redes se asoció con mayor prevalencia de consumo de sustancias, conductas problemáticas, bajo rendimiento académico y reducción de la autoestima.

Por contraste, otros tipos de interacción digital, como los videojuegos, presentaron efectos tanto negativos como positivos. En cambio, las redes sociales destacaron por acumular principalmente riesgos. La psicóloga Samantha Teague de la Universidad James Cook en Australia, autora principal del estudio, señaló: “Descubrimos que los niños corrían un mayor riesgo de sufrir dificultades en su desarrollo social y emocional”. Aunque el porcentaje de riesgo adicional oscila entre un 3% y un 5%, al analizar grandes poblaciones el aumento potencial de casos con trastornos psicológicos es cuantioso.

Debate sobre causalidad y contexto de riesgo

Pese a la solidez de los resultados, los autores aclaran que los datos no prueban causalidad. “Es muy difícil discernir qué fue primero, el huevo o la gallina; ¿cuál es la dirección de la relación?”, puntualizó Jason Nagata, investigador de la Universidad de California, San Francisco. El debate científico actual gira en torno a si el uso de redes agrava síntomas preexistentes o si, por el contrario, los jóvenes con problemas previos recurren más a estas plataformas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El riesgo de depresión y ansiedad aumenta con la frecuencia en redes sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El valor de los estudios longitudinales reside en la capacidad para mapear la evolución de síntomas y distinguir su secuencia temporal. Además, factores como el contexto de uso, la personalización algorítmica y las notificaciones frecuentes pueden intensificar la experiencia negativa. Nagata destacó paralelismos entre el uso compulsivo de redes y los síntomas de adicción, aunque aún no existe un diagnóstico formal para adicción a estas plataformas.

Regulaciones, políticas y responsabilidad empresarial

El auge de problemas de salud mental vinculados a las redes sociales ha impulsado iniciativas regulatorias en varios países. Australia implementó una prohibición para menores de 16 años a finales de 2025, y en Francia se exige el consentimiento parental para menores de 15. Algunos estados de Estados Unidos aplican restricciones similares. Sin embargo, según Teague, estas leyes resultan poco efectivas, ya que los adolescentes suelen encontrar formas de eludirlas.

Expertos advierten que las soluciones basadas únicamente en la prohibición pueden tener efectos adversos y limitan otras dimensiones del bienestar juvenil. Cada vez más, la atención se dirige hacia la responsabilidad de las empresas tecnológicas.

En marzo, un jurado declaró a Meta y Google responsables de daños a la salud mental juvenil por diseñar plataformas adictivas. Kate Blocker, directora de investigación en Children and Screens, subrayó que el enfoque empieza a desplazarse hacia la “responsabilidad por productos defectuosos”. Blocker insta a las plataformas a eliminar mecanismos de comparación social, como los conteos de “me gusta” y las rachas visibles, y a limitar notificaciones que incentivan el uso constante.

Implicaciones clínicas y recomendaciones

Redes sociales - menores - Portugal - tecnología - 15 de febrero
Los pediatras recomiendan evaluar el uso problemático de plataformas digitales durante las consultas (Imagen ilustrativa Infobae)

El escenario descrito obliga tanto a padres como a profesionales sanitarios a adoptar un enfoque más activo. Los expertos recomiendan incluir la evaluación del uso problemático de redes sociales en las revisiones pediátricas, junto con el sueño y la alimentación. Xiao señala la importancia de analizar no solo el tiempo en pantalla, sino también el tipo de interacción digital de los menores. Nagata aconseja iniciar el diálogo sobre uso de pantallas con apertura, evitando la estigmatización, para facilitar la sinceridad de los jóvenes.

Aunque la evidencia sobre posibles beneficios es escasa, algunos especialistas consideran que las futuras intervenciones deberían contar con la cooperación de plataformas tecnológicas, autoridades sanitarias y familias. Teague plantea profundizar en el estudio de los efectos de vídeos cortos y de distintas plataformas, además de diseñar entornos digitales más seguros para la juventud.

Mientras persisten los desafíos y la mayoría de los adolescentes mantiene una alta frecuencia de uso de redes, la tarea de protección recae en profesionales sanitarios y familiares. Si bien las plataformas digitales ofrecen nuevas oportunidades, los expertos advierten que la lógica empresarial que predomina dista de estar alineada con el desarrollo saludable de la juventud.

