Salud

Cómo el estrés puede alterar el apetito y claves para evitarlo

Factores emocionales, cambios hormonales y hasta las presiones diarias pueden influir en el vínculo con la comida. La importancia de adoptar rutinas estables, según expertos

Guardar
El estrés altera el apetito
El estrés altera el apetito y puede provocar tanto aumento como disminución de la ingesta alimentaria, según expertos de la Mayo Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Mayo Clinic, el estrés es una respuesta automática del cuerpo y la mente frente a situaciones que se perciben como desafiantes o abrumadoras, capaz de generar cambios físicos, emocionales y conductuales. Esta reacción puede alterar la manera en que las personas comen, provocando tanto un aumento como una disminución del apetito, y favoreciendo patrones como el “hambre emocional”.

El medio especializado advierte que, cuando el estrés se vuelve crónico, puede contribuir a desequilibrios metabólicos, aumento de peso y mayor riesgo de enfermedades como la diabetes. Comprender cómo influye en la alimentación resulta clave para mantener hábitos saludables en contextos de alta demanda.

Cómo afecta el estrés al organismo y al apetito

La profesora Rajita Sinha, psicóloga clínica y directora fundadora del Centro Interdisciplinario para el Estrés de la Universidad de Yale, explicó a la BBC que el estrés corresponde a la reacción del cuerpo y la mente ante situaciones abrumadoras, donde la persona percibe falta de control.

El entorno, las preocupaciones personales y hasta cambios fisiológicos como el hambre o la sed activan el hipotálamo, región cerebral que desencadena la respuesta de alarma. Este sistema estimula la liberación de hormonas como la adrenalina y la hidrocortisona, que elevan el ritmo cardíaco y la presión arterial.

La conexión entre el sistema
La conexión entre el sistema gastrointestinal y el cerebro, mediada por el nervio vago, explica los cambios en el apetito bajo estrés (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estrés agudo puede ser útil para enfrentar riesgos inmediatos, pero si se mantiene en el tiempo —con el denominado estrés crónico— puede derivar en problemas de salud física y mental, como depresión, insomnio y aumento de peso.

La doctora Mithu Storoni, neuro-oftalmóloga y autora, señaló a la BBC que el estrés puede suprimir o intensificar el hambre. Además, afirmó: “Durante mis exámenes universitarios sentía malestar físico”. La especialista explicó que existe una conexión directa entre el sistema gastrointestinal y el cerebro.

El nervio vago, que comunica ambos órganos, traslada información sobre saciedad y necesidades energéticas. Si el estrés reprime la actividad de este nervio, algunas personas pierden el apetito, mientras que, en otros casos, el cerebro exige azúcar de manera repentina y empuja a buscar alimentos energéticos como respuesta a circunstancias inesperadas.

El estrés crónico eleva los
El estrés crónico eleva los niveles de glucosa en sangre y contribuye a la resistencia a la insulina, aumentando la probabilidad de sobrepeso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el Mayo Clinic señala que el estrés sostenido altera la forma en que el cerebro interpreta las señales de hambre y saciedad, favoreciendo lo que describen como “emotional overeating”.

En su artículo “Feeding your feelings”, la institución explica que el estrés aumenta la preferencia por alimentos ricos en azúcar y grasa porque generan alivio inmediato al activar circuitos de recompensa. Esta forma de hambre emocional aparece de manera repentina, no se satisface realmente con la comida y puede reforzar hábitos alimentarios difíciles de controlar si no se reconocen a tiempo.

Consecuencias del estrés crónico sobre el metabolismo

El impacto del estrés crónico en la alimentación va más allá de los antojos. Sinha detalló a la BBC que el torrente sanguíneo se llena de glucosa durante situaciones estresantes, pero la insulina —responsable de regular el azúcar en sangre— pierde eficacia.

Mantener rutinas de sueño y
Mantener rutinas de sueño y realizar actividad física ayuda a controlar el apetito y la ansiedad en situaciones de alta presión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este proceso puede elevar los niveles de glucosa y contribuir a la resistencia a la insulina, lo que incrementa el riesgo de sobrepeso y diabetes. Un exceso de grasa corporal agrava esta resistencia, provocando que el cerebro demande aún más azúcar bajo estrés. Sinha describió este fenómeno como un “ciclo de alimentación anticipada”, un círculo vicioso difícil de romper, donde el estrés y los cambios metabólicos se refuerzan mutuamente.

Este ciclo alimenticio, si no se interrumpe, mantiene al organismo en un estado de vulnerabilidad metabólica.

Estrategias para evitar la alimentación impulsiva en situaciones de presión

Prevenir el hábito de comer como respuesta al estrés requiere planificación. La doctora Storoni sugirió a la BBC anticipar estrategias de control antes de periodos de alta exigencia. Destacó la importancia de mantener rutinas básicas, especialmente el sueño, ya que ayuda a recalibrar el hipotálamo y las glándulas pituitaria y adrenal, y disminuye la producción de hormonas del estrés.

