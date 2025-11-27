Salud

La advertencia de un neurólogo sobre el consumo de alcohol en mayores de 65 años

Un reconocido neurólogo explicó por qué incluso cantidades moderadas pueden afectar de forma más rápida al cerebro y al equilibrio en la tercera edad, y detalló los riesgos silenciosos que suelen pasar desapercibidos en este grupo

Guardar
El neurólogo Richard Restak advierte
El neurólogo Richard Restak advierte sobre los riesgos del consumo de alcohol en mayores de 65 años y su impacto en la salud cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cerveza es una de las bebidas más antiguas y populares del mundo. Su sabor, su gran variedad y su presencia en reuniones sociales la han convertido en un símbolo de encuentro. Para muchas personas, abrir una cerveza representa el cierre del día o el inicio de una celebración.

Sin embargo, más allá de su arraigo en la cultura y la vida cotidiana, no debe ignorarse que la cerveza contiene sustancias que pueden afectar la salud. Aunque su consumo resulte habitual, los efectos en el organismo se vuelven cada vez más significativos a medida que transcurren los años.

En este sentido, el neurólogo estadounidense Richard Restak alerta sobre los riesgos que supone el consumo de bebidas alcohólicas, como la cerveza, para el cerebro, especialmente en la tercera edad.

En su último libro, The Brain, Restak sostiene que el daño producido por el alcohol sobre las neuronas es especialmente significativo a partir de los 65 años y recomienda evitar su consumo en estas etapas de la vida para preservar la función cognitiva, según reportó el medio AS.

Libro The Brain de Richard
Libro The Brain de Richard Restak (captura de video)

Quién es Richard Restak

Richard Restak es un neurólogo estadounidense reconocido por su labor como divulgador científico y profesor en la Universidad George Washington. Ha centrado su carrera en el estudio de la memoria, la cognición y los procesos cerebrales que sustentan el pensamiento y el comportamiento.

A lo largo de los años, ha publicado numerosos libros dedicados a hacer comprensible el funcionamiento del cerebro y su vínculo con los hábitos cotidianos, según confirmó AS.

En The Brain, uno de sus libros más influyentes, Restak analiza cómo factores como el uso excesivo de la tecnología y el consumo de sustancias pueden afectar la memoria y el rendimiento mental. Advierte que el uso constante de dispositivos electrónicos puede debilitar la memoria al reducir el ejercicio mental.

El neurólogo Richard Restak advierte
El neurólogo Richard Restak advierte sobre los riesgos del consumo de alcohol en mayores de 65 años y su impacto en la salud cerebral

Del mismo modo, alerta sobre los riesgos de consumir alcohol en edad avanzada, enfatizando su efecto perjudicial sobre las neuronas y la importancia de la prevención, una postura que respalda también la revista Neurology Journal.

Cómo afecta el consumo de alcohol a mayores de 65 años

El cuerpo humano empieza a perder neuronas de forma natural después de los 65 años. Estas células son responsables de procesos clave como la memoria, la concentración y el pensamiento. Según señala Restak, “el alcohol es una neurotoxina muy débil: daña las células nerviosas”, mencionó en el medio.

Aunque la disminución neuronal suele oscilar entre un dos y un cuatro por ciento a lo largo de la vida, la exposición a tóxicos como el alcohol puede acelerar este deterioro, según confirma un artículo publicado en Neurology Journal.

A medida que se envejece, el metabolismo se vuelve más lento y el impacto de las sustancias perjudiciales se multiplica. En personas mayores, incluso consumos moderados generan efectos más notorios que en adultos jóvenes.

Estudios recientes asocian el alcohol
Estudios recientes asocian el alcohol en adultos mayores con un mayor riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto no solo acrecienta los deterioros en las funciones cognitivas, sino que también aumenta riesgos asociados como caídas, desorientación y lesiones graves. Restak insiste en que cuidar el cerebro es fundamental para mantener una vejez activa y saludable, por lo que recomienda la abstinencia total a partir de los 65 años, de acuerdo con lo publicado en AS.com.

Diversas investigaciones apoyan estas afirmaciones. Estudios recientes asocian el consumo prolongado de alcohol, incluso en cantidades consideradas bajas, con un mayor desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

Además, se ha señalado que la pérdida de reflejos y coordinación, característica de la vejez, se agudiza en quienes continúan bebiendo, aumentando así la incidencia de caídas graves y fracturas, según reportó Neurology Journal.

Las consecuencias de consumir alcohol con el paso de los años

El impacto de la cerveza y otras bebidas alcohólicas en el cerebro tiende a acumularse. Un consumo sostenido puede traducirse en una pérdida progresiva e irreversible de funciones como la memoria y la agilidad mental. Expertos señalan que, con el paso del tiempo, la capacidad del cuerpo para eliminar tóxicos disminuye y esto agrava los daños.

