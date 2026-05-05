Panamá

Planilla estatal en Panamá sube a 263,627 funcionarios tras sumar 10,589 trabajadores en el primer trimestre

Aumento se registra tras la salida masiva de eventuales al inicio del año.

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Vista interior de una oficina pública con una larga fila de personas esperando ser atendidas en ventanillas por personal uniformado, con una bandera de Panamá colgando.
Gobierno Central concentra más del 60% de los funcionarios públicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La planilla estatal cerró marzo de 2026 con 263,627 funcionarios, lo que representa un aumento de 10,589 trabajadores frente a los 253,038 registrados en enero, marcando un repunte significativo en el primer trimestre del año tras la caída inicial de contrataciones al inicio del periodo.

Este comportamiento confirma el patrón histórico del sector público panameño, donde el año comienza con una reducción de personal —principalmente en contratos eventuales— y luego se recupera progresivamente con nuevas incorporaciones.

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La caída de enero no fue menor. Ese mes se registró una disminución de 18,308 funcionarios en comparación con diciembre de 2025, concentrada en gran medida en la salida de personal eventual, que pasó a representar apenas 7,975 trabajadores, frente a los niveles que se recuperan rápidamente en los meses siguientes.

Este ajuste inicial responde a la finalización y renovación de contratos temporales, un fenómeno recurrente en la administración pública.

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El repunte entre febrero y marzo confirma esa tendencia. Solo en marzo se sumaron 5,724 funcionarios adicionales respecto al mes anterior, con un impulso clave en la categoría de eventuales, que en el Gobierno Central aumentaron en 3,139 trabajadores en ese periodo.

Una fila de trabajadores en una oficina, con una mujer marcando la salida en un reloj digital que muestra las 4:00 p.m. Los cubículos se ven al fondo.
Planilla estatal superó los 263 mil funcionarios en marzo de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este crecimiento evidencia que la recuperación de la planilla en el primer trimestre no responde únicamente a plazas permanentes, sino a la reactivación del empleo temporal, especialmente en sectores operativos.

En cuanto a la composición de la planilla, los 247,464 funcionarios permanentes siguen concentrando la mayor parte del empleo estatal, mientras que los 16,163 eventuales muestran el mayor dinamismo relativo, con un crecimiento anual de 7.7%, muy por encima del 2.6% de los permanentes.

Esto sugiere una mayor dependencia del Estado en contrataciones flexibles, particularmente en áreas de ejecución de programas y servicios.

Desde el punto de vista salarial, la planilla de marzo alcanzó un total de $451.7 millones, lo que representa un incremento de $27.7 millones frente a enero, cuando se ubicó en $424.0 millones.

Este aumento refleja tanto el crecimiento en el número de funcionarios como el peso de los salarios de personal permanente, que representan la mayor carga del gasto público.

El desglose de marzo muestra que $429.8 millones corresponden a funcionarios permanentes y $21.9 millones a eventuales, consolidando una estructura donde el gasto está altamente concentrado en el personal estable.

En comparación con enero, cuando los eventuales representaban apenas $9.9 millones, el salto es evidente y confirma el retorno de contratos temporales durante el trimestre.

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Caja de Seguro Social figura entre las entidades con mayor gasto en planilla. Archivo

En términos anuales, la planilla de marzo de 2026 también muestra un incremento relevante frente a marzo de 2025, con un aumento de $25.9 millones en salarios, equivalente a un crecimiento de 6.1%, impulsado principalmente por el ajuste en los sueldos de funcionarios permanentes. Este dato refuerza la presión estructural que ejerce la masa salarial sobre las finanzas públicas.

Primer trimestre acumula más de $1,300 millones en salarios

En el acumulado del primer trimestre, el Estado pagó $1,306.8 millones en salarios, lo que representa un aumento de $42.7 millones respecto al mismo periodo de 2025, equivalente a un crecimiento de 3.4%. Este incremento consolida una tendencia de expansión del gasto en planilla, aunque con un ritmo menor al observado en meses individuales como marzo.

El análisis institucional muestra que el crecimiento del empleo en marzo se concentró en entidades clave del Estado. Entre las que más aumentaron personal destacan el Ministerio de Educación con 2,841 funcionarios, seguido del Ministerio de Seguridad Pública con 1,726, el Ministerio de Salud con 1,041 y el Órgano Judicial con 525.

También figuran el Ministerio de Gobierno, la Procuraduría General de la Nación y la Asamblea Nacional, esta última con un incremento de 147 funcionarios.

En términos estructurales, el Gobierno Central concentra 170,010 funcionarios, lo que representa más del 64% del total de la planilla, mientras que el resto se distribuye en el sector descentralizado, empresas públicas e intermediarios financieros . Este peso confirma que la mayor carga laboral del Estado sigue concentrada en las instituciones centrales.

Una mujer de perfil derecho frente a un monitor de computadora que muestra una hoja de cálculo con el título 'Pago de planilla estatal'. Tiene la mano en un ratón.
Gasto en salarios del sector público supera los $1,300 millones en el trimestre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, el gasto en planilla también se concentra en el Gobierno Central, que en marzo destinó $284.2 millones en salarios, frente a los $167.5 millones del sector descentralizado . Este desequilibrio refleja la estructura administrativa del país y la alta dependencia de los ministerios y entidades centrales en la ejecución del gasto público.

Entre las instituciones con mayor peso en personal y gasto destacan el Ministerio de Educación, con 64,385 funcionarios en marzo y $327.8 millones acumulados en salarios durante el primer trimestre; la Caja de Seguro Social, con 35,391 trabajadores y $208.9 millones pagados entre enero y marzo; el Ministerio de Seguridad Pública, con 34,369 funcionarios y $136.6 millones acumulados; y el Ministerio de Salud, con 20,179 trabajadores y $127.6 millones en sueldos durante el trimestre.

A este grupo se suma la Asamblea Nacional, que registró 4,150 funcionarios en marzo y $21.5 millones acumulados en salarios en los tres primeros meses del año.

Mientras el número de funcionarios continúa creciendo, el reto sigue siendo cómo equilibrar la expansión del empleo estatal con la disciplina fiscal, en un contexto de presión sobre las finanzas públicas.

Este es un tema que preocupa a las calificadoras de riesgo, que han pedido reducir el tamaño de la planilla estatal para evitar una mayor presión sobre las cuentas del Estado, en medio de una caída en la recaudación de impuestos.

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