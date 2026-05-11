La tasa de cesáreas en Argentina triplica lo recomendado por la OMS, advierten expertos

La tasa de cesáreas en Argentina supera ampliamente el umbral internacional recomendado y revela una tendencia preocupante hacia la medicalización del nacimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la Semana del Parto Respetado, que se celebra en Argentina del 13 al 19 de mayo, la atención se centra en un dato que fue relevado por expertos: más del 40% de los nacimientos en el país se realizan por cesárea, una proporción que triplica el máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Este fenómeno, según advirtió la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) en un informe elaborado por sus Comités de Estudios Fetoneonatales y de Lactancia, revela una tendencia sostenida hacia la medicalización excesiva del nacimiento y subraya la urgencia de fortalecer las políticas de parto respetado sustentadas en la evidencia científica y los derechos de las personas gestantes y los recién nacidos, según publica la SAP en el contexto de la Semana del Parto Respetado.

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Aunque no existen registros nacionales sistemáticos sobre la modalidad de nacimientos, las estimaciones disponibles señalan que la tasa de cesáreas en Argentina fluctúa entre el 40% y el 50%, superando holgadamente el rango de 10% a 15% que la OMS considera clínicamente justificado.

Más del 40% de los nacimientos en Argentina se realizan por cesárea, según la Sociedad Argentina de Pediatría (Imagen Ilustrativa Infobae)

La SAP sostiene que la ausencia de relevamientos específicos no reduce la gravedad del escenario: la magnitud del fenómeno constituye una señal de alerta sanitaria que urge a repensar el modelo de atención obstétrica.

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Tres veces más cesáreas que el umbral internacional recomendado

El problema trasciende las fronteras argentinas, pero en el país adquiere dimensiones singulares. Mientras la OMS estima que solo entre el 10% y el 15% de los embarazos requiere una cesárea por indicación médica, la situación nacional, según la SAP, apoyándose en estudios y estimaciones propias, triplica ese umbral. Este exceso ocurre en ausencia de una necesidad clínica precisa y pone de relieve la creciente medicalización de los procesos fisiológicos vinculados al parto.

La SAP recuerda que la medicalización innecesaria conlleva riesgos. La pediatra y neonatóloga María Inés Espelt, prosecretaria del Comité de Estudios Fetoneonatales, declaró a la SAP: “La evidencia científica es clara: es fundamental promover prácticas seguras que respeten los tiempos fisiológicos del nacimiento y la autonomía de las personas gestantes”.

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El concepto de parto respetado defendido por la SAP se apoya tanto en la autonomía de la persona gestante como en el respaldo de la ciencia. Paula Saddi, médica pediatra y secretaria del Comité de Lactancia de la SAP en Córdoba, explicó en el documento institucional: “El parto respetado no es una moda ni una postura ideológica. Es un modelo de atención sustentado en evidencia científica robusta y respaldado por marcos normativos nacionales e internacionales”.

El informe de la SAP advierte sobre los riesgos asociados a la medicalización innecesaria en la atención obstétrica nacional (Freepik)

Derechos garantizados y desafíos para la salud pública

Actualmente, la Ley Nacional 25.929 de Parto Humanizado, reglamentada en 2015, reconoce derechos para las personas gestantes y sus hijos. Entre ellos se consagra la información comprensible, la participación en las decisiones sobre el nacimiento, el acompañamiento durante el proceso y la permanencia junto al recién nacido según la situación clínica.

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La SAP subraya que, a pesar del marco legal, la experiencia de parto en América Latina continúa presentando dificultades relevantes en términos de humanización y satisfacción de las usuarias.

Al respecto, el informe cita estudios regionales: en Brasil, solo el 14% de las mujeres encuestadas consideró que su parto fue humanizado, y en Chile el 63,2% reportó haber sufrido algún tipo de maltrato institucional por parte del personal de salud.

