Cómo detectar y prevenir la fibrilación auricular, la arritmia silenciosa que eleva el riesgo de ACV

La fibrilación auricular es una arritmia cardíaca frecuente en mayores de 50 años y aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular (FREEPIK)

Millones de personas mayores de 50 años viven con la fibrilación auricular, una arritmia cardíaca frecuente y muchas veces silenciosa que, según Harvard Health, incrementa de manera significativa el riesgo de accidente cerebrovascular.

Un gran porcentaje desconoce que padece esta afección, pero su identificación oportuna permite mejorar la salud cardiovascular y evitar complicaciones potencialmente graves.

Qué es la fibrilación auricular y a quiénes afecta

La fibrilación auricular (FA) se manifiesta por un ritmo cardíaco irregular: las aurículas, que son las cavidades superiores del corazón, laten demasiado rápido y de manera desigual. Cuando esto ocurre, el corazón no logra bombear la sangre de forma eficiente, lo que puede causar que esta se acumule o se mueva lentamente en las aurículas.

El accidente cerebrovascular representa la complicación más grave asociada a la fibrilación auricular no tratada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta alteración facilita la formación de coágulos, que si llegan al cerebro pueden desencadenar un accidente cerebrovascular. La FA es especialmente frecuente en adultos mayores, pero diversos factores de riesgo pueden propiciar su aparición en personas más jóvenes.

El accidente cerebrovascular es la complicación más grave derivada de la fibrilación auricular. En este tipo de arritmia, la sangre puede estancarse en el corazón, formar coágulos y luego desplazarse por el torrente sanguíneo hasta bloquear una arteria cerebral.

Además, si la FA no se identifica y se trata de manera adecuada, existe la posibilidad de provocar insuficiencia cardíaca, una afección en la que el corazón pierde su capacidad de bombear sangre con eficacia. Por estas razones, la identificación y el control de la arritmia resultan fundamentales para reducir el riesgo de complicaciones potencialmente mortales.

Factores de riesgo diversos pueden provocar fibrilación auricular en personas jóvenes, no solo en adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Síntomas: una condición que muchas veces pasa inadvertida

Según Harvard Health, la mayoría de las personas con fibrilación auricular no presentan síntomas claros. En algunos casos aislados, se detectan señales como mareos, sensación de ahogo, fatiga, palpitaciones o episodios de taquicardia.

Estas molestias pueden aparecer de forma ocasional o persistente, siendo tan leves que pasan desapercibidas. La ausencia de síntomas hace que muchas personas desconozcan su condición durante años, lo que aumenta el riesgo de sufrir una complicación inesperada.

Existen factores de riesgo que elevan la probabilidad de padecer FA. Entre los más destacados se encuentran la hipertensión arterial, la diabetes, el sobrepeso, enfermedades cardíacas previas, consumo excesivo de alcohol, tabaquismo y antecedentes familiares.

Mareos, fatiga, palpitaciones y taquicardia pueden ser señales aisladas de fibrilación auricular, aunque muchas veces pasan desapercibidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dado que la edad es uno de los principales factores, los chequeos periódicos y la vigilancia activa se vuelven aún más importantes a partir de los 50 años.

Métodos de diagnóstico tradicionales y la importancia de la detección precoz

El diagnóstico de la fibrilación auricular suele realizarse mediante un electrocardiograma (ECG), que registra la actividad eléctrica del corazón. Sin embargo, la FA puede presentarse de manera intermitente, por lo que algunos episodios pueden no detectarse en evaluaciones convencionales.

Por ello, el control médico regular y la consulta ante síntomas sospechosos son fundamentales, especialmente en personas con factores de riesgo.

El electrocardiograma es el método tradicional para diagnosticar la fibrilación auricular, aunque la arritmia puede pasar desapercibida en controles convencionales (Reuters)

Las opciones de tratamiento varían según el tipo y las características del paciente. Incluyen anticoagulantes, fármacos que regulan la frecuencia cardíaca y distintos procedimientos como la ablación del nodo AV, la implantación de marcapasos o la ablación por catéter.

La elección del tratamiento óptimo depende del tipo específico de fibrilación auricular y del historial clínico, según Harvard Health.

Claves para la prevención y el manejo desde el estilo de vida

Además de los tratamientos médicos, el control de los factores de riesgo es esencial para reducir la aparición o las complicaciones de la fibrilación auricular. La guía de Harvard Health recomienda medidas sencillas pero efectivas: mantener la presión arterial bajo control, adoptar una alimentación equilibrada, realizar ejercicio físico con frecuencia moderada y evitar el consumo excesivo de alcohol y tabaco.

El tratamiento de la fibrilación auricular incluye anticoagulantes, fármacos para regular el ritmo cardíaco y procedimientos como la ablación por catéter (Crédito: Freepik)

Estas acciones, combinadas con un seguimiento profesional, pueden contribuir a prevenir el desarrollo de la arritmia o a estabilizar su evolución en quienes ya la presentan. Llevar una vida saludable, controlar enfermedades crónicas y acudir al médico para revisiones periódicas son aspectos básicos que pueden influir en el pronóstico y la calidad de vida de las personas afectadas.

El avance de la medicina ha permitido desarrollar mejores herramientas de diagnóstico y tratamiento para la fibrilación auricular. Sin embargo, el conocimiento y la comprensión de la enfermedad son cruciales para que las personas reconozcan los factores de riesgo y tomen decisiones informadas.

De acuerdo con Harvard Health, mantenerse actualizado y seguir las recomendaciones sustentadas en la evidencia resulta fundamental para proteger el corazón y disminuir el peligro de un accidente cerebrovascular.