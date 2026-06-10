La tormenta Cristina agrava la erosión costera en el sur de Guatemala y deja casi 600 viviendas dañadas

AME448. IZTAPA (GUATEMALA), 10/06/2026.- Una persona camina entre escombros de viviendas destruidas debido a la tormenta tropical Cristina este miércoles, en el puerto de Iztapa (Guatemala). Guatemala tiene más de 800 puntos de riesgo a deslaves e inundaciones, entre otros, según cálculos oficiales. EFE/ Alex Cruz

La destrucción material en los pueblos costeros del sur de Guatemala se ha intensificado tras el paso de la tormenta tropical Cristina- ya degradada a depresión tropical desde el mediodía de este miércoles, según lo registrado en las últimas horas y reportado por la agencia EFE.

El fenómeno no solo afecta viviendas, sino que también modifica de forma visible la línea costera, poniendo en evidencia la fragilidad de estas comunidades ante el avance del mar y el aumento de los eventos climáticos extremos.

En la aldea El Conacaste, ubicada en el municipio de Iztapa, el mar erosionó más de tres metros de playa y llegó hasta el cementerio local. Esta situación obligó a los habitantes a retirar los restos de sus familiares, tras el colapso de varios nichos.

PUBLICIDAD

La comunidad, que depende en gran parte del turismo, observa con preocupación cómo cada año el océano consume parte de su territorio, y la fuerza adicional de la tormenta ha llevado el escenario a un punto crítico.

Durante la actual temporada de lluvias, que en Guatemala se extiende de mayo a octubre, las precipitaciones y el fuerte oleaje han provocado la muerte de cinco personas y daños de diversa gravedad en cerca de 600 viviendas.

De acuerdo a EFE, las autoridades locales reportaron que en la aldea Atitancito, vecina de El Conacaste, se perdieron casas y postes eléctricos, afectando servicios básicos y generando una sensación de incertidumbre en la población. Karla Fermín, residente de la zona, expresó su temor: “No sabemos en qué momento el mar se puede poner más fuerte de lo que está; nunca las habíamos visto tan altas las olas.”

PUBLICIDAD

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que en Atitancito se contabilizaron 15 viviendas dañadas, aunque la dimensión real del problema se extiende a lo largo de toda la costa. El impacto se agrava por la falta de estudios oceanográficos actualizados, un déficit que, según especialistas, alcanza casi ocho décadas de atraso en el monitoreo de las dinámicas marinas de Guatemala.

AME446. IZTAPA (GUATEMALA), 10/06/2026.- Una persona camina por una zona afectada debido a la tormenta tropical Cristina este miércoles, en el puerto de Iztapa (Guatemala). Guatemala tiene más de 800 puntos de riesgo a deslaves e inundaciones, entre otros, según cálculos oficiales. EFE/ Alex Cruz

La vulnerabilidad de estos pueblos costeros no es reciente. Monitoreos de la Conred han confirmado que el aumento del nivel del mar representa una amenaza permanente para todo el litoral sur y parte del Caribe guatemalteco. No obstante, los daños son más notables en la zona del Pacífico debido a la particular orografía del área, como explican los geofísicos de la institución.

PUBLICIDAD

El fenómeno de El Niño, que en 2023 elevó las temperaturas oceánicas, también contribuyó al avance del agua durante la estación seca, inundando áreas habitadas en localidades como Sipacate, Monterrico, Iztapa y Buena Vista, en los departamentos de Escuintla y Santa Rosa.

Estas anomalías, junto a la falta de investigación local, obligan a las autoridades a basar sus evaluaciones en proyecciones globales y en reportes de emergencias recientes.

AME444. IZTAPA (GUATEMALA), 10/06/2026.- Personas caminan cerca de viviendas destruidas debido al fuerte oleaje y constantes lluvias generadas por la tormenta tropical Cristina este miércoles en el puerto de Iztapa (Guatemala). Guatemala tiene más de 800 puntos de riesgo a deslaves e inundaciones, entre otros, según cálculos oficiales. EFE/ Alex Cruz

Guatemala está entre los diez países del mundo con mayor riesgo frente a los efectos del cambio climático, según el Informe Mundial de Riesgo. Para los habitantes de la costa, el mar es una amenaza creciente que pone en jaque sus viviendas, sus medios de vida y hasta el descanso de sus difuntos.

PUBLICIDAD