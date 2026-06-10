Costa Rica

Costa Rica: Laura Fernández critica modelo de gestión de la CCSS y exige profesionalización en su junta directiva

La mandataria advirtió sobre la gestión de la Caja Costarricense de Seguro Social, al señalar que opera con una estructura que, según afirmó, carece de la preparación técnica indispensable para afrontar desafíos en pensiones, finanzas y salud digital

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Laura Fernández cuestionó en Costa Rica el modelo de gobernanza de la Caja Costarricense del Seguro de Costa Rica. (Cortesía: Redes sociales)
Laura Fernández cuestionó en Costa Rica el modelo de gobernanza de la Caja Costarricense del Seguro de Costa Rica. (Cortesía: Redes sociales)

Durante una intervención pública emitida este miércoles, a un mes de asumir el poder, la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, puso en el centro del debate la actual estructura de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), considerada la entidad con el mayor presupuesto de Centroamérica.

La líder del Ejecutivo señaló que la magnitud de los recursos administrados coloca a la Caja en una posición estratégica para el bienestar del país, pero alertó sobre los riesgos de mantener un modelo de conducción que, a su juicio, resulta obsoleto.

Fernández señaló la relevancia del presupuesto que gestiona la entidad. “7.2 billones de colones (USD 15,600 millones). Ese es el presupuesto más grande que una institución tiene, no solo en Costa Rica, sino en Centroamérica”, afirmó la mandataria.

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Fernández apuntó que, pese a la relevancia social y financiera de la Caja, la responsabilidad efectiva recae en pocos funcionarios, mientras que el resto de los integrantes de la junta no dispone de la formación técnica requerida para tomar decisiones en campos clave como la gestión financiera, la evaluación actuarial o la implementación de tecnologías avanzadas en salud.

La mandataria afirmó que la composición de la junta directiva de la CCSS no garantiza experiencia en gestión financiera, matemática actuarial ni tecnologías aplicadas a la salud. (Cortesía: Caja Costarricense de Costa Rica)
La mandataria afirmó que la composición de la junta directiva de la CCSS no garantiza experiencia en gestión financiera, matemática actuarial ni tecnologías aplicadas a la salud. (Cortesía: Caja Costarricense de Costa Rica)

“¿Usted se imagina a esta gente por cincuenta mil pesos al mes viendo los datos de las pensiones de todos ustedes? ¿Cuál de estos señores es un matemático actuarial que sepa atender los informes actuariales que se ven en esa junta? ¿Cuál de estos señores es un especialista del más alto nivel en gestión financiera? ¿Cuál es especialista en telemedicina, inteligencia artificial aplicada a la salud? Ninguno”, afirmó Fernández.

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Fernández atribuye los problemas de la CCSS a la falta de profesionalización en su junta directiva

Fernández dedicó parte de su intervención a desmontar la idea de que los problemas de la CCSS, como las listas de espera, fallas en la infraestructura hospitalaria, inversiones fallidas o casos de corrupción, recaen exclusivamente en la presidenta ejecutiva de la Caja o en el gobierno. “El problema de la Caja, vámonos a la raíz del cacho. El problema de la Caja es este modelo de administración”, reiteró la mandataria.

La presidenta también explicó que la autonomía de la CCSS impide que el Poder Ejecutivo intervenga directamente en las decisiones administrativas de la institución.

Además, advirtió que cualquier intento de dar instrucciones a la presidenta de la Caja, Mónica Taylor Hernández, podría incluso considerarse un delito.

Fernández advirtió que la falta de una dirección adecuada en la junta directiva de la CCSS impacta en las listas de espera, la infraestructura hospitalaria, las inversiones fallidas y los casos de corrupción. (Cortesía: Caja Costarricense del Seguro Social)
Fernández advirtió que la falta de una dirección adecuada en la junta directiva de la CCSS impacta en las listas de espera, la infraestructura hospitalaria, las inversiones fallidas y los casos de corrupción. (Cortesía: Caja Costarricense del Seguro Social)

La relevancia de este debate, según Fernández, reside en la necesidad de adaptar la CCSS a los retos del siglo XXI y garantizar que las decisiones estratégicas estén en manos de expertos con formación y experiencia acreditada en áreas como la matemática actuarial, la administración financiera y las tecnologías aplicadas a la salud. La mandataria instó a los diputados a abrir un proceso de discusión legislativa que permita modernizar la gobernanza de la Caja y profesionalizar su dirección.

La mandataria reconoció el esfuerzo y compromiso de quienes actualmente encabezan la CCSS, pero insistió en que el modelo vigente responde a una lógica del siglo pasado, diseñada antes de la irrupción de Internet y de los nuevos desafíos tecnológicos y demográficos que enfrenta Costa Rica. “Ojalá que estos sean los debates y las discusiones que tengan los señores diputados de la República, los únicos que tienen el sartén por el mango para poner a Costa Rica a la altura de los tiempos”, concluyó la presidenta durante su mensaje.

El pronunciamiento de Fernández reavivó el debate sobre la sostenibilidad y la eficiencia del sistema de salud costarricense, y puso en la agenda pública la urgencia de reformar la estructura de gobierno de la institución más emblemática del país.

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