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Frente a esta realidad, la SAP destaca la importancia de los cuidados inmediatos tras el parto, especialmente el contacto piel a piel, por su impacto en la adaptación física y emocional del recién nacido. La doctora Roxana Conti, integrante del Comité de Lactancia Materna, resaltó ante la SAP: “El modo en que nacemos y somos recibidos tiene impacto biológico. Hoy sabemos que las experiencias perinatales tempranas influyen en procesos de regulación inmunológica, neurológica y emocional”.

El parto respetado y la autonomía de las personas gestantes son ejes centrales en las recomendaciones de la SAP (Freepik)

La institución califica el contacto piel a piel como una “intervención biológica crítica”, ya que estabiliza la frecuencia cardíaca y respiratoria del recién nacido, regula la temperatura, disminuye el estrés y fortalece la lactancia. Al mismo tiempo, advierte que separar innecesariamente al bebé de su madre incrementa el riesgo de hipotermia, hipoglucemia y dificultades de adaptación neonatal.

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El informe también recuerda que el inicio precoz de la lactancia materna y el pinzamiento oportuno del cordón umbilical son prácticas sensibles que representan una ventana de oportunidad no recuperable si se posterga. La SAP sostiene que estos cuidados deben concebirse como derechos del binomio madre-hijo y obligaciones ineludibles del equipo de salud, siempre que no haya riesgo clínico que lo contraindique.

La doctora Marcela Viviana D’Agostino, pediatra y vocal titular del Comité de Lactancia de la SAP, puntualizó: “El comienzo de la lactancia en la primera hora de vida tiene beneficios comprobados tanto para el bebé como para la persona que amamanta. Reduce infecciones, mejora el vínculo, disminuye el estrés y favorece la adaptación fisiológica neonatal”.

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El consentimiento informado como proceso continuo

El documento de la SAP hace hincapié en el rol activo de las personas gestantes en la toma de decisiones sobre el proceso de parto. El consentimiento informado, lejos de ser un mero acto administrativo, debe concebirse como diálogo permanente entre el equipo de salud y la embarazada, garantizando información clara sobre las intervenciones posibles, sus riesgos y sus alternativas.

La ley de Parto Humanizado garantiza derechos en el proceso de nacimiento, pero persisten dificultades en la experiencia de las usuarias (Freepik)

Incluso las cesáreas realizadas por indicación clínica pueden y deben garantizar un abordaje humanizado: la SAP establece que debe permitirse el acompañamiento de una persona de confianza y favorecer el contacto precoz con el recién nacido cuando sea posible. La cesárea respetada integra el paradigma centrado en derechos y evidencia científica.

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La institución concluye que la clave está en que estos principios se concreten en la práctica cotidiana a lo largo de todo el sistema de salud. El doctor Agustín Bernatzky, vocal titular del Comité de Estudios Fetoneonatales de la SAP, lo sintetizó: “La información es una herramienta fundamental para transformar la atención perinatal. Conocer los derechos permite participar activamente de las decisiones y favorece experiencias de nacimiento más seguras y respetuosas”.

La SAP y la dimensión internacional del debate

El contacto piel a piel y el inicio precoz de la lactancia son prácticas esenciales para el bienestar neonatal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Sociedad Argentina de Pediatría, fundada en 1911, es una de las instituciones científicas más antiguas del país y asesora a gobiernos, universidades y organizaciones en el área materno-infantil. Con su participación en asociaciones internacionales, como UNICEF, OPS, ALAPE e IPA, y una red de más de 19.000 profesionales en 49 filiales, la entidad ejerce un influjo clave en la definición de estándares y recomendaciones sobre el parto humanizado y el cuidado del recién nacido.

La discusión planteada por la SAP se inscribe, además, en un contexto internacional marcado por el llamado de la OMS a garantizar prácticas obstétricas seguras, eficaces y respetuosas, capaces de reducir muertes maternas y neonatales ya que, según la OMS, más de un tercio de las muertes maternas y casi la mitad de los nacimientos de niños muertos ocurren durante el parto.

En suma, el desafío para Argentina y la región consiste no solo en reducir las tasas de cesáreas a niveles basados en la evidencia, sino también en sostener la humanización del parto como componente esencial de la salud pública y los derechos fundamentales de las personas gestantes y sus hijos.