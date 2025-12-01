Salud

Errores comunes en la conversación que debilitan los vínculos y cómo evitarlos

Especialistas advierten que ciertas conductas al dialogar generan desconexión emocional y tensión en las relaciones, mientras que la escucha activa y el respeto pueden fortalecer los intercambios cotidianos

Un lenguaje despectivo o poco respetuoso crea barreras y dificulta la comunicación efectiva en cualquier ámbito (Freepik)

Las conversaciones diarias influyen de manera directa en el bienestar emocional y en los vínculos, ya que un intercambio positivo fortalece las relaciones, mientras que una charla incómoda puede generar estrés y distanciamiento. De acuerdo con especialistas consultados por Verywell Mind, la aparición reiterada de errores en estas prácticas cotidianas impacta negativamente en la conexión con los demás, si no se detectan y corrigen a tiempo.

La psicóloga jefe de AMFM Healthcare, la doctora Meghan Marcum, explicó que los errores en la conversación suelen provocar una sensación de desconexión que puede derivar en problemas en los vínculos. Este efecto se observa tanto en el ámbito personal como en el profesional, donde la mayor parte de las interacciones requieren una comunicación adecuada.

Cuando los fallos se repiten, las personas pueden sentirse incomprendidas y, con el tiempo, evitar el diálogo, lo que debilita las relaciones y puede llevar incluso a su ruptura.

Desde la perspectiva de quienes se identifican como neurodivergentes, como relató una autora anónima citada por Verywell Mind, las normas sociales de la conversación pueden resultar arbitrarias o difíciles de seguir. Pese a ello, los principios de respeto y escucha activa resultan universales y esenciales para cualquier tipo de interacción.

Conductas que obstaculizan el diálogo

Entre los problemas frecuentes en la charla cotidiana, destaca el “boomerasking”, una práctica que consiste en preguntar para responderse uno mismo. Este comportamiento transmite la sensación de que el interlocutor no es tenido en cuenta. Marcum afirmó que puede percibirse como manipulador y generar malestar.

Adoptar un tono afirmativo y mantener un lenguaje neutral favorece el entendimiento y la resolución de desacuerdos (Freepik)

Interrumpir al otro antes de que finalice su intervención también es un error común. Aunque puedan tolerarse en ciertos vínculos, lo habitual es que quienes sufren esos parates se sientan ignorados o menospreciados.

Por otro lado, centrar la conversación en uno mismo, sin dar espacio al otro, puede resultar monótono y desalentar la participación ajena. El equilibrio entre compartir y escuchar se vuelve fundamental para lograr un diálogo saludable.

Brindar consejos no solicitados constituye otra dificultad habitual. De acuerdo con Dana Caspersen, especialista en resolución de conflictos citada en Verywell Mind, una acción perjudicial en los conflictos es intervenir con sugerencias en lugar de escuchar y reconocer la vivencia del otro. Esta actitud puede generar la impresión de que no se presta suficiente atención o que se cuestiona la capacidad del interlocutor para resolver sus asuntos.

El uso de preguntas cerradas, que solo admiten respuestas breves, limita la profundidad de la conversación. En cambio, las preguntas abiertas invitan a que el interlocutor comparta más detalles. En tanto, la ausencia de preguntas de seguimiento puede interpretarse como falta de interés, ya que demuestra desatención y poco compromiso con lo que el otro expresa.

Asimismo, bombardear con preguntas sin dar espacio para responder puede resultar abrumador y poner a la defensiva, haciendo necesario alternar preguntas y respuestas para sostener el equilibrio.

Por último, recurrir a un lenguaje despectivo o poco respetuoso —como realizar comentarios ofensivos o invalidar sentimientos— deteriora la calidad del intercambio. Marcum advirtió que este tipo de lenguaje crea barreras y dificulta la comunicación efectiva.

La escucha activa y el reconocimiento de la experiencia ajena son claves para fortalecer la conexión en las relaciones (Freepik)

Estrategias para fomentar una comunicación efectiva

Superar estos errores requiere adoptar ciertas prácticas promovidas por expertos. Caspersen aconseja escuchar con curiosidad y reconocer lo que la otra persona expresa, ya que esta actitud favorece la apertura y fomenta el respeto mutuo. En vez de imponer opiniones o soluciones, es preferible acompañar al interlocutor para que desarrolle sus propias ideas y sentimientos.

La escucha activa se convierte en una herramienta indispensable. Marcum recomienda resumir brevemente lo expresado por el interlocutor para corregir malentendidos y comprobar que ambas partes comprenden el mensaje, lo que también fortalece la conexión y facilita la solución de posibles dudas.

Mantener un tono afirmativo y utilizar un lenguaje neutral contribuye a que la conversación fluya y resulte más constructiva. Ante un desacuerdo, mostrar interés genuino por la perspectiva ajena y evitar una postura defensiva puede abrir nuevas vías de entendimiento.

La clave de las conversaciones enriquecedoras reside en la presencia y el interés auténtico por la experiencia del otro. Como señala Verywell Mind, actuar con respeto y buscar comprender al interlocutor facilita evitar los errores más habituales, permitiendo construir relaciones más sólidas.

Escuchar para comprender y expresarse sin confrontación crea un marco en el que ambas partes exploran lo que verdaderamente importa, sentando las bases para un intercambio más auténtico y satisfactorio.

