Por qué el estrés puede alterar el ciclo menstrual y cómo prevenirlo

El estrés altera el ciclo menstrual al elevar el cortisol y afectar la comunicación entre cerebro y ovarios (Freepik)

Para muchas mujeres, la llegada de la menstruación funciona como un reloj interno predecible. Sin embargo, basta con atravesar una etapa de intensa presión —exámenes, problemas familiares, exceso de trabajo— para que ese reloj se descontrole. No se trata de una coincidencia ni de algo imaginario: el estrés puede desequilibrar el ciclo menstrual más de lo que se piensa. ¿A qué se debe esta influencia invisible, y qué se puede hacer para proteger el propio bienestar hormonal?

Según la ginecóloga Swapna Kollikonda de Cleveland Clinic, el estrés es uno de los factores más frecuentes que alteran el ciclo menstrual, ya que estimula la producción de cortisol, una hormona capaz de interrumpir el equilibrio entre el cerebro y los ovarios. Esta situación puede manifestarse en menstruaciones más ligeras, retrasadas o incluso en la ausencia total del periodo, conocida como amenorrea.

La ausencia prolongada de menstruación puede aumentar el riesgo de problemas óseos, cardiovasculares y de ánimo (Freepik)

El mecanismo biológico detrás de este fenómeno se origina en el eje hipotálamo-hipófisis-ovario. El hipotálamo, una región cerebral que regula el ciclo, libera sustancias químicas que estimulan la hipófisis para que, a su vez, active los ovarios.

Estos órganos producen estrógeno y progesterona, hormonas esenciales para la menstruación. Sin embargo, el hipotálamo es especialmente sensible al estrés. “El cortisol que produce el cuerpo bajo estrés puede causar estragos en la conexión entre el hipotálamo, la hipófisis y los ovarios”, explicó la Dra. Kollikonda.

La intensidad y duración del estrés determinarán el grado de alteración: mientras que los episodios breves suelen tener un impacto limitado, el estrés persistente genera consecuencias más duraderas y notorias en el ciclo menstrual.

Consecuencias hormonales y riesgos asociados

El eje hipotálamo-hipófisis-ovario es clave en la regulación hormonal y es especialmente sensible al estrés (Imagen Ilustrativa infobae)

Las consecuencias de una alteración hormonal sostenida van más allá de la simple irregularidad en la menstruación. Cleveland Clinic advierte que la ausencia prolongada de la menstruación puede derivar en un desequilibrio hormonal, ya que el cuerpo deja de producir las cantidades adecuadas de estrógeno y progesterona.

Estas hormonas no solo regulan el ciclo, sino que también cumplen funciones indispensables en la estabilización del estado de ánimo, la salud ósea y el bienestar cardiovascular. Por ello, la falta de menstruación durante varios meses puede incrementar el riesgo de problemas en estas áreas. La Dra. Kollikonda señala que, si bien un retraso ocasional no suele ser motivo de alarma, la repetición de periodos ausentes o muy diferentes justifica una consulta médica, ya que podría requerirse tratamiento hormonal para restablecer el equilibrio y regular el ciclo.

El ejercicio físico, el descanso adecuado y la alimentación equilibrada ayudan a prevenir los efectos del estrés en la menstruación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para prevenir o contrarrestar el efecto del estrés en la menstruación, Cleveland Clinic recomienda adoptar medidas que ayuden a reducir los niveles de cortisol. Entre las sugerencias destacan la práctica regular de ejercicio físico, que contribuye a la reducción del estrés, y priorizar el descanso nocturno, ya que la falta de sueño eleva la producción de cortisol.

Una alimentación equilibrada, rica en nutrientes para la regulación hormonal, también es esencial. Además, técnicas de relajación como la meditación o la respiración consciente resultan útiles para afrontar las tensiones cotidianas. La institución resalta la importancia de buscar actividades que estimulen las “hormonas de la felicidad” y dedicar tiempo al autocuidado, ya que estos hábitos promueven el bienestar y ayudan a mantener la regularidad menstrual.

Otras causas y la importancia de un diagnóstico preciso

No obstante, Cleveland Clinic subraya que el estrés no es la única causa de irregularidades menstruales. Otras condiciones, como la perimenopausia —etapa previa a la menopausia con disminución de estrógeno—, los trastornos tiroideos o el síndrome de ovario poliquístico, también pueden alterar el ciclo.

Consultar a un profesional de la salud es fundamental ante alteraciones persistentes del ciclo menstrual (Freepik)

La Dra. Kollikonda insiste en que hay que descartar otros posibles factores antes de atribuir los cambios exclusivamente al estrés. Si la menstruación presenta alteraciones persistentes, la recomendación es consultar a un profesional de la salud para un diagnóstico exacto y un tratamiento adecuado.

Prestar atención a las señales del propio cuerpo y reconocer los factores que desencadenan el estrés resulta fundamental para proteger la salud menstrual. Identificar estos desencadenantes y tomar acciones para reducirlos puede marcar la diferencia en el bienestar y la regularidad del ciclo, concluyó Cleveland Clinic.