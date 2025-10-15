Cuál es el mejor horario para comer chocolate negro y obtener todos sus beneficios

El chocolate negro aporta antioxidantes y minerales que benefician el metabolismo y la salud cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

El chocolate negro, célebre por su sabor intenso, puede potenciar la salud si se integra estratégicamente en la rutina diaria. De acuerdo con expertos consultados por VeryWell Health, consumirlo en horarios específicos favorece el metabolismo, el ánimo y la salud vascular, siempre que se mantenga la moderación.

En ese sentido, diversos estudios destacan que el chocolate negro contiene nutrientes y antioxidantes, como polifenoles y flavonoles, que promueven el bienestar general.

Estos compuestos contribuyen a la relajación de los vasos sanguíneos, la disminución de la presión arterial y el control de la inflamación, lo que reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, infartos y accidentes cerebrovasculares.

Consumir chocolate negro en la mañana ayuda a controlar el apetito y favorece la pérdida de peso (Freepik)

Además, el chocolate negro aporta minerales como cobre, hierro, magnesio y zinc, esenciales para funciones metabólicas y energéticas.

Programar el consumo según el efecto deseado

La eficacia del chocolate negro depende en parte del momento en que se consume. En la tarde, cuando la energía suele decaer, su ingesta puede estimular el ánimo gracias a la presencia de cafeína y otros compuestos.

Expertos citados por VeryWell Health explican que estos elementos ayudan a superar la fatiga vespertina, sin causar fluctuaciones bruscas en los niveles de azúcar en sangre.

La ingesta de chocolate negro en la tarde puede mejorar el ánimo y combatir la fatiga vespertina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, investigaciones citadas asocian el consumo de chocolate negro con un 85% de cacao con el equilibrio de la microbiota intestinal, lo que mejora el estado de ánimo. Los polifenoles también disminuyen la concentración de hormonas del estrés, como el cortisol y la epinefrina.

Para apoyar el control del peso, la mañana es el momento ideal para incorporar chocolate negro. Según los especialistas consultados por VeryWell Health, quienes lo consumen a primera hora experimentan menos antojos de dulces, menor apetito y niveles inferiores de glucosa en ayunas, junto a una reducción en la circunferencia de la cintura.

Los efectos antiinflamatorios y su capacidad para aumentar el gasto energético contribuyen a facilitar la pérdida de peso. Minerales presentes, como cobre y manganeso, refuerzan la circulación y el metabolismo, lo que favorece la gestión del peso.

El consumo regular de chocolate negro se asocia a menor riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a la salud cardiovascular, el consumo en la mañana o primeras horas de la tarde ofrece mayores ventajas. Ingerir chocolate negro en estos momentos ayuda a regular la glucemia y a controlar los antojos en comparación con un consumo nocturno.

La evidencia científica recopilada por el medio muestra que una ingesta regular se asocia a una reducción del 37% en el riesgo de enfermedades cardíacas y un 29% menos de probabilidades de sufrir un accidente cerebrovascular. Los flavonoles del cacao relajan los vasos sanguíneos y disminuyen la presión arterial.

Selección y consumo responsable

Para incorporar el chocolate negro en la dieta, los expertos sugieren elegir productos con un porcentaje alto de cacao (70% a 85%) y evitar opciones con azúcares añadidos o sabores artificiales.

VeryWell Health recomienda elegir chocolate negro con alto porcentaje de cacao y sin azúcares añadidos (Freepik)

Algunas recomendaciones prácticas incluyen combinarlo con frutos secos, frutas deshidratadas sin azúcar o granola, sumergirlo en mantequilla de cacahuete para añadir proteínas, o fundirlo para acompañar frutas frescas. También puede sustituir al chocolate con leche en recetas de repostería.

Una ración de 28 gramos aporta, en promedio, 170 calorías, 12,1 gramos de grasa y 6,8 gramos de azúcar, por lo que ajustar las porciones resulta fundamental, según indica el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

Sin embargo, existen advertencias importantes. Un estudio de 2024 sobre productos de chocolate negro en Estados Unidos detectó niveles elevados de cadmio, plomo y arsénico.

El consumo responsable de chocolate negro debe considerar la cantidad de cafeína, calorías y posibles riesgos para grupos vulnerables (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque los expertos citados por VeryWell Health aclaran que consumir una porción diaria no representa un riesgo para la mayoría de la población, quienes presentan condiciones preexistentes, así como niños y mujeres embarazadas, deben consultar con un profesional antes de incluirlo habitualmente en su dieta.

Es esencial controlar la cantidad de cafeína y evitar el exceso de calorías y azúcares añadidos.

Integrar una porción moderada de chocolate negro a diario puede formar parte de una dieta equilibrada para la mayoría de las personas, siempre que se elijan productos de calidad y se respeten las recomendaciones de consumo brindadas por expertos e instituciones de renombre.