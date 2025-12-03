Salud

Colágeno natural, la clave de la gelatina para el bienestar

Popularmente reconocida como un postre sencillo y liviano, esta preparación se destaca por sus beneficios nutricionales poco conocidos que van más allá de su sabor y textura

Guardar
La gelatina natural es fuente
La gelatina natural es fuente de colágeno, esencial para la salud de la piel, huesos y articulaciones (Imagen Ilustrativa Infobae).

La gelatina es un alimento clásico que suele asociarse a postres infantiles y dietas hipocalóricas, aunque su relevancia va mucho más allá de lo culinario. Investigaciones de instituciones como Harvard University han resaltado su capacidad para estimular la producción de colágeno, proteína fundamental para el mantenimiento de la piel, los huesos y todas las estructuras conectivas del organismo.

A medida que el interés por la nutrición y la prevención aumenta, la gelatina emerge como un recurso funcional, natural y accesible para quienes buscan mejorar su salud desde adentro.

El colágeno representa cerca del 30% por ciento de todas las proteínas del cuerpo humano. Es responsable de brindar firmeza a la piel, fortalecer músculos y tendones, y conservar la flexibilidad en las articulaciones.

Especialistas de Harvard destacan que
Especialistas de Harvard destacan que la gelatina estimula la producción de colágeno y mejora la elasticidad cutánea (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, con el paso del tiempo, su producción disminuye de forma natural, lo que provoca arrugas, fragilidad ósea, pérdida de masa muscular y problemas articulares. Por ello, es relevante incluir en la dieta hábitos y alimentos que contribuyan a restaurar y mantener los niveles de colágeno en el organismo.

Qué tipo de gelatina es mejor para la salud

La diversidad de gelatinas en el mercado obliga a distinguir entre sus variedades y composición. Para obtener los máximos beneficios, es preferible optar por gelatinas puras y libres de aditivos. Entre las opciones recomendadas por expertos de Harvard se encuentran:

  • Gelatina sin sabor ni azúcares añadidos: Esta versión contiene proteína pura, sin colorantes ni saborizantes artificiales. Al carecer de azúcares y conservantes, es baja en calorías y puede mezclarse con frutas naturales o jugos, permitiendo recetas saludables y personalizadas.
  • Gelatina de hueso: Producida a partir de la cocción prolongada de huesos y cartílagos animales, aporta colágeno, calcio y magnesio en concentraciones más elevadas. Este tipo fortalece los huesos y articulaciones y mejora la elasticidad y apariencia de la piel.
  • Gelatina de cítricos: Su preparación combina gelatina sin sabor con jugos ricos en vitamina C, como naranja, limón o kiwi. La vitamina C es indispensable para la síntesis de colágeno y refuerza el efecto antioxidante, ayudando a combatir el envejecimiento prematuro.
a combinación de gelatina con
a combinación de gelatina con vitamina C potencia la síntesis de colágeno y combate el envejecimiento prematuro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las variantes industriales suelen contener azúcares añadidos, colorantes y conservantes que disminuyen el valor nutricional del producto. Elegir gelatinas naturales permite aprovechar al máximo los nutrientes y el impacto positivo en el cuerpo.

El valor nutricional de la gelatina sin sabor ni azúcares añadidos

La gelatina sin sabor ni azúcares añadidos se destaca por su alto contenido de proteínas, aportando unos ocho a nueve gramos por cada 10 gramos de producto, y es especialmente rica en aminoácidos como glicina y prolina, fundamentales para la síntesis de colágeno en el organismo.

Carece de grasas y azúcares, lo que la convierte en un alimento de bajo aporte calórico (alrededor de 35-40 kcal por porción). Al no contener aditivos ni colorantes, sus nutrientes son más fácilmente asimilables y no aporta calorías vacías, por lo que resulta adecuada para quienes buscan mejorar la salud de las articulaciones, la piel y los tejidos conectivos sin añadir componentes artificiales a su dieta.

Cómo consumir gelatina para absorber todos sus nutrientes

El beneficio de la gelatina depende de su incorporación inteligente a la dieta. Para potenciar sus efectos, se recomienda:

  • Consumirla acompañada de alimentos ricos en vitamina C (naranjas, kiwi, fresas). Esta vitamina es fundamental para la síntesis y fijación de colágeno.
  • Mantener un consumo diario de diez gramos de gelatina en polvo, incorporándola a jugos, smoothies, postres naturales o sopas.
  • Priorizar gelatinas sin azúcares añadidos ni colorantes.
  • Moderar su ingesta, evitando excesos y favoreciendo siempre las opciones más puras.
El consumo regular de gelatina
El consumo regular de gelatina sin azúcares añadidos favorece la regeneración de fibras de colágeno y previene enfermedades degenerativas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo habitual y equilibrado de gelatina de calidad fortalece la piel, el cabello, las uñas y optimiza el funcionamiento de huesos y articulaciones.

