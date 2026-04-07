Salud

Las enfermedades autoinmunes como el lupus y la psoriasis pueden aumentar el riesgo de cáncer

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LUNES, 6 de abril de 2026 (HealthDay News) -- El riesgo de cáncer es mayor en las personas que luchan contra enfermedades autoinmunes, pero el peligro disminuye tras comenzar a tomar medicamentos antiinflamatorios, según un nuevo informe.

Investigadores italianos que informaron en la revista Cancers encontraron un aumento del 32% en las probabilidades de cáncer en el primer año tras el diagnóstico de una enfermedad autoinmune como lupus, artritis reumatoide o psoriasis.

Sin embargo, después de que los pacientes comienzan a tomar medicamentos para aliviar la inflamación descontrolada que caracteriza estas enfermedades, su riesgo de cáncer disminuye.

"El riesgo máximo observado en las primeras fases sugiere que la inflamación crónica, más que los tratamientos, es un factor clave en el desarrollo del cáncer", dijo Daniela Marotto, coautora principal del estudio. Es jefa de reumatología en la Autoridad Local de Salud de Gallura, Italia.

Marotto y sus colegas rastrearon la incidencia de cáncer entre más de 356.000 italianos. Descubrieron que los cánceres de pulmón y vejiga, así como las malignidades hematobacterianas (como leucemias y linfomas) y el melanoma estaban más asociados con enfermedades autoinmunes.

"Nuestros resultados apoyan la hipótesis de que la inflamación es un factor determinante en el riesgo de cáncer", señaló el coautor del estudio, el Dr. Antonio Giordano, profesor de la Universidad de Siena en Italia. También es fundador y director de la Sbarro Health Research Organization.

Los investigadores señalaron que este hallazgo pone de manifiesto la necesidad de fomentar el cribado del cáncer entre las personas con enfermedades autoinmunes, especialmente en el primer año tras el diagnóstico.

Más información

Descubre más sobre enfermedades autoinmunes en la Cleveland Clinic.

FUENTE: Sbarro Health Research Organization, comunicado de prensa, 30 de marzo de 2026

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