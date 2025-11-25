Salud

El sencillo método avalado por Harvard que ayuda a dormir en menos de 10 minutos

Utilizar este elemento al acostarse ayuda a regular la temperatura corporal y puede acortar notablemente el tiempo que tarda el cuerpo en conciliar el sueño, según expertos de Harvard Health

Guardar
Dormir con calcetines acelera el
Dormir con calcetines acelera el sueño y mejora la calidad del descanso, según expertos de Harvard (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir profundamente y sin demoras es una meta diaria que millones de personas comparten. Las dificultades para conciliar el sueño afectan tanto a jóvenes como a adultos, con consecuencias en la salud física y el bienestar emocional.

Frente a este desafío cotidiano, expertos de la Universidad de Harvard han popularizado un truco sencillo para quedarse dormido más rápido: usar medias para dormir. Según Harvard Health, esta costumbre puede acortar hasta en diez minutos el tiempo necesario para dormirse y favorecer un sueño más profundo, con resultados comparables a los de algunos medicamentos de venta libre.

La Dra. Trisha Pasricha, profesora de la Harvard Medical School, explicó que calentar los pies antes de acostarse provoca somnolencia de forma comprobada. En declaraciones recogidas por Harvard Health, la experta afirmó: “Está científicamente comprobado que calentar los pies induce somnolencia y es tan efectivo como muchos medicamentos para dormir de venta libre”.

El uso de medias para
El uso de medias para dormir puede reducir hasta en diez minutos el tiempo necesario para conciliar el sueño (Freepik)

De acuerdo con la explicación, la calidad del descanso nocturno también mejora cuando se emplea esta sencilla estrategia.

Por qué calentar los pies mejora el sueño: la explicación científica

El fundamento científico detrás del uso de calcetines para dormir se encuentra en la regulación de la temperatura corporal. Harvard Health señala que el calor en los pies dilata los vasos sanguíneos de la piel, lo que facilita la transferencia de calor desde el cuerpo central hacia el exterior.

Al experimentar esta vasodilatación, el cuerpo pierde calor con mayor facilidad, logrando una temperatura interna óptima para dormir. Este descenso de temperatura ocurre naturalmente en los minutos previos al sueño y es esencial para que el cuerpo inicie el proceso de descanso.

Cuando el cuerpo se encuentra demasiado frío o muy caliente, conciliar el sueño es mucho más difícil. Mantener los pies abrigados permite alcanzar y conservar la temperatura ideal, disminuye los despertares nocturnos y favorece la continuidad de las fases del sueño. De esta forma, la simple acción de usar calcetines contribuye a un descanso más prolongado y reparador.

Mantener los pies abrigados disminuye
Mantener los pies abrigados disminuye los despertares nocturnos y ayuda a conservar las fases del sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir con medias no solo facilita la conciliación del sueño. De acuerdo con Healthline, esta práctica ayuda a regular la temperatura corporal de manera más eficiente y promueve una mejor circulación sanguínea en las extremidades. Además, puede prevenir la resequedad en la piel de los pies, un problema habitual en climas fríos o ambientes secos.

Alternativas efectivas para quienes no usan calcetines en la cama

Existen opciones igual de eficaces para las personas que no se sienten cómodas usando calcetines para dormir. Harvard Health recomienda tomar un baño tibio una o dos horas antes de acostarse, o sumergir los pies en agua caliente durante unos 10 minutos. Estas alternativas también favorecen la vasodilatación, ayudan a disipar el calor corporal y preparan al organismo para el sueño.

Healthline agrega que los baños tibios contribuyen a relajar los músculos, liberar tensiones acumuladas a lo largo del día y disminuir la percepción del dolor, factores que facilitan aún más el paso al descanso.

Calentar los pies antes de
Calentar los pies antes de acostarse induce somnolencia y favorece un sueño más profundo, según Harvard Health (Freepik)

Además de aplicar estos trucos, Harvard Health sugiere prestar atención al ambiente donde se duerme. Dormir en una habitación ligeramente más fresca favorece el descenso de la temperatura corporal, clave al momento de conciliar el sueño. En épocas de calor, elegir pijamas y sábanas ligeras es fundamental para mantener el confort térmico. Evitar extremos de frío o calor y buscar una temperatura estable resultan esenciales para garantizar un sueño continuo y reparador.

Otros hábitos recomendados incluyen establecer horarios regulares para acostarse y levantarse, evitar pantallas luminosas al menos treinta minutos antes de dormir y reducir el consumo de cafeína o comidas pesadas en la noche. La suma de pequeños cambios en la rutina puede marcar una gran diferencia en la duración y calidad del descanso.

