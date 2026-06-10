El ministro de Transporte bonaerense habló sobre los accidentes fatales en las rutas tras un informe de la ANSV

El ministro de Transporte bonaerense Martín Marinucci

Días después de que se conoció el informe anual de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, habló sobre los accidentes trágicos en las rutas y cuestionó la falta de conciencia a la hora de tomar el volante.

El funcionario bonaerense participó del V Congreso Nacional de Seguridad Vial que se realizó en la ciudad de Mar del Plata y está organizado por la cartera que dirige junto a la Fundación Estrellas Amarillas, que tiene como objetivo generar un espacio de debate, formación e intercambio para fortalecer las políticas vinculadas a la prevención de siniestros viales.

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Todo se dio después del informe anual de la ANSV en el que se reportó que la provincia de Buenos Aires fue el lugar en el que se registraron 1.281 fallecimientos producto de accidentes de tránsito. Además, junto a San Juan y Neuquén, tienen una tasa de mortalidad en siniestros viales de 7,3 mientras que la más baja es la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con un 2,7.

El congreso abrió sus puertas este miércoles en el Museo MAR de Mar del Plata y continuará hasta el jueves 12 de junio con la participación de funcionarios, especialistas, legisladores y referentes de todo el país. Marinucci encabezó la apertura del encuentro y destacó la necesidad de que los distintos actores involucrados trabajen de manera conjunta para avanzar en soluciones concretas.

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“Si no cambiamos la conciencia vamos a seguir teniendo irresponsables conduciendo”, afirmó Marinucci

En ese marco, el ministro subrayó la dimensión política del problema: “Estamos todos comprometidos con una causa. El mensaje es claro: desde la política tenemos responsabilidades de hacer propio el dolor ajeno. Nos tienen que marcar el camino quienes tomamos decisiones”, expresó según la información difundida por la organización del evento.

Marinucci también apuntó al núcleo del problema con una de las frases más directas de su intervención: “Puede haber una cantidad de leyes enormes, pero si no cambiamos la conciencia vamos a seguir teniendo irresponsables conduciendo”. En esa línea, remarcó que la reducción de la siniestralidad exige una transformación cultural que va más allá del marco normativo vigente.

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El funcionario amplió su postura al señalar que la seguridad vial no se resuelve únicamente con controles: “Necesita educación, infraestructura, señalización, mantenimiento de rutas y un Estado presente que asuma la responsabilidad de cuidar la vida de cada vecino y vecina”, afirmó. Agregó que el objetivo del congreso era que sus participantes se llevaran “sensibilidad y empatía” para trasladar esa conciencia a quienes circulan por la vía pública.

La provincia de Buenos Aires fue el lugar en el que se registraron 1.281 fallecimientos producto de accidentes de tránsito en 2025

En ese contexto, Marinucci destacó que la provincia de Buenos Aires fue pionera en la implementación de la Ley de Alcohol Cero al volante y señaló que los controles, la educación vial y la inversión en infraestructura conforman una estrategia integral para reducir los siniestros y preservar vidas.

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La presidenta de la Fundación Estrellas Amarillas, Silvia González, también tomó la palabra durante la apertura y subrayó el carácter transversal del problema: “La seguridad vial es un tema de todos, no hay diferencias de ningún tipo. La inseguridad vial nos puede tocar a cualquiera de nosotros”, sostuvo. González valoró además el trabajo territorial que permitió avanzar en políticas como la Ley de Alcohol Cero y el acompañamiento del Ministerio de Transporte bonaerense en las acciones de prevención.

Por su parte, el presidente de AUBASA, José Arteaga, señaló: “Sin una traza mantenida hay riesgo, hay siniestros. Lo que planteamos es avanzar en obras intensas y estar en todo tipo de evento de control”. El funcionario subrayó que la participación de la empresa en el congreso respondía a un compromiso con el aprendizaje y el intercambio entre los distintos actores del sistema vial.

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"La seguridad vial es un tema de todos, no hay diferencias de ningún tipo", dijo la presidenta de la fundación

El encuentro se desarrolla bajo la consigna “Señales de ausencias eternas”, en referencia a las estrellas amarillas que mantienen viva la memoria de las víctimas de siniestros y promueven mayor conciencia al circular. Durante los días siguientes se desarrollarán paneles, exposiciones y mesas de trabajo sobre legislación, educación vial, infraestructura, justicia, salud mental y estrategias de prevención, además de actividades abiertas a la comunidad.

La jornada inaugural contó con la presencia del intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony; el intendente de Colón, Waldemar Giordano; el senador provincial Marcos Pisano; el diputado nacional Ramiro Gutiérrez; la titular de la Asociación Madres del Dolor, Viviam Perrone; y el diputado provincial Roberto Vázquez, entre otras autoridades. También participaron los subsecretarios del Ministerio de Transporte bonaerense Damián Contreras, Eduardo Feijoo, Sandra Mayol, Patricio D’Angelo y Marcela Passo, junto a los directores provinciales Jorge Orzali, Facundo Coudannes, Sibila Botti y Cristian Vázquez.

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