Salud

Por qué el estrés puede alterar el ciclo menstrual y cómo prevenirlo

La producción elevada de cortisol interfiere en la comunicación entre cerebro y ovarios, lo que puede provocar amenorrea y otros desajustes en el período femenino

Por Constanza Almirón

Guardar
El estrés altera el ciclo
El estrés altera el ciclo menstrual al elevar el cortisol y afectar la comunicación entre cerebro y ovarios (Freepik)

Para muchas mujeres, la llegada de la menstruación funciona como un reloj interno predecible. Sin embargo, basta con atravesar una etapa de intensa presión —exámenes, problemas familiares, exceso de trabajo— para que ese reloj se descontrole. No se trata de una coincidencia ni de algo imaginario: el estrés puede desequilibrar el ciclo menstrual más de lo que se piensa. ¿A qué se debe esta influencia invisible, y qué se puede hacer para proteger el propio bienestar hormonal?

Según la ginecóloga Swapna Kollikonda de Cleveland Clinic, el estrés es uno de los factores más frecuentes que alteran el ciclo menstrual, ya que estimula la producción de cortisol, una hormona capaz de interrumpir el equilibrio entre el cerebro y los ovarios. Esta situación puede manifestarse en menstruaciones más ligeras, retrasadas o incluso en la ausencia total del periodo, conocida como amenorrea.

La ausencia prolongada de menstruación
La ausencia prolongada de menstruación puede aumentar el riesgo de problemas óseos, cardiovasculares y de ánimo (Freepik)

El mecanismo biológico detrás de este fenómeno se origina en el eje hipotálamo-hipófisis-ovario. El hipotálamo, una región cerebral que regula el ciclo, libera sustancias químicas que estimulan la hipófisis para que, a su vez, active los ovarios.

Estos órganos producen estrógeno y progesterona, hormonas esenciales para la menstruación. Sin embargo, el hipotálamo es especialmente sensible al estrés. “El cortisol que produce el cuerpo bajo estrés puede causar estragos en la conexión entre el hipotálamo, la hipófisis y los ovarios”, explicó la Dra. Kollikonda.

La intensidad y duración del estrés determinarán el grado de alteración: mientras que los episodios breves suelen tener un impacto limitado, el estrés persistente genera consecuencias más duraderas y notorias en el ciclo menstrual.

Consecuencias hormonales y riesgos asociados

El eje hipotálamo-hipófisis-ovario es clave
El eje hipotálamo-hipófisis-ovario es clave en la regulación hormonal y es especialmente sensible al estrés (Imagen Ilustrativa infobae)

Las consecuencias de una alteración hormonal sostenida van más allá de la simple irregularidad en la menstruación. Cleveland Clinic advierte que la ausencia prolongada de la menstruación puede derivar en un desequilibrio hormonal, ya que el cuerpo deja de producir las cantidades adecuadas de estrógeno y progesterona.

Estas hormonas no solo regulan el ciclo, sino que también cumplen funciones indispensables en la estabilización del estado de ánimo, la salud ósea y el bienestar cardiovascular. Por ello, la falta de menstruación durante varios meses puede incrementar el riesgo de problemas en estas áreas. La Dra. Kollikonda señala que, si bien un retraso ocasional no suele ser motivo de alarma, la repetición de periodos ausentes o muy diferentes justifica una consulta médica, ya que podría requerirse tratamiento hormonal para restablecer el equilibrio y regular el ciclo.

El ejercicio físico, el descanso
El ejercicio físico, el descanso adecuado y la alimentación equilibrada ayudan a prevenir los efectos del estrés en la menstruación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para prevenir o contrarrestar el efecto del estrés en la menstruación, Cleveland Clinic recomienda adoptar medidas que ayuden a reducir los niveles de cortisol. Entre las sugerencias destacan la práctica regular de ejercicio físico, que contribuye a la reducción del estrés, y priorizar el descanso nocturno, ya que la falta de sueño eleva la producción de cortisol.

Una alimentación equilibrada, rica en nutrientes para la regulación hormonal, también es esencial. Además, técnicas de relajación como la meditación o la respiración consciente resultan útiles para afrontar las tensiones cotidianas. La institución resalta la importancia de buscar actividades que estimulen las “hormonas de la felicidad” y dedicar tiempo al autocuidado, ya que estos hábitos promueven el bienestar y ayudan a mantener la regularidad menstrual.

