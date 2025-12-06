Salud

El calor y las alergias aumentan un riesgo frecuente de los niños en verano: cómo actuar

El sangrado nasal suele ocurrir con más frecuencia en esta época del año. A qué se debe y las recomendaciones para prevenir

El sangrado nasal suele originarse en la parte anterior del tabique, la zona más vascularizada de la nariz (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la llegada del calor, es común que los niños presenten sangrados nasales, conocidos como epistaxis. Estos episodios ocurren con frecuencia durante esta época, tanto mientras los niños están expuestos al sol como después, y suelen generar preocupación en la familia.

Pero la buena noticia es que la mayoría de los casos no es grave.

Son frecuentes en personas con antecedentes de alergia (un mínimo roce de la mano sobre las fosas nasales puede desencadenar un sangrado repentino, ya que la congestión dilata los vasos sanguíneos) o en aquellas personas que usan gotas nasales descongestivas o en personas que hurgan con frecuencia en la zona (se introducen los dedos en las fosas nasales).

Debemos saber que la nariz tiene un red de vasos sanguíneos muy rica, son finos y superficiales. Esa red sanguínea es la que se encarga de calentar el aire que inspiramos cuando ingresa por las fosas nasales, que es una zona muy delicada.

Cuáles son las causas del sangrado nasal

El sangrado de nariz en niños aumenta durante el calor y suele alarmar a las familias, aunque la mayoría de los casos no es grave (Imagen Ilustrativa Infobae)

Que si bien en la mayoría de los casos el cuadro cede rápidamente y de manera espontánea, para los especialistas en otorrinolaringología es siempre una emergencia. Las causas más comunes del sangrado son:

  • La presencia de aire seco o uso prolongado de aire acondicionado
  • Resfríos, crisis de alergia, Rinitis Alérgica propiamente dicha
  • Golpes o caídas (apoyando la nariz)
  • No usar técnica apropiada para la aplicación de spray nasal
  • Sonarse muy fuerte la nariz
  • Presencia de parásitos
  • Introducción de cuerpo extraño (es frecuente por la curiosidad, que despiertan)
  • Intentar extraer los mismos, con maniobras caseras puede ser causa de sangrado.
  • En adolescentes, con epistaxis a repetición y en especial en varones descartar diagnóstico de Angiofibroma (tumor benigno)
  • En adultos también puede sangrar por la presencia de tumores benignos o malignos o por presión arterial alta
  • Traumatismos craneales

En la mayoría de los casos el sangrado ocurre en la parte anterior del tabique nasal, es la zona más rica en pequeños vasos, la más vascularizada. El caso se complica cuando la hemorragia no cede, es incesante y a pesar del tratamiento es difícil de frenar.

La nariz posee una red de vasos sanguíneos finos y superficiales, lo que la hace especialmente vulnerable a hemorragias (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué hacer cuando sangra la nariz?

Ante un sangrado nasal seguir estos pasos simples:

  • Siempre mantener la calma
  • Usar guantes
  • Sentar al niño con la cabeza siempre hacia adelante
  • Apretar suavemente la parte blanda de la nariz durante 10 minutos aproximadamente sin soltar, a modo de pinza entre los dedos índice y pulgar
  • Pedirle que mientras sangre la nariz respire por la boca
  • Taponar en tal caso la fosa nasal sangrante (con un algodón embebido en agua oxigenada en caso de no ceder)

Sí estas medidas no logren reducir el sangrado, concurrir a un centro asistencial.

En caso de tratarse de un sangrado abundante, puede que el mismo provenga de la zona posterior y quizá sea necesario que el especialista deba realizar otro tipo de tratamiento como un taponaje.

Es muy importante ante episodios repetidos consultar para descartar causas más importantes y poder llegar a un diagnóstico y tratamiento apropiado.

Las causas más comunes del sangrado nasal incluyen aire seco, resfríos, rinitis alérgica, golpes y uso inadecuado de sprays nasales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que no se debe hacer:

  • Colocar la cabeza hacia atrás (pues la sangre puede ir a la garganta y producir atragantamiento, asfixia)
  • No utilizar vinagre ni alcohol, ni tampoco remedios caseros.
  • Se recomienda ante los casos leves y repetidos, el uso de gorras o sombreros
  • Evitar el sol entre las 10 y 16 horas

Ante dudas, siempre es mejor la consulta al especialista otorrinolaringológico.

* La Dra. Stella Maris Cuevas (MN: 81701) es médica otorrinolaringóloga - experta en olfato – alergista, expresidenta de la Asociación de Otorrinolaringología de la Ciudad de Buenos Aires (AOCBA).

