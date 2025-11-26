Médicos descartan remedios naturales para eliminar varices y presentan opciones de autocuidado que sí alivian los síntomas

Ningún remedio natural elimina las varices, advierten especialistas en salud vascular y Cleveland Clinic sangre (RS)

Las varices afectan a millones de adultos en todo el mundo y representan una de las afecciones vasculares más frecuentes, especialmente entre mujeres y personas mayores. Suelen manifestarse como venas dilatadas y visibles, que no solo constituyen una molestia estética, sino que también pueden generar dolor, hinchazón, picor y sensación de pesadez en las piernas.

Esta patología, aunque rara vez supone un riesgo vital, puede deteriorar el bienestar físico y emocional de quienes la sufren. Si bien la eliminación definitiva de las varices requiere intervención médica especializada, expertos de Cleveland Clinic subrayan que existen estrategias de autocuidado y remedios caseros capaces de aliviar los síntomas y mejorar significativamente la calidad de vida.

Reconocer las opciones disponibles y saber cuándo recurrir a un especialista resulta esencial para mantener la salud vascular y prevenir posibles complicaciones.

Estrategias básicas de autocuidado para las varices

Entre las principales opciones de autocuidado, el uso de medias de compresión se destaca por su eficacia. Según la cirujana vascular Kathleen Boyle, estas prendas “impiden que las venas se dilaten, lo que reduce síntomas como dolor, palpitaciones y picazón, especialmente cuando se usan durante todo el día”.

Las medias de compresión de grado médico están disponibles en diferentes estilos y longitudes, y la elección depende de la extensión de las varices en cada caso. Los expertos de Cleveland Clinic aconsejan usar productos de calidad médica y buscar la orientación de un profesional para determinar el tipo más adecuado.

Las medias de compresión de grado médico son la principal recomendación para aliviar los síntomas de las varices en las pierna (Freepik)

Otra medida útil consiste en elevar las piernas por encima del nivel del corazón, ya que esto facilita el retorno venoso y reduce la presión en las venas. Aunque no siempre es práctico en la vida cotidiana, una elevación moderada, utilizando un reposapiés o un sillón reclinable, puede aliviar las molestias.

Además, mantener una rutina de ejercicio regular, en especial caminar, contribuye a mejorar la circulación. Boyle sugiere incorporar paseos nocturnos: “Ayuda a activar la circulación sanguínea” y mejora el descanso. Para quienes tienen dificultades para caminar, los ejercicios de tobillos o pantorrillas en posición sentada o acostada resultan una alternativa válida.

Otras recomendaciones y precauciones

El masaje no elimina las varices, pero puede disminuir de forma temporal la hinchazón y las molestias. Los especialistas de Cleveland Clinic aconsejan consultar previamente con un médico, sobre todo en casos de flebitis o tromboflebitis, por el riesgo de complicaciones. En estas circunstancias, un terapeuta especializado puede adaptar las técnicas y orientar sobre métodos seguros de automasaje en el hogar.

Ningún producto tópico o remedio natural ha demostrado la capacidad de eliminar las varices. Boyle afirma: “No gastes mucho dinero en productos que prometen eliminar las arañas vasculares o las varices, porque no creo que funcionen”.

El masaje puede aliviar temporalmente la hinchazón de las varices, pero requiere precaución y supervisión médica en casos de flebitis (Freepik)

Por lo general, los productos y dispositivos promocionados en línea carecen de respaldo científico y su uso puede derivar en una pérdida económica innecesaria. Cleveland Clinic aconseja interrumpir el uso de cualquier remedio casero que agrave el aspecto de las venas o cause irritación, recordando que la única solución definitiva es acudir a un especialista.

Hábitos saludables y prevención de complicaciones

El autocuidado resulta fundamental para controlar los síntomas y evitar complicaciones, aunque no representa una cura. Mantener un peso saludable reduce la presión en las piernas y la inflamación sistémica. Seguir una dieta rica en fibra, potasio y flavonoides provenientes preferentemente de alimentos resulta recomendable.

Una hidratación adecuada favorece la circulación, mientras que reducir el sedentarismo y el tabaquismo protege la salud vascular. Algunos expertos de Cleveland Clinic mencionan que ciertas hierbas, como el extracto de semilla de castaño de Indias, la centella asiática y el extracto de semilla de uva, han mostrado resultados prometedores, aunque son necesarios más estudios para confirmar su eficacia.

Mantener un peso saludable, una dieta rica en fibra y una hidratación adecuada ayuda a prevenir complicaciones de las varices (Freepik)

El cuidado de la piel cobra especial importancia, ya que la sequedad y las úlceras pueden complicar el cuadro clínico. Se recomienda mantener las piernas limpias, hidratadas, protegidas del sol y tratar cualquier herida de inmediato. Además, evitar permanecer períodos prolongados sentado o de pie y alternar actividad y reposo contribuye a reducir los síntomas.

Cuándo consultar al especialista

Hay situaciones en las que las medidas de autocuidado no bastan y resulta necesario buscar atención médica. Los expertos de Cleveland Clinic recomiendan consultar a un especialista si se presentan flebitis, úlceras, sangrado, síntomas que interfieran con las actividades diarias o preocupación estética significativa. Realizar controles periódicos y notificar cualquier cambio permite descartar complicaciones y acceder a tratamientos más eficaces.

Consultar a un especialista es fundamental ante síntomas graves, flebitis, úlceras o si las varices afectan la calidad de vida (Freepik)

El tratamiento adecuado puede marcar una gran diferencia para quienes conviven con varices. Muchas personas perciben una mejoría notable en su bienestar y energía diarios al recibir atención especializada.