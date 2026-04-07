¿Podría un bajo peso al nacer aumentar las probabilidades de un AVC temprano?

LUNES, 6 de abril de 2026 (HealthDay News) -- Nacer especialmente pequeño podría suponer un aumento a largo plazo del riesgo de ictus a una edad relativamente temprana, según sugieren nuevos datos.

El estudio sueco no pudo demostrar la relación de causa y efecto, pero la asociación sugiere que los médicos podrían querer considerar el peso al nacer como un factor al evaluar el riesgo de ictus en adultos jóvenes, según los investigadores.

"Un menor peso al nacer se asocia con un mayor riesgo de ictus en la adultez temprana", escribió un equipo liderado por Lina Lilja y Maria Bygdell de la Universidad de Gotemburgo.

"El riesgo aumenta de forma similar tanto para hombres como para mujeres y para ambos los principales tipos de ictus, isquémico y hemorrágico", añadieron.

Los resultados están previstos para presentarse el próximo mes en el Congreso Europeo sobre la Obesidad en Estambul, Turquía.

El estudio rastreó el peso al nacer y la incidencia de ictus en etapas avanzadas de todos los nacidos en Suecia entre 1973 y 1982 -- casi 800.000 personas.

Los investigadores estudiaron ambos tipos de ictus: isquémico, causado por obstrucciones en los vasos, y el menos común ictus hemorrágico, causado por una hemorragia cerebral.

En total, 2.252 personas sufrieron un ictus siendo relativamente jóvenes (edad media: 36 años), según los datos.

En comparación con quienes pesaban más, las personas con un peso al nacer inferior a la mediana de 7,7 libras tenían un 21% más de probabilidades de sufrir un ictus siendo jóvenes, según el equipo. (Mediana significa que la mitad pesaba más, la otra mitad menos.)

El aumento del riesgo fue mayor (27 %) de ictus hemorrágico, señalaron.

El efecto parecía más fuerte para hombres que para mujeres. Sin embargo, el tiempo que pasaba en el útero no parecía importar, ni tampoco el peso corporal de la persona en el momento del ictus.

En resumen, según los investigadores: "Estos hallazgos sugieren que el bajo peso al nacer podría incluirse en las evaluaciones del riesgo de ictus en adultos."

Como estos hallazgos se presentan en una reunión médica, deberían considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

Más información

Descubre más sobre la prevención del ictus en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.

FUENTE: Congreso Europeo sobre la Obesidad, comunicado de prensa, 3 de abril de 2026