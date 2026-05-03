Por qué disfrutar la comida podría ser la clave para adelgazar de forma sostenible

Nuevas investigaciones vinculan el placer al comer con mayores probabilidades de perder peso, más allá de las calorías consumidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nuevas investigaciones indican que disfrutar la comida influye en la pérdida de peso, más allá de las calorías o los nutrientes específicos. La BBC destaca que el placer y las expectativas al comer impactan la sensación de saciedad y pueden determinar el éxito o fracaso de una dieta.

Disfrutar los alimentos ayuda a perder peso porque la experiencia placentera y la expectativa modifican cómo el cerebro percibe la saciedad y regula el apetito. Esto aumenta la probabilidad de sentirse satisfecho con porciones adecuadas y favorece la constancia en hábitos alimenticios, factores clave para bajar de peso de manera sostenible.

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El vínculo entre la mente y la alimentación ha cobrado relevancia en los estudios sobre nutrición. Ashley Gearhardt, profesora de psicología en la Universidad de Michigan, explicó a la BBC que las personas tienen una tendencia evolutiva a buscar alimentos muy energéticos. Sin embargo, en la actualidad predomina una oferta de alimentos ultraprocesados, lo que dificulta apreciar los sabores sutiles de frutas y verduras.

Gearhardt lo ilustra con una metáfora: “Los productos ultraprocesados son como un concierto de heavy metal. Están diseñados para tapar el resto. Y es realmente difícil para la gente prestar atención a la música clásica sutil de una fruta o una verdura”.

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El papel de la mente en la saciedad

Uno de los experimentos más conocidos, liderado hace 15 años por Alia Crum, psicóloga en la Universidad de Stanford, demostró que la respuesta del cuerpo ante la comida depende de nuestras creencias, no solo de la cantidad de calorías.

La investigación sobre psicología y nutrición muestra que lo que pensamos de la comida afecta procesos fisiológicos en el cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese estudio, los participantes recibieron el mismo batido, pero se les hizo creer que era “indulgente” y de 620 calorías o “saludable” y de 140 calorías. El contenido real era de 380 calorías. Quienes pensaban estar bebiendo la versión calórica experimentaron una bajada más rápida de la hormona del apetito, la ghrelina, lo que sugiere mayor saciedad. En contraste, quienes creyeron consumir la opción ligera tuvieron una menor reducción de esa hormona.

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“Creer que comes suficiente hace que tu cuerpo reaccione como si realmente lo hicieras”, explicó Crum, según recogió la BBC. Esto resulta relevante, ya que la ghrelina influye tanto en la sensación de hambre como en el metabolismo. Una mentalidad enfocada en la privación puede reducir el gasto metabólico y dificultar la pérdida de peso.

Además, Crum observó que cuando a las personas se les dice que tienen genes que favorecen la saciedad, producen más GLP-1 —una hormona reguladora del peso—, aunque esa información genética no sea real.

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Cómo influyen los mensajes y etiquetas en la alimentación

El etiquetado y los mensajes sobre los alimentos afectan la satisfacción y el comportamiento posterior. Un estudio citado por la BBC mostró que quienes probaron una barra de proteínas rotulada como “sabrosa” la hallaron más satisfactoria que los que la recibieron etiquetada como “saludable”, a pesar de ser idénticas en nutrientes.

Un estudio revela que el etiquetado de alimentos influye directamente en la percepción del sabor de los productos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas que comieron la barra “saludable” reportaron menos saciedad y continuaron comiendo más que otros participantes. Este resultado sugiere que las etiquetas centradas en beneficios para la salud pueden limitar el placer al comer y aumentar el consumo posterior para compensar la insatisfacción.

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Por otro lado, sentir culpa después de consumir alimentos “indulgentes”, como pastel de chocolate, se asocia con peores resultados en la pérdida de peso. Destacar el sabor y disfrute de la comida sana en lugar de la restricción puede aumentar el interés y mejorar la experiencia alimentaria.

Los ultraprocesados y la dificultad de disfrutar la comida sana

La constante presencia de alimentos ultraprocesados representa un desafío adicional para quienes buscan controlar su peso. Gearhardt advirtió a la BBC que estos productos están fabricados para ser sumamente atractivos, lo que dificulta valorar opciones frescas y naturales.

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La profesora recomienda privilegiar comidas basadas en productos frescos, proteínas y abundantes frutas y verduras. “Esto es para lo que el cuerpo humano está diseñado, para nutrirse y encontrar placer en ello”, afirmó.

La alta presencia de alimentos ultraprocesados dificulta el control del peso por su diseño atractivo y adictivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reducir el consumo de alimentos ultraprocesados es un paso clave, ya que suelen aportar pocos nutrientes y generan una sensación de saciedad limitada. Pero el cambio no pasa solo por lo que se evita, sino también por cómo se vive la alimentación.

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La especialista Ashley Gearhardt propone ir un paso más allá: redefinir la experiencia de comer para que sea placentera, y no solo una suma de calorías o nutrientes. Desde esa mirada, la alimentación saludable se vuelve más sostenible, atractiva y fácil de mantener en el tiempo.

Disfrutar la comida y perder peso es posible

Para Crum, adoptar una “mentalidad de indulgencia” resulta más efectivo que enfocarse en la restricción. Recomienda confiar en las señales del cuerpo para detectar lo que se necesita y evitar etiquetas como “ligero”, “bajo” o “reducido”, ya que estas fomentan la sensación de privación.

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Crum aconseja escuchar los deseos genuinos del organismo y elegir alimentos que realmente generen placer, evitando caer en restricciones excesivas. Gearhardt coincide: contemplar la comida como fuente de bienestar y no solo como necesidad biológica puede ser determinante.

La BBC subraya que muchos métodos tradicionales para adelgazar ponen el foco exclusivo en reducir calorías o limitar alimentos, pero la clave podría estar en modificar la forma de pensar sobre la comida y buscar satisfacción en las elecciones diarias.

Encontrar placer moderado en la alimentación, dentro de una dieta equilibrada, fortalece la relación saludable con los alimentos y apoya el control del peso a largo plazo. Un equilibrio entre permitir pequeños antojos y disfrutar de lo que se consume resulta fundamental para mantener hábitos saludables y estables con el tiempo.