Temas Relacionados

Redes SocialesSalud Mental JuvenilRegulación DigitalResponsabilidad Empresarial

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Madrugadores o trasnochadores: qué se debe saber antes de cambiar los hábitos de sueño

La preferencia por la mañana o la noche se relaciona tanto con la personalidad y la genética como con las rutinas, sin que exista un único camino hacia el bienestar

Madrugadores o trasnochadores: qué se debe saber antes de cambiar los hábitos de sueño

Por qué disfrutar la comida podría ser la clave para adelgazar de forma sostenible

Nuevos estudios revelan que el placer al comer influye en la saciedad y en el éxito de las dietas, superando la importancia de las calorías y los nutrientes, según investigaciones difundidas por la BBC y expertos en psicología alimentaria

Por qué disfrutar la comida podría ser la clave para adelgazar de forma sostenible

Cuáles son las claves de la entrenadora de Kim Kardashian sobre fuerza, nutrición y descanso

Senada Greca expuso en una entrevista para el podcast Well with Arielle Lorre por qué la constancia supera a la motivación, cuestionó mitos del fitness femenino y propuso un enfoque integral que combina entrenamiento, alimentación y recuperación para sostener la salud a largo plazo

Cuáles son las claves de la entrenadora de Kim Kardashian sobre fuerza, nutrición y descanso

Las bebidas vegetales plantean dudas sobre su aporte nutricional

Diversos expertos advierten que su consumo puede ser riesgoso para menores, principalmente por sus carencias nutricionales y la presencia de azúcares añadidos, según recomendaciones recientes citadas por The Times

Las bebidas vegetales plantean dudas sobre su aporte nutricional

El humidificador ultrasónico, el secreto para transformar el ambiente durante las olas de calor

Más allá de aliviar la sequedad, puede marcar la diferencia en el descanso y la hidratación

El humidificador ultrasónico, el secreto para transformar el ambiente durante las olas de calor
DEPORTES
Las atajadas del Dibu Martínez y el gol de Buendía en la caída del Aston Villa por 2-1 ante un Tottenham que salió del descenso

Las atajadas del Dibu Martínez y el gol de Buendía en la caída del Aston Villa por 2-1 ante un Tottenham que salió del descenso

Un perro entró al campo en Central-Tigre y frenó el partido durante cinco minutos: la reacción del público ante sus gambetas

Los mejores memes que dejó el GP de Miami de la F1: del octavo puesto de Colapinto a la visita de la suerte de Messi

El emotivo diálogo por radio entre Colapinto y el ingeniero de Alpine tras el octavo lugar en el GP de Miami

La felicidad de Colapinto por su actuación en el GP de Miami y el efecto que tuvo Messi: “Hay que traerlo todas las carreras”

TELESHOW
Minimalista y con un guiño al Martín Fierro: el look de Juana Viale para su programa del domingo

Minimalista y con un guiño al Martín Fierro: el look de Juana Viale para su programa del domingo

Fabián Cubero emocionó a Mica Viciconte con un romántico mensaje en su cumpleaños: “Solo puedo agradecer”

Maia Reficco contó por primera vez cómo vive esta nueva etapa junto a Franco Colapinto en la F1: “Un delirio”

Las vacaciones paradisíacas de Guillermina Valdes con sus hijos en Cerro Bayo: relax, deportes de aventura y mucha paz

¿Cómo es Wanda Nara como suegra?: Carola Sánchez Aloe contó su experiencia después de su ruptura con Valentino López

INFOBAE AMÉRICA

Trump anunció que Estados Unidos escoltará barcos fuera del estrecho de Ormuz: “Es un gesto humanitario”

Trump anunció que Estados Unidos escoltará barcos fuera del estrecho de Ormuz: “Es un gesto humanitario”

El presidente de Israel realizará una visita histórica a Panamá y Costa Rica para fortalecer relaciones bilaterales

Austria expulsó a tres diplomáticos rusos acusados de espionaje

“Resistir a ser borrado”: la lucha del arte chicano en la era Trump desde México

Suecia interceptó un buque vinculado a la “flota fantasma” de Rusia por evasión de sanciones internacionales