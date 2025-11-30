Salud

Seis plantas medicinales que los especialistas consideran más efectivas contra insomnio, estrés y mala digestión

Profesionales de terapias naturales destacan cuáles son las especies con mejores resultados para aliviar molestias leves y qué precauciones conviene tener en cuenta antes de incorporarlas a la rutina

El uso responsable de plantas
El uso responsable de plantas medicinales requiere supervisión profesional y atención a posibles contraindicaciones para evitar riesgos en la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés por las plantas medicinales y alternativas naturales en el cuidado de la salud ha aumentado notablemente en los últimos años. La Asociación Nacional de Profesionales y Autónomos de las Terapias Naturales (Cofenat) impulsa el uso responsable de estos remedios, destacando su accesibilidad y eficacia para el bienestar diario.

Este fenómeno refleja la creciente preocupación por el autocuidado y la preferencia por métodos menos invasivos para tratar dolencias o prevenir enfermedades.

Potencial terapéutico y aplicaciones habituales

Diversos organismos, como la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), reconocen el valor de las plantas medicinales para aliviar síntomas leves y favorecer el bienestar.

Los informes de estas entidades coinciden en que, utilizadas según las indicaciones y con un conocimiento adecuado de la especie y la dosis, estas plantas resultan útiles en el tratamiento de molestias digestivas, insomnio, ansiedad y afecciones leves de las vías respiratorias o la piel.

La Asociación Nacional de Profesionales
La Asociación Nacional de Profesionales y Autónomos de las Terapias Naturales destaca la eficacia de la manzanilla, el tomillo y la caléndula en el bienestar diario (Imagen ilustrativa Infobae)

A continuación, se detallan las seis plantas medicinales consideradas más favorables para el uso doméstico, según la Asociación Nacional de Profesionales y Autónomos de las Terapias Naturales (Cofenat):

1. Manzanilla

La manzanilla destaca por aliviar
La manzanilla destaca por aliviar trastornos digestivos leves, reducir la ansiedad y favorecer el sueño de forma natural

La manzanilla es valorada por su capacidad para aliviar trastornos digestivos leves, reducir la ansiedad y favorecer el sueño. Se recomienda evitarla en personas alérgicas a las compuestas o asteráceas, ya que puede provocar reacciones adversas.

2. Tomillo

El tomillo se utiliza principalmente como antiséptico y expectorante natural, ideal para tratar resfriados y afecciones respiratorias leves, proporcionando alivio en cuadros de tos o irritación de la garganta.

3. Caléndula

La caléndula es empleada frecuentemente para calmar irritaciones y problemas cutáneos. Resulta útil en cremas o infusiones, y es considerada segura en aplicaciones habituales.

4. Menta

La menta es reconocida por su efecto calmante y beneficios en casos de estrés o insomnio. Además, ayuda a mejorar trastornos leves del aparato digestivo.

La menta ofrece un efecto
La menta ofrece un efecto calmante y mejora trastornos leves del aparato digestivo, además de ayudar en casos de estrés (Freepik)

5. Malva

La malva ofrece propiedades emolientes y antiinflamatorias. Suele utilizarse para aliviar la irritación de mucosas y tratar afecciones respiratorias leves.

6. Lavanda

La lavanda combina propiedades ansiolíticas y antiespasmódicas. Es común su uso en infusiones o aceites para aliviar la ansiedad, el insomnio y ciertos dolores musculares.

La lavanda combina efectos ansiolíticos
La lavanda combina efectos ansiolíticos y antiespasmódicos, recomendándose en infusiones o aceites para la ansiedad y el insomnio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precauciones esenciales antes de su uso

La Asociación Nacional de Profesionales y Autónomos de las Terapias Naturales (Cofenat) recomienda actuar con cautela antes de incorporar plantas medicinales al cuidado diario de la salud.

Resulta fundamental identificar correctamente la especie utilizada, revisar posibles contraindicaciones en situaciones como embarazo, lactancia o infancia y considerar eventuales interacciones con medicamentos existentes. La calidad y la procedencia del producto son elementos clave para asegurar la eficacia y la seguridad del remedio.

En relación con las alergias, Cofenat subraya que quienes presentan sensibilidad a las compuestas o asteráceas deben evitar el uso de manzanilla.

El uso inadecuado de productos naturales puede reducir o anular sus beneficios. Entre los errores frecuentes se encuentran hervir plantas que solo requieren infusión, utilizar tiempos de extracción inexactos, emplear dosis incorrectas, aplicar metodologías inapropiadas o recurrir a plantas de baja calidad o adulteradas.

Errores frecuentes incluyen hervir plantas
Errores frecuentes incluyen hervir plantas que solo requieren infusión o emplear dosis incorrectas en remedios naturales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tanto la dosis como el modo de preparación —infusión, decocción o tintura— determinan la obtención y concentración de los principios activos. Una dosis insuficiente puede resultar ineficaz, mientras que el exceso puede convertirse en tóxico y generar efectos adversos.

Plantas de riesgo y necesidad de supervisión profesional

El auge de los remedios naturales responde a una búsqueda social de alternativas que resulten más compatibles para el organismo, impulsen la conciencia ambiental y se apoyen en evidencia científica, además de evitar la sobremedicación.

Esta dinámica respalda la tendencia al autocuidado responsable y al acceso a información confiable, facilitando el empoderamiento de las personas en la gestión de su propia salud.

Las plantas medicinales como manzanilla,
Las plantas medicinales como manzanilla, tomillo, caléndula, menta, malva y lavanda ofrecen beneficios para la salud física y emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prestar atención a cada detalle —desde la selección, la preparación y la administración de las plantas— garantiza el máximo aprovechamiento de sus propiedades. Una especie incorrectamente elegida o una preparación sin rigor pueden disminuir la eficacia del remedio.

Es por eso que la calidad y el conocimiento preciso en cada fase permiten obtener beneficios reales y seguros de las plantas medicinales.

