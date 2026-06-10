Federico Coria consiguió su segundo triunfo del año tras batallar tres horas y media: “Necesito ganar para que no se me termine la carrera”

Federico Coria volvió a sonreír en una cancha de tenis: superó a Segundo Goity Zapico en un duro encuentro disputado en Tucumán (Crédito: Prensa AAT)

Federico Coria regresó al triunfo en el AAT Challenger edición Tucumán al derrotar, en un intenso partido, al pampeano Segundo Goity Zapico por 7-5, 5-7 y 7-6(7), tras tres horas y 31 minutos de competencia. “Estoy destrozado. Espero que mañana esté en condiciones para competir”, fueron las primeras palabras de la Mojarra al cierre del encuentro.

La actividad pudo desarrollarse finalmente con normalidad luego de varios días de lluvias en el Jardín de la República. Coria, actual número 999 del escalafón mundial, cuyo mejor ranking fue el puesto 49 y quien recibió una invitación para formar parte del cuadro principal, se impuso en un ajustado encuentro que había comenzado este lunes, pero que fue suspendido por las condiciones climáticas cuando el marcador favorecía al rosarino por 3-2.

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Una vez reanudado el enfrentamiento, ambos jugadores consiguieron adjudicarse un set por lado. El momento decisivo llegó en el tie-break del tercer parcial, donde la experiencia de Coria terminó inclinando la balanza a su favor frente a Goity Zapico (117°).

El menor de los hermanos Coria fue operado del codo derecho en Suiza en agosto de 2025, una intervención que lo obligó a perderse el resto de la temporada. Con el objetivo de regresar a la competencia, en lo que va de 2026 disputó cuatro torneos, incluido el Challenger de Tucumán, con un saldo de dos triunfos y tres derrotas.

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“Mi idea y mi objetivo es estar horas en cancha, no tanto como hoy. Siento que lo que me falta es competir: muchos partidos, muchos torneos y conseguir el ritmo que aún no tengo. Necesito jugar, atravesar momentos en la cancha y poder resolverlos, como lo hice en la primera ronda. Me encantó esa locura de poder volver a vivir el ‘quiero ganar, ganar’, esas cosas que, cuando me operé, empecé a extrañar. Necesito jugar y ganar para que no se me termine la carrera”, expresó el argentino.

Andrea Collarini enfrentará a Federico Coria por un lugar en los cuartos de final del Challenger de Tucumán (Crédito: Prensa AAT)

Por un lugar en los cuartos de final se medirá ante su compatriota Andrea Collarini (288°) que venció en el debut al albiceleste Julian Cundom (736°) por 6-2 y 6-4.

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A lo largo de sus carreras, se enfrentaron en 13 ocasiones entre torneos Future y Challenger, con un saldo de 11 triunfos para Collarini y dos para Coria. El partido está previsto para el tercer turno de la cancha principal del Tucumán Lawn Tennis Club, cuya jornada comenzará a las 11:00 (hora argentina).

Entre otros resultados, Hernán Casanova (406°) derrotó al colombiano Samuel Heredia (692°) por 6-2 y 6-3; Thiago Cigarran (479°) al brasileño Wilson Leite (787°) por 6-4 y 6-3; y Lorenzo Joaquín Rodríguez (462°) al chileno Nicolás Villalón (679°) por 6-2, 6-7(5) y 6-3.

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Por su parte, los duelos entre argentinos quedaron en manos de Nicolás Kicker (361°), quien superó a Tomás Martínez (607°) por 6-0 y 6-4, y de Carlos Zárate (467°), vencedor de Juan Bautista Torres (282°) por 6-1 y 7-6(3).

Además, el catamarqueño Juan Manuel La Serna (290°) cayó ante el colombiano Johan Alexander Rodríguez (693°) por 3-6, 6-0 y 7-5. En tanto, el tucumano Máximo Zeitune (520°) perdió frente al peruano Arklon Huertas del Pino Córdova (769°) por 6-7(1), 6-4 y 7-5.

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