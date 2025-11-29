Una joven creyó que la visión doble era por la presión del avión y era un tumor cerebral mortal

Abi Smith, originaria de Birmingham, canalizó su experiencia con un tumor cerebral en acciones de apoyo a pacientes oncológicos braintumourresearch

La vida de Abi Smith cambió de rumbo rotundamente cuando atribuyó a la presión de cabina de un avión un episodio de visión doble durante un vuelo a Estados Unidos. La joven, de 24 años en ese momento y originaria de Stirchley, Birmingham, inició así un proceso que la llevó a enfrentarse a un diagnóstico de glioma, un tumor cerebral de alto grado.

Su historia, difundida por la organización Brain Tumour Research, pone el foco en la importancia de reconocer síntomas tempranos y en la vida después de recibir una noticia médica de alto impacto.

Junio de 2019: primeros síntomas durante un viaje

Durante un viaje a Estados Unidos para asistir a la boda de un familiar, Abi Smith comenzó a notar visión doble, desorientación visual y debilidad progresiva en el brazo y la pierna derecha. Según relató a Daily Mail, pensó que se trataba de un problema pasajero relacionado con la presión del avión.

La historia de Abi Smith llevó a visibilizar la necesidad de una mayor inversión en investigación de tumores cerebrales en el Reino Unido

Al empeorar los síntomas y perder destreza en la mano, acudió a un hospital local estadounidense. Allí se le realizó un CT scan (tomografía computarizada), pero no se detectaron anomalías.

Confiando en esos resultados, Smith completó el viaje e intentó sobrellevar las limitaciones físicas que poco a poco se volvían más marcadas.

Regreso al Reino Unido y emergencia hospitalaria

El regreso al Reino Unido fue inmediato. Apenas abandonó el aeropuerto, Smith se dirigió sin detenerse a la sala de emergencias del Queen’s Hospital en Burton upon Trent. El personal médico sospechó inicialmente un accidente cerebrovascular debido a la pérdida de movilidad en el lado derecho de su cuerpo y a que su ojo derecho había girado hacia adentro.

La hospitalización se extendió un mes y la situación médica continuó sin un diagnóstico definitivo, hasta que los médicos le realizaron una resonancia magnética (MRI) integral en el Queen Elizabeth Hospital de Birmingham. El examen reveló la auténtica causa de los síntomas: un tumor cerebral maligno.

Tras recibir el diagnóstico, Smith dejó su trabajo y volcó sus energías en proyectos de concientización y acompañamiento

Diagnóstico: glioma de alto grado

La MRI identificó un glioma, una variedad agresiva de tumor cerebral, en la base del cerebro con extensión hacia la columna vertebral. Especialistas indicaron a Smith que la parte cerebral del tumor era inoperable debido a su ubicación, mientras que la porción espinal sí pudo ser extraída durante una intervención en julio de 2019.

“Aunque estaba sola en el hospital y tenía miedo, sentí alivio al ver que el equipo médico ya tenía un plan”, recordó la joven.

Tratamiento y efectos secundarios

El proceso terapéutico incluyó seis semanas de radioterapia y seis meses de quimioterapia, lo que le provocó la pérdida del cabello y, durante un tiempo, la imposibilidad de tragar alimentos sólidos, obligándola a alimentarse con una dieta líquida.

El tratamiento permitió reducir el tamaño del tumor y estabilizar su avance. “Ver que el tumor comenzaba a reducirse fue un motivo de esperanza”, narró la paciente, quien también reconoció la ayuda recibida a través del servicio nacional de salud para recibir pelucas tras perder el cabello.

Las campañas impulsadas por Smith buscan difundir la importancia de prestar atención a síntomas neurológicos poco frecuentes

El impacto de la enfermedad le impidió regresar a su labor como oficial de relaciones públicas y la llevó a dejar de conducir. La fatiga y la disminución en la capacidad de concentración también la obligaron a reorganizar sus actividades diarias.

Nuevo rumbo: activismo, emprendimiento y concientización

Lejos de aislarse, Abi Smith impulsó varios proyectos de concientización y apoyo a pacientes.

En 2021 fundó The Cancer Card, un emprendimiento de tarjetas de ánimo y apoyo destinadas a personas que atraviesan tratamientos oncológicos. Parte de los ingresos se destinan a la investigación sobre tumores cerebrales a través de organizaciones como Brain Tumour Research. Sus iniciativas solidarias han recaudado sumas importantes para la causa y han contribuido a dar visibilidad a la necesidad de más recursos para los estudios médicos.

El diagnóstico motivó a Smith a crear iniciativas para ofrecer apoyo emocional y financiero a personas con cáncer

Actualmente, continúa asistiendo a controles médicos periódicos y participa activamente en jornadas y campañas de recaudación de fondos, como la Brain Tumour Research Christmas Appeal.

Los gliomas pueden presentarse con síntomas como visión doble, debilidad o adormecimiento unilateral, dolores de cabeza, convulsiones y alteraciones cognitivas. El pronóstico depende del grado del tumor.

Brain Tumour Research resaltó que en el Reino Unido solo el 1% del gasto nacional en investigación oncológica se destina a este tipo de tumores, pese a que constituyen la principal causa de muerte por cáncer en menores de 40 años.

El diagnóstico transformó de modo radical la rutina de Abi Smith, que ahora fomenta el autocuidado y la salud mental a través de la organización de eventos de bienestar. Desde la detección de los síntomas hasta la actualidad, Smith ha promovido mensajes de fortaleza y apoyo mutuo entre pacientes, recalcando siempre la necesidad de prestar atención a señales inusuales como la visión doble inesperada.