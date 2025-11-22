Salud

Se podrían prevenir tres veces más muertes por cáncer de pulmón con un solo paso

Healthday Spanish

Guardar

VIERNES, 21 de noviembre de 2025 (HealthDay News) -- Se podría prevenir tres veces más muertes por cáncer de pulmón si todas las personas elegibles para el cribado se sometieran a una tomografía computarizada de tórax, según un nuevo estudio.

Solo alrededor de 1 de cada 5 adultos estadounidenses elegibles para el cribado de cáncer de pulmón lo recibió en 2024, informaron los investigadores el 19 de noviembre en el Journal of the American Medical Association.

Aumentar el cribado al 100% triplicaría el número de muertes por cáncer de pulmón prevenidas y los años de vida ganados, según los investigadores.

"Es decepcionante que la admisión de cribado por cáncer de pulmón siga siendo tan baja", dijo la investigadora principal Priti Bandi, directora científica de factores de riesgo y vigilancia del cáncer en la American Cancer Society, en un comunicado de prensa.

"Más preocupante es que esta baja aceptación se traduce en una oportunidad perdida real, ya que se podrían prevenir (o salvar vidas) tres veces más muertes por cáncer de pulmón si se hiciera un cribado a todos los elegibles", añadió Bandi.

El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer en Estados Unidos, con 125.000 muertes en 2025, según los investigadores. También es el segundo cáncer más común, con alrededor de 225.000 nuevos casos anuales.

Las personas son elegibles para una tomografía computarizada de dosis baja para buscar cáncer de pulmón si tienen un historial de tabaquismo de 20 paquetes por año o más, fuman o han dejado de fumar en los últimos 15 años y tienen entre 50 y 80 años, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC).

Un paquete por año consiste en fumar una media de un paquete de cigarrillos al día durante un año, según los CDC. Por ejemplo, una persona podría tener un historial de 20 paquetes por año fumando un paquete al día durante dos décadas, o dos paquetes al día durante una década.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de la Encuesta Nacional de Entrevistas de Salud 2024, que realiza anualmente los CDC.

Los resultados mostraron que casi 13 millones de estadounidenses son elegibles para el cribado de cáncer de pulmón, pero solo el 19% informó estar al día con dicha prueba.

Si se evaluara el 100%, se evitarían casi 30.000 muertes más y se ganarían más de 482.000 años adicionales de vida, calcularon los investigadores.

"Tenemos que aumentar estos números de cribado. Si tienes entre 50 y 80 años y alguna vez has fumado, habla con tu médico para saber si eres elegible para el cribado de cáncer de pulmón y si sería apropiado para ti", dijo Bandi. "Además, ampliar la elegibilidad actual para el cribado independientemente de los años, ya que dejarlo está justificado y podría ayudar a salvar vidas."

El gobierno puede ayudar asegurando el acceso de las personas a la atención sanitaria y asegurándose de que los procedimientos de cribado estén completamente cubiertos, dijo Lisa Lacasse, presidenta de la Red de Acción contra el Cáncer de la Sociedad Americana del Cáncer (ACS CAN).

"Esta investigación subraya la urgente necesidad de proteger y ampliar el acceso a la atención para garantizar que las personas puedan utilizar de inmediato los cribados preventivos y de detección temprana sin coste alguno", dijo Lacasse en un comunicado de prensa.

"ACS CAN seguirá colaborando con los legisladores para mejorar el acceso a los cribados que salvan vidas y reducir las muertes por cáncer de pulmón, así como eliminar los costes para los pacientes en cribado y pruebas de seguimiento por parte de todos los pagadores, acercándonos a acabar con el cáncer tal y como lo conocemos, para todos", añadió Lacasse.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre el cribado del cáncer de pulmón.

FUENTES: Sociedad Americana del Cáncer, comunicado de prensa, 19 de noviembre de 2025; Journal of the American Medical Association, 19 de noviembre de 2025

Temas Relacionados

Health Daysepodrianprevenirtresvecesmasmuertesporcancerdepulmonconunsolopaso

Últimas Noticias

La obesidad no supone barreras para la cirugía de reemplazo de hombro, según un estudio

Healthday Spanish

La obesidad no supone barreras

Los problemas de salud comunes de la vejez suponen un mayor riesgo tras una cirugía mayor, según los expertos

Healthday Spanish

Los problemas de salud comunes

Detectaron el primer caso de virus autóctono del virus Usutu en España: qué es y cómo se contagia

Un nuevo agente infeccioso originario de África fue confirmado por laboratorios biomédicos españoles tras controles estacionales

Detectaron el primer caso de

¿Entrenar muy temprano perjudica el rendimiento de los atletas?

Un estudio de la Universidad Estatal de Ohio analizó qué ocurre en el organismo cuando se realizan entrenamientos antes de las 8:00 y su impacto en la recuperación

¿Entrenar muy temprano perjudica

Qué es la proctitis y cómo puede afectar la vida diaria

Esta afección frecuente puede poner en riesgo la calidad de vida de quien la transita. La importancia de contar con atención médica oportuna, según Mayo Clinic

Qué es la proctitis y
DEPORTES
Antes de la clasificación, Franco

Antes de la clasificación, Franco Colapinto afronta la última práctica del Gran Premio de Las Vegas

El sorpresivo abandono de un tenista argentino cuando estaba a punto de perder el partido en el Challenger de Florianópolis

La sorpresiva frase de Carlo Ancelotti ante la posible citación de un campeón con Argentina para jugar en Brasil

Levantó siete match points, rompió su camiseta y consoló a su rival: la épica clasificación de Italia a la final de la Copa Davis

La joya del fútbol argentino que impresionó al Bayern Múnich: la millonaria cláusula que tendría que pagar

TELESHOW
Georgina Barbarossa recordó cómo fue

Georgina Barbarossa recordó cómo fue el asesinato de su marido y el dolor que atravesó: “Recibí amenazas constantes”

Johnny Depp se hizo un nuevo tatuaje como recuerdo de su paso por la Argentina

Los hermanos Darío y Daniela Lopilato revelaron las maldades que le hacían a Luisana cuando eran chicos

Wanda Nara habló de la posibilidad de que Maxi López se mude a la Argentina: “Lo voy a ayudar”

Valeria Gastaldi le respondió a Lissa Vera por el conflicto de Bandana: “La gente piensa que no la bancamos, y es al revés”

INFOBAE AMÉRICA

Detectaron el primer caso de

Detectaron el primer caso de virus autóctono del virus Usutu en España: qué es y cómo se contagia

Un estudio identificó el impactante secreto detrás de los movimientos de las serpientes

Las amenazas de los agresivos diplomáticos chinos elevan la tensión con Japón por la defensa de Taiwán

Un buque de guerra de Estados Unidos obligó a un petrolero ruso sancionado a desviar su ruta cerca de Venezuela

Por qué el sonido habría sido clave en la ubicación de pinturas rupestres paleolíticas