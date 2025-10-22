Salud

Cepillos de dientes, hogar de millones de bacterias y hongos: cómo limpiarlos correctamente

La humedad y el ambiente cerrado en el baño favorecen la proliferación de microorganismos en objetos personales. Cuáles son las recomendaciones de los expertos para proteger la salud bucal

Por Bautista Salaverri

Los cepillos de dientes pueden
Los cepillos de dientes pueden albergar millones de bacterias (Imagen Ilustrativa Infobae)

El baño es uno de los espacios de la casa con mayor concentración de microorganismos. Superficies y objetos de uso cotidiano, como los cabezales de ducha o los cepillos de dientes, pueden albergar millones de bacterias, hongos y virus. La combinación de humedad y calor favorece la formación de complejas comunidades microbianas, lo que expone a las personas a una diversidad de microbios diariamente.

Aunque la mayoría de estos son inofensivos, algunos pueden representar un riesgo para la salud, especialmente si no se mantienen adecuadas condiciones de higiene. Diversas investigaciones han detectado que las duchas pueden acumular concentraciones de gérmenes que superan en más de cien veces los niveles presentes en el agua de grifo.

Este fenómeno también afecta a los cepillos de dientes, que pueden alojar millones de microbios, además de protozoos. El contacto directo con estos ecosistemas microscópicos es inevitable, lo que convierte la higiene de los objetos de uso personal en un aspecto relevante para la salud.

Cómo se llenan de bacterias los cepillos de dientes y en qué tener cuidado

El cepillo constituye un microhábitat ideal para la proliferación de microorganismos. Según Marc-Kevin Zinn, microbiólogo de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Rhein-Waal (Alemania), los microbios presentes provienen principalmente de tres fuentes: la boca del usuario, la piel y el entorno donde es guardado.

El entorno del baño y
El entorno del baño y la higiene influyen en la proliferación de microorganismos en los cepillos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluso antes de su primer uso, ya podrían estar contaminados. Un estudio realizado en Brasil sobre 40 cepillos nuevos reveló que la mitad contenía diversas bacterias. Mientras que durante el cepillado, las cerdas entran en contacto con encías, dientes, lengua, mejillas y paladar, todas superficies ricas en especies microbianas.

Se estima que un cepillo de dientes puede alojar entre 1 y 12 millones de bacterias y hongos de cientos de especies diferentes, junto con innumerables virus. La mayoría de estos microorganismos provienen de la propia boca y suelen ser inofensivos. Incluso algunos, como Rothia denocariosa, Streptococcaceae mitis y bacterias del género Actinomyces, pueden proteger contra la caries.

Sin embargo, también pueden encontrarse bacterias dañinas, como estreptococos y estafilococos, responsables de caries y enfermedades periodontales, así como organismos asociados a infecciones estomacales e intoxicaciones alimentarias.

El entorno del baño contribuye de manera significativa a la contaminación. Los aerosoles generados al tirar de la cadena del inodoro pueden transportar bacterias y virus por el aire, alcanzando hasta un metro y medio de altura. Una investigación halló que el 60% de los cepillos en baños estaban contaminados con bacterias fecales, con alta probabilidad de que los microbios provinieran de otras personas.

Guardar cepillos de dientes juntos
Guardar cepillos de dientes juntos puede ser perjudicial para la salud bucal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Erica Hartmann, profesora asociada en Northwestern University, reflexionó que la presencia de bacterias fecales en los cepillos de dientes podría no ser tan alarmante como se piensa, ya que muchos de estos microorganismos no sobreviven mucho tiempo al estar expuestos al aire. Además, se han identificado comunidades prósperas de bacteriófagos, virus que infectan bacterias y pueden ayudar a controlar su proliferación.

Peligros asociados y cada cuánto cambiar el cepillo de dientes

El riesgo que representan los patógenos presentes en los cepillos de dientes suele ser bajo para la mayoría de las personas, según destacaron los expertos. Sin embargo, aquellos que tienen un sistema inmunitario comprometido pueden ser más vulnerables a infecciones.

Diversos ensayos han detectado bacterias resistentes a los antibióticos, incluso microorganismos que resistieron a múltiples fármacos, aunque de gravedad relativamente baja.

No obstante, compartirlos incrementa el riesgo, ya que los microbios inofensivos para una persona pueden convertirse en patógenos para otra, provocando desde resfriados hasta endocarditis (inflamación del revestimiento interno de las cavidades y las válvulas del corazón).

Enjuagar y secar el cepillo
Enjuagar y secar el cepillo al aire ayuda a disminuir la carga bacteriana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por este motivo, las autoridades sanitarias recomiendan cambiarlo regularmente, especialmente si las cerdas están desgastadas o después de haber estado enfermo.

Además, se aconseja evitar el contacto entre cepillos si se guardan varios juntos, sobre todo si pertenecen a personas que no conviven. También desaconsejan cubrir los cabezales o guardarlos en recipientes cerrados, ya que esto puede favorecer el crecimiento microbiano.

En cuanto a la limpieza adecuada, expertos recomiendan enjuagar el cepillo bajo el grifo de agua caliente durante unos 30 segundos y dejarlo secar al aire en posición vertical, aspecto fundamental para reducir la carga microbiana. Otros métodos incluyen sumergir el cabezal en enjuague bucal antibacteriano o limpiadores para dentaduras durante cinco a diez minutos.

Algunos investigadores sugieren una solución de vinagre al 1% como la forma más eficaz de reducir las bacterias, aunque puede dejar un sabor desagradable. La pasta de dientes, por sus propiedades antimicrobianas, también contribuye a limitar el crecimiento de microbios en el cepillo.

La convivencia diaria con una amplia variedad de microorganismos en el baño y en el hogar es parte de la biología humana. Mantener limpios tanto el cabezal de la ducha como el cepillo de dientes permite disfrutar de una higiene adecuada sin necesidad de alarmarse por la presencia de microbios en estos objetos cotidianos.