El consumo prolongado de alcohol
El consumo prolongado de alcohol en la vejez agrava la pérdida de reflejos y aumenta la incidencia de fracturas y accidentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo de desarrollar demencia, alteraciones del sueño, hipertensión y otros problemas aumenta con la edad y el consumo prolongado. Además, una de las consecuencias más graves es la caída, cuyo riesgo crece al combinarse la edad avanzada con los efectos negativos de este tipo de bebidas en la coordinación y los reflejos.

Así lo resume Restak: “Si tiene 65 años o más, le recomiendo encarecidamente que se abstenga total y permanentemente del alcohol”, según declaraciones recogidas por Neurology Journal.

Cuidar la salud cerebral es clave para una vejez saludable. Hacer caso a la advertencia de especialistas como Restak y evitar el consumo de alcohol después de los 65 años supone una decisión que puede mejorar de forma significativa la calidad de vida y prevenir enfermedades serias.

Temas Relacionados

AlcoholTercera edadAdultezSalud cognitivaNewsroom BUEEnvejecimientoÚltimas noticiasGeneración Silver

Últimas Noticias

Por qué las comidas copiosas pueden provocar ataques cardíacos, al igual que el estrés o el ejercicio intenso

Expertos advirtieron en un artículo de The Washington Post que ingerir grandes cantidades de alimentos, especialmente en quienes tienen factores de riesgo cardiovascular, puede desencadenar un infarto debido a cambios en la presión arterial

Por qué las comidas copiosas

El hábito de revisar seguido el teléfono móvil afecta la memoria y concentración, según la ciencia

Diversos estudios revelaron que la frecuencia con la que se desbloquea el dispositivo es clave en los lapsos de atención y fallos de memoria. The Washington Post señaló que el problema no solo se origina en el tiempo de uso y cómo puede complicar la vida cotidiana

El hábito de revisar seguido

Qué alimentos no conviene consumir durante un resfrío, según expertos

Nutricionistas y médicos coinciden en que ciertos ingredientes pueden obstaculizar el proceso de sanación y prolongar los síntomas

Qué alimentos no conviene consumir

Marina Charpentier sobre las adicciones y el impacto en la salud mental: “Todos estamos en peligro ante el avance del consumo”

En Infobae en Vivo, la directora del Grupo Familia Esperanza y madre del músico Chano, remarcó la necesidad de políticas públicas, empatía y redes de apoyo para quienes atraviesan esta situación

Marina Charpentier sobre las adicciones

Dormir siempre a la misma hora ayuda a controlar la presión arterial

Resultados preliminares muestran que ajustar el momento de acostarse, sin modificar la duración del sueño, puede generar mejoras en la salud

Dormir siempre a la misma
DEPORTES
La controversia que se desató

La controversia que se desató por la actitud de un entrenador luego de que una atleta cruzara la meta en la maratón: “Sentí un dolor intenso”

La charla definitoria que tuvo Marcelo Gallardo con el plantel de River Plate: los 6 jugadores que se irían

La advertencia desde el Bayer Leverkusen en medio de las dudas sobre el futuro del Diablito Echeverri y los rumores sobre River Plate: “Hablaremos de su situación”

La confesión de McLaren tras la descalificación que puso en riesgo el título de Lando Norris en la Fórmula 1

Escándalo en Brasil por la agresión en vivo a una periodista que estaba rodeada por hinchas del Flamengo: “Es lamentable”

TELESHOW
Julieta Poggio sorprendió a Moria

Julieta Poggio sorprendió a Moria Casán al contarle cómo es la relación abierta con su novio

Camilota presentó a su sobrino recién nacido: “Un milagro frente a mis ojos”

La indignación de Coco Sily por el accidente que tuvo el hijo de su esposa: “Lo atropelló, lo insultó y se fue”

La reacción de Mauro Icardi a la detención del exabogado de Wanda Nara: “Van a caer uno por uno”

Sorpresas, ilusiones y la anécdota más dolorosa: las perlitas del lanzamiento de la temporada de Mar del Plata

INFOBAE AMÉRICA

Billie Eilish estrenará un documental

Billie Eilish estrenará un documental de su último tour dirigido por James Cameron

La desaparición de la influencer Stefanie Pieper de 31 años sacude a Austria

Sube a 75 la cifra de muertos en Hong Kong: nuevas imágenes muestran la velocidad con la que se propagó el incendio

Los 85 años de Bruce Lee: su código de entrenamiento, disciplina mental y “journaling” diario para el éxito

China ya ocupa casi 800 mil hectáreas mineras en Nicaragua gracias a las licencias de la dictadura de Ortega