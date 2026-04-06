Síndrome del intestino irritable: qué pasa en el organismo durante una crisis y cuánto puede durar, según especialistas

El síndrome del intestino irritable afecta al 10% de la población mundial e impacta significativamente la calidad de vida de quienes lo padecen (Imagen Ilustrativa Infobae)

El síndrome del intestino irritable (SII) es uno de los trastornos digestivos funcionales más frecuentes y afecta aproximadamente al 10 % de la población mundial, según la Fundación Internacional para los Trastornos Gastrointestinales Funcionales. Caracterizado por dolor abdominal y alteraciones en el tránsito intestinal, este cuadro presenta episodios que pueden impactar significativamente la calidad de vida.

Durante un brote de síndrome del intestino irritable, los síntomas digestivos aumentan de forma notable y pueden complicar las rutinas diarias. Este fenómeno es habitual en personas con diagnóstico de síndrome del intestino irritable y se manifiesta con molestias intestinales cuya intensidad y duración varían, según la Asociación Española de Gastroenterología.

El síndrome del intestino irritable es una afección crónica vinculada a cambios en el sistema nervioso entérico y en el eje intestino-cerebro. La causa implica una sensibilidad aumentada a estímulos digestivos, un fenómeno denominado hipersensibilidad visceral, de acuerdo con la Fundación Internacional para los Trastornos Gastrointestinales Funcionales. Las personas con SII experimentan episodios recurrentes de síntomas que aparecen y desaparecen con poca previsibilidad.

Durante los brotes, el intestino reacciona con mayor sensibilidad y presenta disfunciones en la comunicación con el cerebro. Esto genera dolor abdominal, distensión, diarrea, estreñimiento, alteraciones en las deposiciones y puede durar desde unas horas hasta varios días, detallan los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH).

Según la Fundación Internacional para los Trastornos Gastrointestinales Funcionales, estas manifestaciones pueden afectar la calidad de vida y dificultar la planificación de actividades diarias.

Los brotes de síndrome del intestino irritable se caracterizan por dolor abdominal, alteraciones en las deposiciones y disfunción del eje intestino-cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por lo general, los brotes surgen durante el día sin interrumpir el sueño y consisten en un empeoramiento temporal de las molestias habituales. Algunos pacientes sienten evacuaciones incompletas, lo que incrementa la sensación de malestar. Los síntomas aparecen y desaparecen sin un patrón definido, lo que dificulta su control y manejo, como subraya la Clínica Mayo.

Duración y variabilidad de los brotes

La duración de los brotes puede diferir entre una persona y otra, e incluso en un mismo paciente. Se han descrito episodios que duran desde unas pocas horas hasta varios días; en casos aislados, pueden prolongarse más, según los NIH.

Dado que el SII es una patología crónica, los síntomas pueden presentarse la mayor parte del tiempo o alternar con periodos asintomáticos. No existe una regularidad en la aparición o desaparición de los brotes.

Los expertos coinciden en que los síntomas “pueden aparecer y desaparecer y no siempre son predecibles”. Esta variabilidad dificulta el control del síndrome y la planificación de rutinas diarias. Además, la intensidad y duración del brote dependen de factores individuales y ambientales.

La duración e intensidad de los brotes de SII varía entre pacientes, pudiendo ir de unas horas a varios días sin un patrón claro de aparición (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos factores pueden desencadenar o intensificar un brote de SII. Entre los principales se encuentran los factores dietéticos, como la ingesta de ciertos alimentos, bebidas, cafeína, alcohol o el comer demasiado rápido, según la Asociación Americana de Gastroenterología.

El estrés, la falta de sueño, la ansiedad y los cambios hormonales asociados al ciclo menstrual figuran también entre los elementos más habituales que agravan los brotes. Hay pacientes que logran identificar correlaciones entre sus síntomas y estos factores, mientras que otros no encuentran un motivo claro.

Llevar un registro de alimentación, emociones y síntomas ayuda a detectar posibles patrones o desencadenantes. Este seguimiento proporciona herramientas útiles para adaptar el tratamiento con supervisión de profesionales de la salud.

Estrategias de manejo y prevención de los brotes

La gestión del SII requiere un enfoque integral con modificaciones en el estilo de vida y, en ocasiones, tratamiento farmacológico. Ajustar la dieta—como aumentar la fibra o eliminar el gluten—, adoptar una dieta baja en FODMAP, emplear probióticos o cápsulas de aceite de menta y considerar terapias de apoyo psicológico pueden ser útiles, de acuerdo con la Fundación Internacional para los Trastornos Gastrointestinales Funcionales.

El yoga y el ejercicio regular también ofrecen beneficios a algunas personas. Ante síntomas inusuales, como sangre en las heces, pérdida de peso no explicada, vómitos persistentes o deposiciones anómalas, es esencial consultar a un profesional de la salud.

La atención interdisciplinaria con gastroenterólogos, nutricionistas y psicólogos optimiza el tratamiento del síndrome del intestino irritable y mejora la calidad de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, cualquier nuevo síntoma que no desaparezca o antecedentes familiares de enfermedades graves del aparato digestivo requieren controles médicos más especializados. Estos chequeos permiten anticipar y prevenir posibles complicaciones relacionadas.

La atención interdisciplinaria, que puede incluir médicos gastroenterólogos, nutricionistas y psicólogos, resulta fundamental para el manejo óptimo del síndrome del intestino irritable. Esta estrategia favorece la identificación de desencadenantes y la selección de tratamientos personalizados, lo que contribuye a mejorar la calidad de vida de los pacientes y a reducir la frecuencia de los brotes, de acuerdo con la Clínica Mayo.