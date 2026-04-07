Salud

Con permiso, cigarrillos: los vapeadores ahora son el principal peligro de la nicotina para los niños

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LUNES, 6 de abril de 2026 (HealthDay News) -- Durante décadas, los cigarrillos en los hogares estadounidenses fueron la pesadilla de los expertos en salud infantil.

Pero a medida que su uso ha caído en picado, ha surgido un nuevo enemigo: el vapeo.

Al analizar más de 92.000 informes de centros de control de intoxicaciones de EE. UU. sobre "exposiciones a nicotina" en niños menores de 6 años, los investigadores encontraron que las exposiciones a cigarrillos y otros productos tradicionales de tabaco disminuyeron un 43% entre 2016 y 2023.

Al mismo tiempo, las exposiciones peligrosas a los vapeadores se dispararon un 243%, según un equipo de la Universidad Rutgers en Nueva Jersey.

Los niños pequeños que consumen un producto de vapeo también enfrentan riesgos de salud mucho mayores que quienes juegan o consumen tabaco, señalaron los investigadores.

"Este aumento significativo de niños que inhalan estas sustancias nos indica que el riesgo ha cambiado: ya no se trata solo de que un niño pequeño trage algo que encontró en el suelo", explicó Perry Rosen, autor principal del estudio. " Muchos casos recientes involucran a niños que usan activamente dispositivos de cigarrillos electrónicos tras haber accedido a ellos."

Rosen lideró la investigación en el Centro de Control de Envenenamientos de Nueva Jersey antes de convertirse en estudiante de medicina en el Instituto Tecnológico de Nueva York, Facultad de Medicina Osteopática.

El aumento de intoxicaciones por nicotina asociadas a los vapeadores ha continuado a pesar de los esfuerzos por proteger a los niños.

Como explicó el equipo de Rosen, las leyes aprobadas recientemente exigen que la nicotina líquida solo se venda en envases resistentes a niños en Nueva Jersey, al igual que en muchos otros estados.

Pero los niños están viendo a los adultos usar vapeadores y, siendo niños, quieren imitarlos.

"El embalaje resistente a niños puede impedir que un niño pequeño trage nicotina líquida, pero no impide que un niño copie lo que ve hacer a un adulto", dijo Rosen en un comunicado de prensa de la Universidad de Rutgers. "Por eso necesitamos normas de seguridad que aborden el dispositivo en sí, no solo el contenedor."

La autora principal del estudio , la Dra. Diane Calello, directora médica del Centro de Control de Envenenamientos de Nueva Jersey, está convencida de que los dispositivos de vapeo son mucho más atractivos para los niños pequeños que los cigarrillos: no necesitan estar encendidos y a menudo vienen en colores vivos que los hacen parecer juguetes.

"Este estudio subraya la necesidad de normativas de seguridad a nivel de dispositivos", dijo Calello en el comunicado de prensa. "Por ejemplo, los fabricantes deberían estar obligados a incluir restrictores de flujo o diseños que dificulten que un niño active un dispositivo."

Los resultados se publicaron el 3 de abril en JAMA Network Open.

Más información

¿Quieres dejar de vapear? Encuentra consejos en la Iniciativa de la Verdad.

FUENTE: Nota de prensa de la Universidad de Rutgers, 3 de abril de 2026

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