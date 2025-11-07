La FDA advierte sobre 18 sitios de internet por vender Botox adulterado relacionado con lesiones

JUEVES, 6 de noviembre de 2025 (HealthDay News) -- Los reguladores de EE. UU. han emitido advertencias a 18 sitios web que vendían versiones falsas o no aprobadas de Botox e inyecciones similares para relajar las arrugas.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) dijo que tomó medidas inmediatas después de recibir informes de personas lesionadas por los productos, incluidos casos de botulismo.

El Botox está hecho de una forma purificada de toxina botulínica, una de las toxinas más fuertes del mundo.

Cuando se usa correctamente, bloquea las señales nerviosas y relaja los músculos, lo que puede suavizar las arrugas o ayudar a tratar afecciones médicas como migrañas, trastornos oculares y espasmos musculares.

La FDA también dijo que los sitios web anunciaban productos inyectables que se parecían al Botox pero que no estaban aprobados en Estados Unidos.

Todos los productos de Botox aprobados por la FDA vienen con la alerta de seguridad más fuerte de la agencia, la llamada advertencia en recuadro, porque la toxina a veces puede propagarse más allá del lugar de la inyección y afectar a los músculos necesarios para respirar o tragar, informó The Associated Press .

Ese riesgo se vuelve aún más peligroso cuando las personas reciben productos que no son inspeccionados, probados o manipulados por profesionales médicos autorizados.

Los síntomas del botulismo pueden incluir dificultad para respirar o tragar, dificultad para hablar, debilidad muscular y párpados caídos.

Más información

La Clínica Cleveland ofrece más información sobre el botulismo.

FUENTE: The Associated Press, 5 de noviembre de 2025