Otras causas y la importancia de un diagnóstico preciso

No obstante, Cleveland Clinic subraya que el estrés no es la única causa de irregularidades menstruales. Otras condiciones, como la perimenopausia —etapa previa a la menopausia con disminución de estrógeno—, los trastornos tiroideos o el síndrome de ovario poliquístico, también pueden alterar el ciclo.

Consultar a un profesional de
Consultar a un profesional de la salud es fundamental ante alteraciones persistentes del ciclo menstrual (Freepik)

La Dra. Kollikonda insiste en que hay que descartar otros posibles factores antes de atribuir los cambios exclusivamente al estrés. Si la menstruación presenta alteraciones persistentes, la recomendación es consultar a un profesional de la salud para un diagnóstico exacto y un tratamiento adecuado.

Prestar atención a las señales del propio cuerpo y reconocer los factores que desencadenan el estrés resulta fundamental para proteger la salud menstrual. Identificar estos desencadenantes y tomar acciones para reducirlos puede marcar la diferencia en el bienestar y la regularidad del ciclo, concluyó Cleveland Clinic.

Temas Relacionados

Estrés y menstruaciónCiclo menstrualCleveland ClinicSwapna KollikondaAmenorreaDesequilibrio hormonalSalud menstrualNewsroom BUE

Últimas Noticias

Pilates: cuándo comienzan a notarse los cambios en postura, flexibilidad y bienestar

Un seguimiento de expertas consultadas por Women’s Health y estudios recientes confirma que esta práctica favorece la alineación corporal, la movilidad y el bienestar mental, con resultados respaldados por evidencia científica y potenciados por la práctica regular

Pilates: cuándo comienzan a notarse

Fumar puede causar daños irreversibles en los ojos, según la evidencia científica

Oftalmólogos y optometristas recomiendan abandonar el tabaco y realizar controles visuales periódicos. Según un artículo de Very Well, estas medidas disminuyen la probabilidad de desarrollar enfermedades oculares graves

Fumar puede causar daños irreversibles

¿Es mejor ducharse con agua caliente o fría?: qué dicen los expertos sobre sus efectos en la salud y el ánimo

Especialistas de Real Simple y entidades científicas muestran que regular la temperatura del agua influye en el bienestar físico y emocional

¿Es mejor ducharse con agua

La Ley de Kidlin: por qué escribir los problemas reduce la ansiedad y mejora el autoconocimiento

Esta técnica, avalada por estudios internacionales, propone un método simple y efectivo que facilita la gestión emocional y promueve el bienestar general. Cómo realizarlo para obtener beneficios efectivos

La Ley de Kidlin: por

La autocensura en la Generación Z: ansiedad, ilusión colectiva y el precio de ocultar opiniones propias, según Arthur Brooks

El experto en bienestar explora cómo la presión social a expresar opiniones ajenas puede derivar en malestar psicológico y pérdida de autenticidad

La autocensura en la Generación
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025: cómo es la

Elecciones 2025: cómo es la Boleta Única de Papel de Santa Cruz y quiénes son los candidatos

Quién era el histórico referente de la UCR de Misiones que murió tras descompensarse en vivo durante un debate

Indignación y repudio por el disfraz de un alumno en Bariloche: se vistió de “mujer violada” en su viaje de egresados

Capturaron a cinco miembros de la banda que robó tres casas en una hora en Avellaneda y Lanús

Con penas de hasta 10 años, condenaron a los penitenciarios de Salta acusados de corrupción

INFOBAE AMÉRICA
Rusia lanzó un ataque masivo

Rusia lanzó un ataque masivo con más de 300 drones y 37 misiles contra cinco regiones de Ucrania

EEUU condenó los ataques con explosivos en Ecuador y reafirmó su apoyo a la lucha “para erradicar el crimen organizado”

Estados Unidos instó al Gobierno de Japón a detener la importación de energía rusa

Israel confirmó la identidad de los dos rehenes asesinados y entregados por los terroristas de Hamas

Estados Unidos planea implementar una fuerza internacional para estabilizar la seguridad en la Franja de Gaza

TELESHOW
Un reencuentro que terminó en

Un reencuentro que terminó en tragedia y un secreto que se llevó a la tumba: el motivo por el que Liam Payne estaba en Argentina

Liam Payne, a un año de su partida: el recuerdo mundial de un ídolo que marcó a una generación

El calvario de Geoff Payne para repatriar el cuerpo de su hijo: 19 días entre lágrimas, trámites y el afecto de los fans

Gastón Soffritti: “Mis papás nunca pudieron leer mi libro”

Griselda Siciliani deslumbró con un osado look en el programa de Pergolini y adelantó la tercera temporada de Envidiosa