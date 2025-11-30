Olas de calor: aceleran el envejecimiento biológico y aumentan riesgos de enfermedades

La exposición a olas de calor incrementa el riesgo de envejecimiento biológico en adultos y personas vulnerables (María José López / Europa Press)

La exposición prolongada a olas de calor representa no solo un riesgo inmediato para la salud, sino que también aumenta la velocidad del envejecimiento biológico. El impacto de las altas temperaturas es equiparable a factores de riesgo como la adicción al tabaco o el consumo de alcohol, lo que plantea una preocupación, especialmente, en los grupos de riesgo.

Según un estudio internacional publicado en la revista Nature Climate Change, liderado por Cui Guo de la Universidad de Hong Kong, los riesgos a permanecer expuesto al sol en un contexto de aumento global del calor extremo son muy altos, lo que puede provocar enfermedades y una aceleración en la vejez.

Olas de calor: un riesgo para la población

Durante 15 años, el equipo de Guo analizó los datos médicos de 24.922 adultos en Taiwán, examinó la frecuencia de olas de calor en sus lugares de residencia y su impacto en el envejecimiento biológico, una métrica que refleja el estado real de células, tejidos y órganos.

Los participantes se dividieron en cuatro grupos según su grado de exposición, y los resultados revelaron que dos años acumulados bajo olas de calor pueden añadir entre ocho y doce días a la edad biológica de una persona.

Cada salto entre grupos de exposición se asoció con un incremento de entre 0,023 y 0,031 años, lo que sitúa estos fenómenos en la misma categoría de riesgo que el tabaco, el alcohol, la dieta y el ejercicio.

El calor extremo representa un desafío creciente para la salud pública (Eduardo Manzana / Europa Press)

El estudio resalta que el impacto sobre la vejez temprana es comparable al de otros factores de riesgo bien establecidos. Los autores destacan que, aunque el aumento en días de envejecimiento individual podría parecer pequeño, su impacto acumulativo en diferentes poblaciones puede tener consecuencias importantes para la salud pública.

“Si bien la cifra en sí puede parecer pequeña, con el tiempo y en diferentes poblaciones, este efecto puede tener implicaciones significativas para la salud pública”, señaló Cui Guo.

El contexto global refuerza la relevancia de estos hallazgos. El año pasado fue el más cálido registrado a nivel mundial. La tendencia apunta a un incremento tanto en la frecuencia como en la intensidad de las olas de calor.

En Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) informa que actualmente se producen en promedio seis olas de calor al año, comparadas con las dos anuales de la década del 60. Además, estos episodios son ahora más intensos y prolongados.

Asimismo, la EPA define el calor extremo como aquellos días en los que la temperatura alcanza o supera los 35 grados.

En cuanto a la mortalidad, la asociación estima que el fenómeno natural causa alrededor de 2.000 muertes al año en Estados Unidos, aunque la cifra real podría ser mayor debido a la falta de uniformidad en los métodos de reporte y a recursos limitados para investigar las causas de fallecimiento.

Las olas de calor intensifican los problemas en grupos de riesgo (REUTERS/Ana Beltran)

El peligro de las olas de calor

Más allá de los riesgos inmediatos como la insolación o los calambres, el calor extremo puede sobrepasar la capacidad natural de enfriamiento del cuerpo, lo que puede derivar en consecuencias graves, incluida la muerte.

El ensayo advierte que la aceleración del envejecimiento biológico por exposición al calor incrementa la probabilidad de desarrollar enfermedades crónicas como demencia, accidentes cerebrovasculares, cáncer, enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 y patologías renales.

Grupos específicos, como obreros, residentes rurales o quienes se exponen habitualmente al sol, presentan una mayor susceptibilidad a los impactos en la salud. Esta observación coincide con investigaciones previas que identifican a las personas mayores, quienes residen en el campo y quienes desempeñan trabajos expuestos a las altas temperaturas.

Además, factores como la obesidad, la dieta y el nivel socioeconómico también pueden influir en el envejecimiento biológico, junto con la exposición al calor.

Estudios complementarios refuerzan la preocupación por el impacto. Una investigación reciente de la Universidad del Sur de California, encontró que los residentes de áreas donde los días de calor, definidos como Precaución Extrema, ocurren la mitad del año experimentaron hasta 14 meses adicionales de envejecimiento biológico.

Ailshire, autora del trabajo, explicó: “Incluso después de controlar varios factores, encontramos esta asociación. Solo por vivir en una zona con más días de calor, envejeces biológicamente más rápido”.

Especialistas recomiendan una hidratación constante y vestir ropa ligera y clara (AP Foto/Petros Giannakouris)

Cómo enfrentar olas de calor

Frente a esta realidad, especialistas sugieren buscar espacios con aire acondicionado, hidratarse con agua y bebidas deportivas para reponer electrolitos, vestir ropa ligera y de tonos claros, evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor calor, vigilar a personas vulnerables y no dejar nunca niños ni mascotas en vehículos estacionados.

El envejecimiento de la población mundial añade urgencia a la necesidad de políticas de adaptación, ya que se prevé que para 2050 alrededor del 16 % de la población global tendrá 65 años o más.

En este contexto, los autores del estudio insisten en la importancia de desarrollar intervenciones específicas que permitan fortalecer la capacidad de adaptación de la sociedad, retrasar el envejecimiento y favorecer una vida saludable en un mundo cada vez más expuesto a temperaturas extremas.