La higiene bucal rigurosa reduce la incidencia de cáncer mamario vinculado a periodontitis, según un estudio

Un estudio de Johns Hopkins asocia la bacteria bucal Fusobacterium nucleatum con un mayor riesgo de cáncer de mama en mujeres (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un creciente evidencia científica indica que la salud bucal no solo impacta el bienestar general, sino que también puede influir en enfermedades sistémicas complejas. La relación entre infecciones crónicas en la cavidad oral y trastornos como la diabetes, enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer ha sido objeto de análisis en los últimos años.

En este contexto, investigaciones recientes exploran cómo las bacterias asociadas a la enfermedad periodontal podrían estar implicadas en la génesis y el avance de tumores fuera de la boca. Diversos estudios han detectado la presencia de microorganismos bucales en tejidos y órganos distantes, lo que sugiere que la diseminación de bacterias desde la cavidad oral podría contribuir a procesos inflamatorios y alteraciones celulares en diferentes sistemas del cuerpo.

Este fenómeno ha despertado el interés de la comunidad médica acerca del papel de la microbiota oral en la aparición y progresión de patologías oncológicas.

Identifican una bacteria bucal asociada al cáncer de mama

Un estudio reciente del Centro Oncológico Kimmel de Johns Hopkins y el Instituto Bloomberg-Kimmel para la Inmunoterapia del Cáncer, publicado en la revista Cell Communication and Signaling, identificó que la enfermedad periodontal puede influir en la aparición y avance del cáncer de mama.

El hallazgo se centra en la bacteria Fusobacterium nucleatum, habitual en la boca, señalada como posible factor en el origen y expansión de tumores mamarios, según explicó la doctora Dipali Sharma.

La enfermedad periodontal permite que la bacteria Fusobacterium nucleatum alcance el tejido mamario y favorezca la progresión tumoral (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación demostró que Fusobacterium nucleatum, asociada a la enfermedad de las encías, puede llegar al tejido mamario a través del torrente sanguíneo, donde provoca inflamación y daño al ADN. Este proceso favorece el desarrollo y la progresión del cáncer de mama, especialmente en mujeres con mutaciones en el gen BRCA1, cuyas células presentan niveles elevados del azúcar Gal-GalNAc, facilitando la adhesión y permanencia de la bacteria.

El equipo de Johns Hopkins, citado por Cell Communication and Signaling y respaldado por portales médicos como ecancer y PubMed, subraya que la combinación de factores genéticos y ambientales —como la enfermedad periodontal— incrementa el riesgo de cáncer de mama.

Experimentos en modelos animales y células humanas revelaron que la exposición a Fusobacterium nucleatum induce inflamación y proliferación celular anómala en el tejido mamario.

Impacto en la progresión tumoral y mecanismos celulares

La doctora Dipali Sharma, líder de la investigación, indicó que “nuestros hallazgos revelan una relación entre los microbios orales y el riesgo y la progresión del cáncer de mama, particularmente en individuos genéticamente susceptibles”.

Sheetal Parida, primera autora del estudio, agregó que la bacteria incrementa la migración, invasión y resistencia a la quimioterapia de las células tumorales a través de la activación de la proteína PKcs.

El estudio revela que la exposición a Fusobacterium nucleatum potencia la resistencia a la quimioterapia y la agresividad de los tumores mamarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mujeres portadoras de mutaciones en el gen BRCA1 están expuestas a un riesgo más elevado, ya que sus células expresan mayores niveles de Gal-GalNAc, facilitando la adhesión prolongada de Fusobacterium nucleatum.

Los resultados sugieren que la combinación de predisposición hereditaria y factores ambientales, como la enfermedad periodontal, puede potenciar la aparición y el avance del cáncer de mama. La investigación también identificó que la colonización bacteriana puede intensificarse a lo largo de múltiples generaciones celulares, amplificando el daño en el material genético.

Prevención: salud bucal y reducción de riesgos

Especialistas en oncología y periodoncia recomiendan mantener una higiene oral rigurosa como medida preventiva. Es aconsejable cepillarse los dientes dos veces al día durante dos minutos con un cepillo de cerdas suaves o eléctrico, usar hilo dental diariamente y complementar la higiene con cepillos interdentales o irrigadores.

Las visitas al dentista cada seis meses para limpiezas profesionales son fundamentales, así como evitar el consumo de tabaco, que agrava el daño en las encías. Una dieta rica en vitamina C y vegetales crujientes también contribuye a la salud periodontal, y es recomendable limitar el consumo de azúcares refinados.

Expertos recomiendan mantener una higiene oral rigurosa y visitar al dentista cada seis meses para prevenir enfermedades de las encías (Visuales IA)

La investigación sostiene que una correcta higiene oral y los controles médicos regulares ayudan a mitigar los factores de riesgo, sobre todo en mujeres con antecedentes genéticos.

La evidencia publicada en Cell Communication and Signaling, respaldada por análisis previo en Nature Communications y Expert Review of Molecular Medicine, refuerza la importancia de la prevención dental como estrategia clave para reducir la incidencia y la progresión del cáncer de mama asociado a la presencia de Fusobacterium nucleatum y otras bacterias periodontales.