¿Por qué la gelatina ayuda a adquirir colágeno?

La grenetina, componente principal de la gelatina, es una de las fuentes más concentradas de colágeno. Al ingerirse, se descompone en aminoácidos que el organismo utiliza para formar y reparar fibras de colágeno en piel, huesos y otros tejidos. La disminución natural de esta proteína —acelerada por la edad y factores ambientales— puede moderarse con una alimentación adecuada y el consumo regular de gelatina.

Un análisis científico de 2025 mostró que los péptidos de colágeno pueden mejorar la densidad mineral ósea y ciertos marcadores celulares, especialmente cuando se combinan con vitamina D y calcio, lo que respalda el valor de los derivados del colágeno en la estructura corporal.

Un consumo diario y moderado
Un consumo diario y moderado de gelatina pura fortalece piel, cabello, uñas y optimiza el sistema musculoesquelético (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gelatina consumida junto a alimentos ricos en vitamina C optimiza este proceso, favoreciendo la formación de nuevas fibras. Instituciones como Harvard subrayan que incorporar alimentos que aporten colágeno o sus precursores contribuye al bienestar general. Así, la gelatina es más que un postre: es una opción accesible que, dentro de una dieta equilibrada, puede ayudar a mantener tejidos fuertes y apoyar la vitalidad.

Temas Relacionados

GelatinaColágenoBeneficios para la saludValor nutricionalNutriciónNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

Viremia residual del VIH: por qué el virus persiste en algunos pacientes, según científicos de Harvard y el MIT

Los expertos estadounidenses analizaron muestras de pacientes bajo terapia antirretroviral. Cómo lograron desentrañar qué ocurre en el sistema inmunológico cuando el virus no desaparece del todo

Viremia residual del VIH: por

Por qué la llamada “panza cervecera” representa un riesgo para la salud cardíaca, según científicos

Investigadores de Alemania demostraron que la acumulación de grasa abdominal por cualquier motivo puede provocar alteraciones cardíacas más graves que el sobrepeso distribuido en el cuerpo

Por qué la llamada “panza

Casi una de cada cinco muertes infantiles está vinculada a retrasos del crecimiento, revela un estudio global

El informe se publicó en The Lancet Child & Adolescent Health. Las causas y recomendaciones

Casi una de cada cinco

Tres hábitos fundamentales que pueden transformar tu vida, según un experto en productividad

En el último episodio del podcast de Mel Robbins, Charles Duhigg, especialista en hábitos, explicó cómo pequeñas modificaciones en la vida diaria podían generar un efecto dominó positivo en el bienestar y la productividad

Tres hábitos fundamentales que pueden

El entrenamiento de fuerza: la fórmula recomendada por especialistas para el bienestar integral

Adoptar ejercicios como sentadillas, peso muerto o planchas desde la adultez temprana permite conservar masa muscular, cuidar la postura y prevenir la dependencia física a largo plazo

El entrenamiento de fuerza: la
DEPORTES
La nueva vida de un

La nueva vida de un ex arquero de la selección de Francia como productor de ostras: “El boca a boca funciona, es la mejor publicidad”

Diego Latorre contó detalles inéditos de su recordada frase del cabaret en Boca: “Sé quién era el compañero que habló con la prensa”

El liderazgo de Zak Brown y las decisiones menos visibles que reescribieron el destino de McLaren en la Fórmula 1

Dolor en el fútbol argentino: los mensajes en homenaje al entrenador de Luján Santiago Fredes

El posible camino de Los Pumas hasta la final del Mundial de Rugby 2027 y el historial con los rivales del grupo

TELESHOW
Lali Espósito presenta su documental:

Lali Espósito presenta su documental: cuándo se estrena y cómo verlo online

Wanda Nara y Maxi López más cerca que nunca: complicidad, risas y miradas ante las cámaras

Ivana Figueiras aclaró cómo está su salud tras los rumores de internación

Sabrina Rojas criticó el look de Pampita sin saber que estaba al aire: “¿Se puede decir eso?"

Quién es Dante Barbera, el niño que reemplazó a Soy Rada en el programa de Mario Pergolini

INFOBAE AMÉRICA

“La edición número 50 de

“La edición número 50 de la Feria del Libro de Buenos Aires posiblemente sea la más importante de su historia”

La Cámara de Diputados de Paraguay sancionó el presupuesto 2026

Uruguay alerta por resurgimiento de casos de sarampión y pide a nacidos después de 1967 verificar sus vacunas

Chile aprobó una ley que prohíbe el uso de teléfonos celulares en las escuelas a partir de 2026

La verdadera historia de “It’s My Life”: el día en que Bon Jovi convirtió una película en un himno generacional