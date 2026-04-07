Salud

Las nuevas tecnologías hacen que el diagnóstico y tratamiento del cáncer de pulmón sean más rápidos y seguros

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LUNES, 6 de abril de 2026 (HealthDay News) -- Muchas de las aberraciones detectadas en las pruebas de cáncer de pulmón son inofensivas y benignas, pero unas pocas peligrosas no lo son.

Ahora bien, la tecnología robótica podría distinguir rápida y con seguridad lo bueno de lo malo, sugiere un nuevo estudio. Eso podría ser una gran victoria para los pacientes, dijo el autor principal, el Dr. Sebastian Fernandez-Bussy.

"La supervivencia al cáncer de pulmón depende en gran medida de la detección precoz", dijo Fernandez-Bussy, decano de investigación y médico pulmonar y de cuidados críticos en la Clínica Mayo en Florida. "Las tecnologías que nos permiten diagnosticar e incluso tratar enfermedades más temprano --y con menos complicaciones-- pueden ayudar a mejorar la supervivencia."

Su equipo publicó su nuevo informe sobre la tecnología en el número de abril de la revista Mayo Clinic Proceedings.

Como explicaron los investigadores, los cánceres de pulmón suelen comenzar de forma pequeña -- un nódulo diminuto, que a menudo se detecta mediante una tomografía computarizada de tórax. Pero, ¿cómo separar nódulos malignos más peligrosos de los benignos mucho más comunes?

Entra en escena la "broncoscopia asistida por robot con detección de forma", una tecnología autorizada para su uso por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) en 2019.

Con este dispositivo, los médicos pueden extraer tantas muestras del tejido pulmonar como necesiten para biopsia, en lugar de ir varias veces al pulmón.

Añadir otra tecnología, llamada ecografía endobronquial, permite a los médicos evaluar cánceres en las glándulas del sistema inmunológico (ganglios linfáticos mediastinales) al mismo tiempo, según el equipo de Mayo.

Por último, la incorporación de imágenes 3D de alta tecnología permite a los médicos biopsiar tejidos con una precisión refinada.

"Esta tecnología realmente ha supuesto un cambio radical para el diagnóstico del cáncer de pulmón en el pasado", dijo Fernandez-Bussy en un comunicado de prensa de Mayo.

El nuevo estudio evaluó 2.115 lesiones pulmonares en 1.904 pacientes en centros Mayo en Florida, Arizona y Minnesota.

Tras la adopción de la nueva tecnología robótica, la proporción de cánceres de pulmón diagnosticados en una fase temprana en las Clínicas Mayo aumentó del 46% en 2019 a casi el 69% a mediados de 2024, según informó el equipo.

El número de cánceres de pulmón detectados solo en sus etapas avanzadas (más peligrosas) disminuyó del 54% en 2019 al 31% en 2024.

Muchos pacientes también reciben tratamiento al mismo tiempo que se evalúan y están estadificando sus nódulos, señaló el equipo de investigación.

Esto se debe a que la broncoscopia robótica a menudo se combina con tratamientos como la "ablación por campo eléctrico pulsado", que elimina el crecimiento sospechoso en pacientes no aptos para cirugía o radiación.

"A esto lo llamo la 'vía de cirugía pulmonar con anestesia única', y significa menos visitas al hospital, menos tiempo lejos de la familia y tiempos de recuperación más cortos", dijo la coautora del estudio, la Dra. Janani Reisenauer, presidenta de cirugía torácica en la Mayo Clinic de Rochester, Minnesota.

Detectar y tratar el cáncer de pulmón a tiempo puede traer grandes beneficios para los pacientes.

La tasa de supervivencia a cinco años para pacientes con tumores pequeños que aún no se han diseminado es del 67%, según los investigadores, frente a solo el 12% de las personas con tumores que han hecho metástasis.

Más información

Hay más información sobre el diagnóstico y tratamiento del cáncer de pulmón en la Sociedad Americana del Cáncer.

FUENTE: Mayo Clinic, comunicado de prensa, 1 de abril de 2026

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