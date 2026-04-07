Salud

Un análisis de sangre basado en ADN podría ayudar a orientar el tratamiento del cáncer de garganta

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LUNES, 6 de abril de 2026 (HealthDay News) -- Las personas que luchan contra el cáncer de garganta podrían recibir orientación adicional sobre su tratamiento mediante análisis de sangre de ADN realizados antes y después de la cirugía de extirpación de tumores, según muestra un nuevo estudio.

En un nuevo ensayo con 104 pacientes, las pruebas de ADN tumoral circulante (ctDNA) ayudaron a los médicos a decidir sobre la necesidad de un tratamiento adicional, según los investigadores.

Los pacientes presentaban cáncer de garganta relacionado con el virus del papiloma humano (VPH), que causa la mayoría (90%) de estos tumores.

"Aunque este tipo de cáncer responde bien al tratamiento, la calidad de vida de los pacientes se ve afectada por la radioterapia y la quimioterapia", explicó la Dra. Catherine Haring, otorrinolaringóloga especializada en cánceres de cabeza y cuello en la Universidad Estatal de Ohio en Columbus.

Afirmó que los resultados de la prueba ctDNA "podrían ayudarnos a adaptar mejor el tratamiento para reducir efectos secundarios innecesarios, asegurando al mismo tiempo que los pacientes reciban la terapia que necesitan."

Más de 22.000 estadounidenses reciben un diagnóstico de cáncer de garganta cada año, siendo los hombres más propensos a la enfermedad que las mujeres, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC).

Las decisiones sobre la necesidad de quimioterapia o radioterapia son especialmente importantes, ya que cualquiera de ellas puede dejar a los pacientes con efectos secundarios a largo plazo como dificultad para tragar, boca seca, cambios en el gusto, apnea del sueño y tiroides hipoactiva.

En el nuevo estudio, los pacientes con cáncer de garganta vinculado al VPH se sometieron a cirugía entre mediados de 2021 y principios de 2025. La mayoría presentaba cánceres de garganta en estadio inicial situados cerca de las amígdalas.

La decisión de seguir con radioterapia y/o quimioterapia tras la cirugía se basó en ciertos factores de riesgo, incluidos los resultados de las pruebas de ctDNA. Todos los pacientes se hicieron el análisis de sangre antes de someterse a la cirugía, y 74 se la hicieron de nuevo tras la operación.

Es probable que los resultados de las pruebas se utilicen junto con otros factores para ayudar a los médicos a determinar las probabilidades de recurrencia tumoral del paciente y su necesidad de tratamiento postquirúrgico, dijo Haring.

Los niveles de ADN tumoral circulante en la sangre "están influenciados por la biología tumoral y la función renal", explicó en un comunicado de prensa de la universidad.

"El ctDNA postoperatorio refleja tanto el cáncer residual como los niveles basales de ADN tumoral", dijo Haring. "Esto significa que la prueba debe interpretarse en contexto. Un resultado positivo tras la cirugía puede indicar un mayor riesgo [de recurrencia tumoral], pero un resultado negativo no siempre significa que el paciente está libre."

Los investigadores planean realizar estudios adicionales para ayudar a aumentar la sensibilidad de la prueba de ADNct y ver cómo combinarla con otros factores de riesgo podría guiar la atención del cáncer de garganta.

El estudio fue publicado el 2 de abril en JAMA Otolaryngology - Head and Neck Surgery.

Más información

Descubre más sobre el tratamiento del cáncer de garganta en la Sociedad Americana del Cáncer.

FUENTE: Universidad Estatal de Ohio, comunicado de prensa, 2 de abril de 2026

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