El consumo impulsivo de alimentos
El consumo impulsivo de alimentos ricos en azúcar y grasa se intensifica durante episodios de estrés, reforzando hábitos difíciles de controlar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Storoni indicó que la falta de sueño incrementa los antojos y la necesidad de consumir alimentos azucarados, pues el cerebro busca suplir la energía que le falta. Además, el ejercicio facilita la transición a un estado más relajado y mejora la función cerebral. Conservar el sueño y realizar actividad física se convierten en herramientas clave para controlar el apetito y la ansiedad en momentos de presión.

En cuanto a la selección de alimentos, la profesora Sinha recomendó a la BBC evitar la compra de productos ultraprocesados y azucarados, ya que su presencia en casa eleva la tentación. Sugirió elegir porciones pequeñas de alimentos saludables durante el día para calmar el hambre y reducir los antojos. Preferir comidas con proteínas (carne, porotos, pescado) o carbohidratos complejos, como lentejas y avena integral, ayuda a estabilizar los niveles de glucosa.

Storoni, por su parte, recomendó limitar el consumo de alcohol, porque muchas personas recurren a él para aliviar el estrés, lo que puede agravar el desbalance alimenticio.

El acompañamiento social también desempeña un papel importante. Sinha señaló a la BBC que los grupos sociales favorecen el control de la relación entre estrés y alimentación; compartir comidas o cocinar en compañía ayuda a mantener el equilibrio y a evitar excesos. Las redes de apoyo resultan esenciales para sostener buenos hábitos en etapas complicadas.

Temas Relacionados

EstrésHábitos alimenticiosSalud mentalSobrepesoDiabetesAlimentación saludableRajita SinhaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Quiénes deben vacunarse contra el COVID-19: las recomendaciones según las edades y grupos de riesgo

La caída en la aplicación de dosis y la percepción de bajo riesgo complican la protección de los grupos vulnerables. Tras el incremento de contagios en Formosa, dos expertos dieron a Infobae las razones que hacen necesaria la vacunación

Quiénes deben vacunarse contra el

Científicos identifican la vitamina que reduce significativamente el riesgo de infartos y enfermedades cardíacas

Un estudio presentado por la American Heart Association revela que la suplementación personalizada con un nutriente específico consiguió reducir en más de un 50% el riesgo de sufrir nuevos eventos cardiovasculares en personas con antecedentes cardíacos

Científicos identifican la vitamina que

Cuánto café puedo tomar al día, según la ciencia

Es una de las bebidas más populares del mundo y aporta antioxidantes. Mantener un consumo moderado es fundamental para evitar posibles riesgos

Cuánto café puedo tomar al

Amaxofobia: cómo superar el miedo a conducir un auto

El temor a manejar impacta en la vida cotidiana y puede generar dependencia de otras personas. El psicólogo Omar Alzugaray explicó en Infobae en Vivo cómo el tratamiento adecuado permite recuperar la autonomía y la libertad de movimiento

Amaxofobia: cómo superar el miedo

Descubren el secreto genético detrás de la calidad del té

Un hallazgo científico en China revela cómo la manipulación de un gen específico puede transformar la cosecha y el sabor de una de las infusiones más consumidas a nivel global

Descubren el secreto genético detrás
DEPORTES
Franco Colapinto arranca la actividad

Franco Colapinto arranca la actividad con dos prácticas en el Gran Premio de Las Vegas nocturno de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Franco Colapinto eligió a qué piloto de la F1 llevaría a La Bombonera y contó las dificultades por “vivir de noche” en Las Vegas

Insólito: la AFA le entregó el trofeo de “Campeón de Liga” a Rosario Central por ser el equipo que más puntos sumó en la Tabla Anual

Conmoción en Italia por el asesinato de un futbolista del ascenso en medio de un supuesto ajuste de cuentas de la mafia

El “monopatín” que utilizó una estrella del fútbol durante la gala que lo convirtió en el “Jugador Africano del Año”

TELESHOW
Guido Kaczka interrumpió su programa

Guido Kaczka interrumpió su programa para socorrer al mini Hombre Araña tras una caída en vivo

Las postales de Coty Romero en Roma: look urbano y estilo relajado para dar un paseo por la historia

Facundo Pieres habló de su relación actual con Zaira Nara y de los rumores de romance con Gabriela Sari

Marta Fort contó la verdad sobre el misterioso posteo contra su familia: “Hay cosas que me gusta dejar claras”

La “accidentada” vuelta a casa de Evangelina Anderson y Marixa Balli tras una cena con sus compañeros de Masterchef

INFOBAE AMÉRICA

Los tres gigantes de la

Los tres gigantes de la música global apuestan por una startup que promete revolucionar el streaming musical

Insectos en el menú de una cafetería sorprenden a estudiantes en Alemania

La presidenta de Kosovo disolvió el Parlamento y convocó elecciones anticipadas tras el fracaso para formar Gobierno

Irán vetó a los inspectores de la ONU en los sitios nucleares bombardeados por Estados Unidos

La Fuerza Aérea de Brasil interceptó y disparó contra una aeronave sospechosa que ingresó sin autorización desde Venezuela