Cómo alimentarse mejor y cuidar la salud a partir de los 50: qué aconsejan los especialistas

A partir de los 50 años, la elección de alimentos ricos en proteínas y calcio resulta clave para preservar la masa muscular y ósea (Imagen Ilustrativa Infobae)

Llegar a los 50 años representa una etapa donde la alimentación y los controles médicos ganan protagonismo. El cuerpo ya no responde igual que en décadas anteriores y la rutina diaria se ve condicionada por cambios metabólicos, hormonales y físicos propios del envejecimiento.

El metabolismo se desacelera, la masa muscular y la densidad ósea descienden, y problemas como la hipertensión, la diabetes tipo 2, las dislipemias, la obesidad y la osteoporosis aparecen o se hacen más frecuentes. A esta edad, muchos comienzan a notar que las estrategias para mantenerse en forma o saludables requieren ajustes y una mayor planificación.

La buena noticia es que muchas de las patologías asociadas al envejecimiento pueden prevenirse o retrasarse a través de la alimentación y rutinas saludables. “Una dieta saludable es fundamental en todas las etapas de la vida. En personas de cincuenta años o más, surgen y se hacen más frecuentes distintas entidades, como la pérdida de masa y función muscular, la disminución de la masa ósea y las enfermedades cardiometabólicas”, detalló el medico clínico Ramiro Heredia a Infobae.

Incorporar frutas, verduras y cereales integrales contribuye a mejorar el tránsito intestinal y mantener el metabolismo activo (Freepik)

Claves de la nutrición tras la mediana edad

A nivel biológico, la reducción paulatina de hormonas sexuales (estrógenos y testosterona) impacta directamente sobre la masa muscular, el metabolismo y la ubicación de los depósitos de grasa. Según le dijo a Infobae la nutricionista Nadia Hrycyck: “El metabolismo se hace más lento, se reduce la tolerancia a los carbohidratos y las mujeres experimentan una redistribución de la grasa corporal tras la menopausia”. De acuerdo con su análisis, la necesidad de proteínas de alta calidad, calcio, vitamina D y fibra gana protagonismo en esta etapa.

Los expertos recomiendan:

Aumentar el aporte proteico a través de carnes magras, huevos, legumbres y lácteos bajos en grasa. “El organismo necesita estas proteínas para mantener el músculo, controlar el metabolismo y ayudar a fijar el calcio en los huesos”, señaló Hrycyck.

Consumir calcio de fuentes como yogur, leche o queso, sumados a vegetales de hoja verde oscura, para reforzar la densidad ósea.

Incorporar vitamina D , bien sea con lácteos fortificados, exposición solar controlada o –si fuese necesario– mediante suplementos.

Favorecer las grasas saludables presentes en pescados, nueces y semillas, ricas en omega-3, que contribuyen al cuidado cardiovascular y cerebral.

Aumentar la fibra para favorecer la salud intestinal y controlar el peso. Esto se logra a través de frutas, verduras y cereales integrales.

La recomendación de realizar controles médicos anuales permite detectar a tiempo alteraciones en la presión arterial, glucosa y colesterol (Freepik)

Qué evitar en la dieta y cuáles son los alimentos aliados

La evidencia recogida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) respalda los consejos de limitar ciertos productos. Los especialistas sugieren:

Reducir la sal , ya que en la adultez se incrementa el riesgo de hipertensión arterial. Muchos alimentos procesados, fiambres, enlatados y productos “light” contienen altos niveles de sodio.

Evitar el azúcar agregada y las harinas refinadas, que favorecen el aumento de grasa abdominal y dificultan el manejo del peso.

Limitar los ultraprocesados , panificados, pastelería y bebidas alcohólicas. Estas opciones no solo aportan calorías vacías, sino que también suelen contener grasas trans y saturadas capaces de elevar el riesgo cardiovascular.

Optar por alimentos frescos, naturales y de temporada. Ejemplos recomendados para este segmento son las bayas, vegetales de hoja verde, pescados magros, frutos secos, legumbres y aguacate.

En términos prácticos, la combinación entre una alimentación balanceada, variada y baja en ultraprocesados puede “ayudar a controlar mejor la presión arterial, disminuir el riesgo de problemas cardíacos y contribuir a prevenir diabetes y cáncer”, puntualizó en el sitio especializado AARP la directora de diversidad científica de la fuerza laboral de los Institutos Nacionales de la Salud, Marie Bernard.

Mantenerse físicamente activo, a través de ejercicios de fuerza y caminatas, ayuda a fortalecer el corazón y los huesos (Freepik)

Hábitos esenciales y controles médicos recomendados

La nutrición es solo una parte del abordaje. Mantener la actividad física regular —idealmente con ejercicios de fuerza y caminatas— potencia la conservación muscular, favorece la mineralización ósea y mantiene activo el metabolismo. Los especialistas remarcan que sin movimiento, ni el mejor equilibrio dietario puede tener todos los efectos esperados sobre la salud global.

En cuanto a controles, Heredia recomendó adaptar el seguimiento médico “como un traje a medida de la edad”. Entre los chequeos recomendados figuran análisis de sangre para glucemia, colesterol total y fraccionado, función hepática y renal, junto con el control anual de presión arterial, peso, perímetro abdominal y —para hombres— estudios prostáticos y colonoscopía.

Los chequeos médicos son más que importantes según los expertos consultados por Infobae (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El control periódico de salud es una herramienta vital para detectar a tiempo cualquier alteración y optimizar la nutrición y los cuidados preventivos”, resumió el especialista.

La aceptación de los cambios corporales que trae el paso del tiempo y la puesta en práctica de rutinas saludables puede marcar la diferencia en la calidad de vida después de los 50 años. El consenso de expertos y organizaciones coincide en que la clave está en elegir más alimentos frescos, minimizar ultraprocesados y priorizar la combinación de nutrición adecuada, ejercicio regular e hidratación.

Según la OMS: “Llevar una dieta sana a lo largo de la vida ayuda a prevenir la malnutrición en todas sus formas, así como diversas enfermedades no transmisibles”. En este sentido, un menú simple, variado y adaptado a las necesidades personales es uno de los mejores recursos para sumar años saludables y activos.