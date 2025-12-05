Riesgos del calor extremo: a partir de qué temperatura es peligroso estar al aire libre

El calor extremo representa un riesgo para la salud pública a partir de los 32℃, según expertos en salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la temporada de calor, el aumento sostenido de las temperaturas y la humedad genera un contexto de alto riesgo para la salud pública. Las olas de calor, cada vez más frecuentes por el cambio climático, pueden producir complicaciones fisiológicas incluso en personas sanas y afectan especialmente a ciertos sectores de la población.

Reconocer los umbrales de peligro, identificar los síntomas iniciales y aplicar medidas de prevención es fundamental para evitar desenlaces graves en estos períodos críticos.

Índice de calor: riesgos desde 32℃

El índice de calor es una escala que combina la temperatura y la humedad para reflejar el impacto real del calor sobre el cuerpo humano. De acuerdo con la médica de familia Beth Oller, citada por Healthline, los riesgos para la salud comienzan a partir de los 32℃ (90℉) y aumentan proporcionalmente.

Se considera zona de “extrema precaución” entre 32℃ y 40,5℃ (90℉ y 105℉), mientras que valores superiores a 38℃ (100,4℉) representan un peligro especialmente alto. En estos rangos, cualquier persona puede desarrollar inconvenientes de salud en muy poco tiempo, razón por la cual Oller enfatiza la importancia de evitar la exposición durante las horas de máxima insolación por la tarde, cuando el calor suele alcanzar su pico crítico.

Síntomas y consecuencias: agotamiento por calor y golpe de calor

El agotamiento por calor es una señal de advertencia que puede aparecer incluso en exposiciones relativamente cortas. Sus síntomas incluyen mareos, dolor de cabeza, sudoración excesiva, fatiga, debilidad muscular, calambres y náuseas. Si estos signos no se atienden a tiempo, pueden evolucionar hacia un golpe de calor.

Esta condición se caracteriza por confusión, dificultades en el habla, ausencia de sudoración, piel seca y caliente, latidos cardíacos acelerados, vómitos y pérdida de conciencia. El golpe de calor debe considerarse siempre una emergencia médica, ya que puede desencadenar consecuencias fatales si no se actúa de inmediato.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que las olas de calor están asociadas a incrementos súbitos de mortalidad y morbilidad, principalmente en los sectores más vulnerables como personas mayores y niños pequeños.

El calor extremo afecta a toda la población, pero ciertas personas enfrentan un riesgo significativamente mayor. Oller destaca que los adultos mayores, quienes sufren afecciones cardíacas o pulmonares, las mujeres embarazadas y los recién nacidos deben tomar precauciones adicionales.

Para ellos, resulta crucial evitar la exposición solar directa entre las 11:00 y las 17:00, cuando el índice de calor alcanza valores más elevados. Además, se recomienda buscar ambientes climatizados o bien ventilados, evitar actividades físicas intensas y monitorear cualquier síntoma temprano de malestar.

Recomendaciones prácticas para reducir el riesgo

Permanecer hidratado es la estrategia más eficaz para mitigar los efectos del calor. Es fundamental beber agua frecuentemente, incluso si no se tiene sed, y evitar el consumo de bebidas alcohólicas o con cafeína, que aumentan la deshidratación. La elección de ropa ligera, cómoda y de colores claros, junto con el uso de sombreros de ala ancha y gafas de sol, ayuda a reducir la exposición y a mantener la temperatura corporal más estable.

El uso de protector solar es imprescindible, ya que las quemaduras solares dificultan la capacidad de la piel para enfriarse. Buscar sombra en el exterior, emplear toallas húmedas o atomizadores para refrescarse y limitar las actividades y el ejercicio físico en los horarios más calurosos también son recomendaciones clave.

La vigilancia es esencial en el caso de niños pequeños, personas mayores y quienes tienen enfermedades crónicas. Se recomienda revisar periódicamente su estado general, ofrecer agua, asegurarse de que vistan ropa adecuada y permanezcan en lugares frescos.

¿Qué hacer frente a síntomas graves?

Si una persona muestra confusión, habla incoherente, pulso acelerado, ausencia de sudor, piel caliente, náuseas, vómitos o pérdida de conciencia, hay que buscar atención médica de inmediato. Mientras se espera la llegada de ayuda profesional, es importante trasladar al afectado a un sitio fresco, retirarle el exceso de ropa y aplicar paños húmedos sobre su piel. En ningún caso debe intentarse ofrecer líquidos a alguien en estado de inconsciencia.

El aumento de las temperaturas por el verano exige una actitud proactiva y responsable: informarse a diario sobre las condiciones meteorológicas, adaptar rutinas y proteger a los grupos de riesgo es esencial. Un entorno preparado y conductas preventivas permiten disfrutar de la temporada cálida sin poner en peligro la salud propia ni la de los demás.