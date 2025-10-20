Comer chocolate antes de entrenar: qué beneficios reales tiene según la ciencia

El chocolate negro, con al menos 70% de cacao, mejora la circulación y reduce la fatiga muscular en deportistas (Imagen Ilustrativa Infoabe)

El chocolate, más allá de ser considerado un simple capricho, puede contribuir al rendimiento físico cuando se selecciona el tipo adecuado y se consume de manera responsable.

Así lo afirmó Laura Esquius, profesora experta en Ciencias de la Salud de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), en declaraciones recogidas por EFE Salud. Según la especialista, este alimento favorece el flujo sanguíneo y contribuye a mejorar el estado de ánimo: ambos factores resultan fundamentales para el desempeño deportivo.

Esquius explicó que el chocolate contiene compuestos bioactivos, entre los que destacan los flavonoides, responsables de su efecto vasodilatador. Este mecanismo facilita la circulación y puede optimizar la eficiencia física. Además, el cacao proporciona polifenoles, sustancias con propiedades antioxidantes útiles para contrarrestar el estrés oxidativo generado durante la práctica deportiva. La experta destacó que estos beneficios hacen del chocolate un alimento positivo tanto para la salud general como para quienes realizan ejercicio físico.

Por qué solo el chocolate negro aporta beneficios

Sin embargo, los efectos positivos no se hallan en cualquier variedad de chocolate. EFE Salud precisó que solo aquellos con un contenido igual o superior al 70% de cacao ofrecen una concentración suficiente de flavonoides y polifenoles, además de aportar menos azúcares y grasas añadidas. El chocolate negro es el recomendado para quienes desean optimizar su rendimiento mediante la alimentación.

El consumo moderado de chocolate negro potencia la resistencia en deportes como ciclismo, carrera de fondo y triatlón (Imagen Ilustrativa Infobae)

El respaldo científico a estas afirmaciones es notable. Un estudio publicado en Sports concluyó que el consumo moderado y controlado de chocolate negro puede mejorar el rendimiento en pruebas de resistencia.

Las disciplinas que obtienen mayor provecho de este efecto son aquellas que exigen alta capacidad cardiovascular, como el ciclismo, la carrera de fondo y el triatlón. Por otro lado, EFE Salud, señaló que el chocolate ayuda a jóvenes futbolistas profesionales a experimentar una mejor recuperación muscular tras el esfuerzo, reduciendo el dolor, disminuyendo la inflamación y favoreciendo el rendimiento en acciones intensas. Además, se observaron efectos ergogénicos positivos sobre la resistencia, el control motor y los niveles de energía.

Recomendaciones de consumo en el contexto deportivo

Para aprovechar estos beneficios, EFE Salud presentó recomendaciones prácticas sobre el consumo de chocolate en el contexto deportivo. Se sugiere ingerir pequeñas cantidades entre treinta y noventa minutos antes del ejercicio, evitando su consumo inmediatamente antes o durante la actividad, ya que el cacao puro necesita tiempo para digerirse y podría causar molestias digestivas o incluso efectos laxantes en ciertas personas.

El chocolate negro ayuda a jóvenes futbolistas a recuperarse mejor, disminuyendo dolor e inflamación muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la actividad física, el chocolate puede incorporarse en forma de batido combinado con carbohidratos y proteínas, para facilitar la recuperación muscular. Asimismo, se desaconseja su consumo durante la noche, debido a la presencia de cafeína y teobromina, compuestos estimulantes capaces de alterar el sueño.

Respecto a la forma de presentación, se recomienda optar por cacao en polvo disuelto en bebidas o chocolate en tableta, en cantidades moderadas. Se recomienda evitar chocolates ultraprocesados, como las tabletas con leche o los bombones, ya que su elevado contenido de azúcares y grasas reduce los efectos favorables del cacao.

El cacao en polvo o en tableta, en cantidades moderadas, es la mejor forma de consumir chocolate en el contexto deportivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, no todas las personas pueden aprovechar la inclusión de chocolate en su dieta deportiva. La profesora Esquius advirtió, según EFE Salud, que quienes experimentan problemas gastrointestinales deben abstenerse de consumirlo, ya que podría agravar los síntomas. Tampoco es aconsejado para quienes presentan tendencia a migrañas, insomnio o alta sensibilidad a los estimulantes presentes en el cacao.

El chocolate puede integrarse en una alimentación equilibrada y saludable para deportistas, siempre que se consuma con criterio y sin atribuirle propiedades extraordinarias. La clave, según la visión de la profesora Esquius transmitida por EFE Salud, está en considerarlo un alimento más dentro de una dieta variada, sin convertirlo en el recurso principal para la mejora del rendimiento físico.