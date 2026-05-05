Diputados: La Libertad Avanza ploteó una sala de reuniones con la imagen de un león y la oposición pidió explicaciones

El ploteo exhibe al león, símbolo de Javier Milei, abrazando la cúpula del Palacio Legislativo, consolidando la identidad partidaria libertaria

El bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados intervino la sala de reuniones ubicada en el quinto piso del anexo de la Cámara baja con un ploteo de vidrios que exhibe a un león de melena abundante abrazando la cúpula del Palacio Legislativo, todo en el color violeta que identifica al oficialismo libertario. El espacio, donde el presidente del bloque, Gabriel Bornoroni, coordina estrategias legislativas y transmite posiciones sobre los temas parlamentarios en debate, reemplazó la bandera argentina que decoraba sus paredes por esta imagen de fuerte carga simbólica.

El episodio recogió rápidamente numerosos comentarios en redes sociales. y no tardó en generar reacciones dentro del Congreso. La diputada nacional Mónica Frade presentó una nota formal dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en la que expresó su disconformidad con la remodelación y reclamó información precisa sobre la autorización del ploteo, el origen de los fondos utilizados y los procedimientos administrativos que lo respaldaron. El pedido se encuadra en la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública Nacional y en normativa constitucional e internacional.

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La sala de reuniones de La Libertad Avanza se encuentra en el quinto piso del edificio Anexo “A” de la Cámara baja. Allí, Bornoroni —oriundo de Córdoba— convoca habitualmente a los integrantes del bloque para definir posturas y coordinar acciones legislativas. El diseño del ploteo presenta al león, símbolo recurrente en la iconografía del espacio político que lidera el presidente Javier Milei, con sus patas extendidas sobre la cúpula del edificio legislativo.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, recibió la nota de la diputada Frade pidiendo explicaciones. (Photo by TOMAS CUESTA / AFP)

En su nota dirigida a Menem, Frade solicitó que se informe si el presidente de la Cámara autorizó el ploteo, si existió un pedido formal previo, la identidad del solicitante y el número de expediente o actuación administrativa correspondiente. Requirió además que se especifique quién afrontó el costo de la intervención —indicando si se trató de fondos públicos o privados—, el monto total abonado, el proveedor contratado y la documentación respaldatoria, incluyendo la orden de compra y la factura. También pidió que se explique la motivación del acto administrativo que dio origen a la modificación.

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La diputada extendió su reclamo más allá del caso del salón intervenido. En el mismo escrito, solicitó que se informe desde qué fecha no se provee indumentaria de trabajo al personal de seguridad de la Cámara de Diputados. Para fundamentar su presentación, Frade invocó los artículos 14, 22 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, el artículo 19 inciso 2 del Pacto de San José de Costa Rica, el artículo 13 inciso 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

La nota establece que la información solicitada deberá ser remitida dentro de los 15 días hábiles, según lo estipulado por la Ley 27.275, al correo institucional de la legisladora. Hasta el momento de publicación de esta nota, ni el bloque de La Libertad Avanza ni la presidencia de la Cámara baja emitieron declaraciones públicas en respuesta al pedido de Frade.

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El despacho personal de Bornoroni, separado de la sala de reuniones del bloque, ocupa una oficina en el segundo piso del Palacio Legislativo. Ese espacio perteneció al radicalismo durante más de una década: primero fue sede de Mario Negri por un prolongado período, y luego de Rodrigo de Loredo entre 2023 y 2025, según el repaso de la agencia Noticias Argentinas. La reducción del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) a apenas seis integrantes en Diputados fue el factor que habilitó a La Libertad Avanza a reclamar ese despacho para su presidente de bloque, sin que la UCR pudiera resistir la cesión.