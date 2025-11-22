Se podrían prevenir tres veces más muertes por cáncer de pulmón con un solo paso

VIERNES, 21 de noviembre de 2025 (HealthDay News) -- Se podría prevenir tres veces más muertes por cáncer de pulmón si todas las personas elegibles para el cribado se sometieran a una tomografía computarizada de tórax, según un nuevo estudio.

Solo alrededor de 1 de cada 5 adultos estadounidenses elegibles para el cribado de cáncer de pulmón lo recibió en 2024, informaron los investigadores el 19 de noviembre en el Journal of the American Medical Association.

Aumentar el cribado al 100% triplicaría el número de muertes por cáncer de pulmón prevenidas y los años de vida ganados, según los investigadores.

"Es decepcionante que la admisión de cribado por cáncer de pulmón siga siendo tan baja", dijo la investigadora principal Priti Bandi, directora científica de factores de riesgo y vigilancia del cáncer en la American Cancer Society, en un comunicado de prensa.

"Más preocupante es que esta baja aceptación se traduce en una oportunidad perdida real, ya que se podrían prevenir (o salvar vidas) tres veces más muertes por cáncer de pulmón si se hiciera un cribado a todos los elegibles", añadió Bandi.

El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer en Estados Unidos, con 125.000 muertes en 2025, según los investigadores. También es el segundo cáncer más común, con alrededor de 225.000 nuevos casos anuales.

Las personas son elegibles para una tomografía computarizada de dosis baja para buscar cáncer de pulmón si tienen un historial de tabaquismo de 20 paquetes por año o más, fuman o han dejado de fumar en los últimos 15 años y tienen entre 50 y 80 años, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC).

Un paquete por año consiste en fumar una media de un paquete de cigarrillos al día durante un año, según los CDC. Por ejemplo, una persona podría tener un historial de 20 paquetes por año fumando un paquete al día durante dos décadas, o dos paquetes al día durante una década.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de la Encuesta Nacional de Entrevistas de Salud 2024, que realiza anualmente los CDC.

Los resultados mostraron que casi 13 millones de estadounidenses son elegibles para el cribado de cáncer de pulmón, pero solo el 19% informó estar al día con dicha prueba.

Si se evaluara el 100%, se evitarían casi 30.000 muertes más y se ganarían más de 482.000 años adicionales de vida, calcularon los investigadores.

"Tenemos que aumentar estos números de cribado. Si tienes entre 50 y 80 años y alguna vez has fumado, habla con tu médico para saber si eres elegible para el cribado de cáncer de pulmón y si sería apropiado para ti", dijo Bandi. "Además, ampliar la elegibilidad actual para el cribado independientemente de los años, ya que dejarlo está justificado y podría ayudar a salvar vidas."

El gobierno puede ayudar asegurando el acceso de las personas a la atención sanitaria y asegurándose de que los procedimientos de cribado estén completamente cubiertos, dijo Lisa Lacasse, presidenta de la Red de Acción contra el Cáncer de la Sociedad Americana del Cáncer (ACS CAN).

"Esta investigación subraya la urgente necesidad de proteger y ampliar el acceso a la atención para garantizar que las personas puedan utilizar de inmediato los cribados preventivos y de detección temprana sin coste alguno", dijo Lacasse en un comunicado de prensa.

"ACS CAN seguirá colaborando con los legisladores para mejorar el acceso a los cribados que salvan vidas y reducir las muertes por cáncer de pulmón, así como eliminar los costes para los pacientes en cribado y pruebas de seguimiento por parte de todos los pagadores, acercándonos a acabar con el cáncer tal y como lo conocemos, para todos", añadió Lacasse.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre el cribado del cáncer de pulmón.

FUENTES: Sociedad Americana del Cáncer, comunicado de prensa, 19 de noviembre de 2025; Journal of the American Medical Association, 19 de noviembre de 2025