Costa Rica

Confirman la muerte de Alejandro Calderón Hernández, costarricense desaparecido en Bogotá

Las autoridades de Colombia identificaron el cuerpo y atribuyen el fallecimiento a una falla cardíaca, mientras la familia completa los trámites de reconocimiento

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Alejandro Calderón viajó a Colombia para comprar productos y luego venderlos en Costa Rica, sin embargo, se perdió su rastro el 29 de mayo (Cortesía)
Alejandro Calderón viajó a Colombia para comprar productos y luego venderlos en Costa Rica, sin embargo, se perdió su rastro el 29 de mayo (Cortesía)

La Fiscalía General de Colombia confirmó que el costarricense Alejandro Calderón Hernández, reportado como desaparecido en Bogotá el 29 de mayo, falleció producto de una falla cardíaca, según el dictamen preliminar de las autoridades forenses. La identidad del cuerpo fue corroborada por las autoridades colombianas, y ahora la familia se prepara para realizar el reconocimiento oficial.

Alejandro Calderón Hernández, vecino de Heredia, Costa Rica, viajó a Colombia para adquirir mercadería destinada a un emprendimiento familiar de venta de ropa. Su desaparición generó una intensa búsqueda y preocupación entre allegados y la comunidad costarricense. El último contacto con Calderón ocurrió la noche del 29 de mayo, cuando envió un mensaje y una fotografía tras finalizar sus compras en Bogotá. Posteriormente, la familia perdió toda comunicación.

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El cuerpo de Calderón fue hallado el 30 de mayo en el barrio La Favorita, en el centro de Bogotá, cerca del hotel donde se alojaba durante su estadía. Las autoridades trasladaron el cuerpo al Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses para los análisis correspondientes. Según la investigación, la identificación se logró mediante el cotejo de huellas digitales y la revisión de las pertenencias halladas en la habitación del hotel, donde permanecían documentos personales y el televisor encendido.

La Fiscalía General de Colombia confirmó que la causa preliminar de la muerte de Calderón fue una falla cardíaca, aunque el caso permanece bajo investigación. Crédito: Teletica
La Fiscalía General de Colombia confirmó que la causa preliminar de la muerte de Calderón fue una falla cardíaca, aunque el caso permanece bajo investigación. Crédito: Teletica

La Fiscalía General de Colombia informó que el dictamen preliminar señala una falla cardíaca como la causa de muerte. Además, se investiga la posible relación de un medicamento con el fallecimiento, aunque el caso continúa abierto y bajo investigación. Las autoridades colombianas no han revelado detalles adicionales sobre las circunstancias del deceso ni sobre el avance de las pesquisas.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica comunicó que las autoridades de Colombia confirmaron la identidad del cuerpo y que se mantiene el acompañamiento consular a los familiares. El canciller costarricense, Manuel Tobar, se contactó con la familia para expresar solidaridad y acompañamiento en nombre del Gobierno. La Cancillería también destacó el apoyo brindado desde el inicio del caso.

La familia de Calderón confirmó la noticia mediante un comunicado publicado en redes sociales. “Con profundo dolor y el corazón destrozado confirmamos que el cuerpo encontrado en Bogotá, Colombia, corresponde a Alejandro Calderón Hernández, conocido por todos como Nano”, informaron los allegados. También agradecieron las muestras de solidaridad y las oraciones recibidas durante los días de búsqueda, así como la colaboración de amigos, vecinos y personas que difundieron el caso.

Autoridades colombianas colocaron estos afiches que permitieran dar con el paradero del comerciante costarricense. Crédito: Policía de Colombia
Autoridades colombianas colocaron estos afiches que permitieran dar con el paradero del comerciante costarricense. Crédito: Policía de Colombia

La esposa de Calderón, Helen, había explicado que los viajes a Colombia eran habituales debido a las necesidades del negocio familiar. En la última conversación, Calderón indicó que planeaba salir a cenar a pizzerías cercanas al hotel. Después de ese mensaje, no se registró más contacto.

Durante la búsqueda, los familiares viajaron a Bogotá para colaborar con las autoridades colombianas. El hallazgo del cuerpo y su posterior identificación marcaron el cierre de varios días de incertidumbre para la familia y la comunidad costarricense. Actualmente, los parientes se trasladarán nuevamente a la capital colombiana para completar los trámites legales y el reconocimiento oficial.

Las autoridades aún mantienen abierto el expediente mientras se analiza si algún factor externo, como el uso de medicamentos, tuvo relación con la muerte. Por el momento, la principal hipótesis se mantiene en torno a una falla cardíaca, conforme a los reportes oficiales de la Fiscalía General de Colombia.

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