El control de la temperatura corporal: la clave para dormir mejor

Diversos estudios a lo largo de las décadas confirman que las modificaciones en la rutina nocturna, como abrigar los pies o tomar un baño tibio, contribuyen a reducir el tiempo requerido para dormir y permiten alargar las fases más profundas del descanso.

Controlar la temperatura corporal y
Controlar la temperatura corporal y ambiental es clave para lograr un sueño reparador y mejorar el bienestar general (Imagen Ilustrativa Infobae)

El control de la temperatura corporal se confirma como un factor determinante para un sueño reparador, siendo fácil de ajustar con acciones simples y accesibles para la mayoría de las personas.

En definitiva, priorizar el cuidado de la temperatura ambiental y corporal, junto con adaptar ciertos hábitos previos a dormir, puede ser la clave para quienes buscan mejorar la calidad de su sueño y su bienestar general.

Temas Relacionados

Dormir rápidoUniversidad de HarvardTrisha PasrichaTemperatura corporalmedias al dormirtemperatura corporalcirculación sanguíneaGQNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Cuáles son los síntomas más frecuentes de la deficiencia de vitamina B12 y cómo detectarlos a tiempo, según expertos

Especialistas de Women’s Health y Harvard Health alertan que niveles bajos de este nutriente pueden afectar la salud. Detectar los signos a tiempo permite acceder a un tratamiento adecuado

Cuáles son los síntomas más

Dolor de cabeza, migraña y cefalea: cómo identificarlas y cuáles son las señales de alarma

Existen más de 200 formas diferentes, por lo que su diagnóstico suele ser impreciso. Amaal Starling, experta de Mayo Clinic, recomendó observar con atención los síntomas y consultar ante molestias persistentes

Dolor de cabeza, migraña y

La postura que más perjudica la columna al dormir y qué alternativas sugieren los expertos

Organizaciones de salud recomiendan modificar ciertos hábitos nocturnos para prevenir molestias vertebrales y mejorar el bienestar general. Las mejores sugerencias, según evidencia científica y experiencia clínica acumulada por profesionales del sueño y la postura

La postura que más perjudica

Cuáles son las características de las personas inteligentes, según expertos en psicología

Implica más que sacar buenas notas: las investigaciones señalan que la creatividad, la curiosidad y la capacidad de adaptación definen a quienes logran destacarse e innovar en distintos ámbitos

Cuáles son las características de

Los hábitos cotidianos que dañan el páncreas y cómo prevenir enfermedades graves

Pequeñas modificaciones en la rutina diaria pueden marcar la diferencia en la protección de este órgano esencial y reducir el riesgo de complicaciones metabólicas y oncológicas

Los hábitos cotidianos que dañan
DEPORTES
De cardio con poco oxígeno

De cardio con poco oxígeno a baños de contraste: los 6 secretos de la rutina de Erling Haaland para mantenerse en la élite mundial

Copa Davis: las dificultades que deberá enfrentar Javier Frana para la primera convocatoria de 2026

Qué sucedió con la casa donde murió Maradona y cuál fue el destino de su habitación

Comienza la depuración en River Plate: el importante éxodo que piensa Marcelo Gallardo para la nueva temporada

“Diego no resistió”: la historia jamás contada de la frase sobre la muerte de Maradona que recorrió el mundo

TELESHOW
Maxi López recordó en MasterChef

Maxi López recordó en MasterChef la noche en que conoció a Wanda Nara en una bailanta: “¡Le saltó la ficha!"

Darío Barassi echó a una espectadora de ¡Ahora caigo! tras confundirlo con Guido Kaczka: “Que se vaya”

Denise Dumas debutó como “angelita” en LAM y recibió un cálido mensaje de su amigo José María Listorti

La escapada romántica de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña a las Cataratas del Iguazú: su álbum de fotos

María Belén Ludueña lució por primera vez su pancita de embarazada en Mar del Plata: “Mostrándole sus raíces al bebé”

INFOBAE AMÉRICA

El desastre del Barco Blanco:

El desastre del Barco Blanco: un capitán, una sucesión en juego y el inicio de una crisis sin precedentes

Rusia lanzó un ataque masivo con drones y misiles contra infraestructuras energéticas de Ucrania: al menos seis muertos

India y Canadá reactivaron su relación comercial y buscan duplicar el comercio bilateral para 2030 en medio de las tensiones con EEUU

Casi un año del acuerdo UE–Mercosur: persisten los apoyos, las dudas y la ausencia de una firma definitiva

Macron evalúa crear un servicio militar voluntario para reforzar la defensa francesa ante la amenaza rusa