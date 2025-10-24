Cómo identificar la depresión en adolescentes: diez señales de alerta, según expertos

Identificar los primeros signos de un trastorno depresivo en los adolescentes es un desafío que enfrentan muchas familias. Es que, en medio de transformaciones físicas, emocionales y sociales, los jóvenes pueden experimentar cambios de ánimo intensos.
Sin embargo, ante manifestaciones que se prolongan y afectan distintos aspectos de la vida diaria, surge una señal de alarma que no debe ignorarse.
Distinguir a tiempo estos indicios puede ser clave para proteger la salud mental de los adolescentes y brindarles el apoyo necesario antes de que los problemas se agraven.
Expertos de Cleveland Clinic advierte sobre diez señales reveladoras que ayudan a diferenciar un bache emocional habitual de un trastorno más serio y pueden marcar una diferencia trascendental para jóvenes y familias.
Diez señales de depresión en adolescentes
Las especialistas Susan Albers (psicóloga) y Veronica Issac (pediatra), ambas de Cleveland Clinic, identifican las siguientes señales de depresión en adolescentes:
1. Cambios emocionales
La intensidad, persistencia y falta de relación con hechos concretos en los episodios emocionales pueden evidenciar un problema mayor.
2. Alteraciones conductuales
La depresión puede manifestarse con lentitud en el pensamiento, el habla o el movimiento, dificultades para mostrar emociones, problemas de memoria y concentración, falta de autocontrol e incluso conflictos de disciplina. Si la conducta se torna agresiva, Cleveland Clinic aconseja contactar con un profesional para proteger al adolescente y su entorno.
3. Cambios en sueño o apetito
Variaciones notables en hábitos de sueño, alimentación o peso pueden relacionarse con depresión. La Dra. Issac recomienda descartar primero posibles causas físicas.
4. Quejas físicas
Dolores de cabeza, molestias articulares, problemas estomacales o alteraciones menstruales pueden ser expresiones físicas de un malestar emocional y merecen atención.
5. Dificultades en diversas áreas
Cuando los problemas impactan el rendimiento escolar, las actividades extracurriculares y las relaciones sociales, conviene analizar la presencia de un trastorno subyacente.
La Dra. Albers señala la relevancia de conversar abiertamente sobre todos los aspectos de la vida del adolescente y saber escuchar sin juzgar: “Animo a los padres a preguntar”, afirmó en declaraciones recogidas por Cleveland Clinic. “Mantengan una conversación constante con sus hijos y estén abiertos a ellos cuando estén listos para hablar”, agregó.
6. Problemas de confianza o autoestima
La autoconfianza disminuida y la sensación de poca valía personal pueden llevar al aislamiento y al abandono de actividades antes gratificantes.
7. Diálogo interno negativo
Si el adolescente se critica, se culpa o menosprecia de manera reiterada, conviene realizar una evaluación para descartar depresión. “Es normal desanimarse a veces”, reconoció la Dra. Issac, “pero si sucede con demasiada frecuencia, esos patrones de pensamiento autodestructivos pueden arraigarse y empeorar la depresión y la ansiedad”.
Issac también resaltó que las redes sociales pueden influir positiva o negativamente en la aparición de pensamientos y conductas autocríticas.
8. Consumo de sustancias
Existe una relación bidireccional entre depresión y consumo de sustancias. La presencia de cualquiera de estas situaciones requiere apoyo profesional.
9. Conductas autolesivas
Las autolesiones pueden ser evidentes (cortes, quemaduras) o sutiles (arrancarse el pelo o pellizcarse). Ante estos signos, la Dra. Issac insta a consultar al pediatra inmediatamente.
10. Menciones explícitas al suicidio
La expresión de pensamientos suicidas demanda atención médica inmediata. El pediatra puede ayudar a elaborar un plan de seguridad y facilitar el acceso a recursos de emergencia.
¿Cuándo buscar ayuda profesional?
Si existen dudas sobre la presencia de depresión, expertos de Cleveland Clinic sugiere acudir inicialmente al pediatra o médico de familia, excepto en casos de amenaza directa para la salud o la seguridad.
Estos profesionales, por lo general, conocen al adolescente y su entorno, pueden realizar evaluaciones de salud mental y deben utilizar pruebas específicas de detección a partir de los doce años, según las directrices de la Academia Estadounidense de Pediatría.
La Dra. Albers resaltó la importancia de este paso: “Han tenido una relación a largo plazo contigo, por lo que te entienden a ti, a tu hijo y cómo se están desarrollando”.
A veces, el profesional de salud puede solicitar conversar a solas con el adolescente para facilitar la confidencialidad. La Dra. Issac explicó que algunos jóvenes temen compartir sus sentimientos por la posible reacción de los padres, y el espacio privado con el médico facilita la expresión de sus preocupaciones.
La implicación de la familia y la intervención profesional son esenciales para el bienestar adolescente. Cleveland Clinic enfatiza que la participación activa de los padres y la realización regular de pruebas de detección favorecen la comunicación abierta y el acceso temprano a ayuda especializada.
Con el acompañamiento adecuado, es posible revertir la depresión y recuperar el bienestar. Dar el primer paso y buscar apoyo profesional puede transformar la vida de un joven y su familia, abriendo la posibilidad de recuperación y crecimiento personal. El respaldo, la escucha y la acción oportuna son fundamentales para proteger la salud mental de los adolescentes.