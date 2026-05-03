La Armada de República Dominicana integra a 57 marineros en nueva promoción

Honor, disciplina y promesas a la patria: marineros egresados, ovación protocolar y un futuro al servicio de República Dominicana.

La Armada de República Dominicana celebró la incorporación de 57 nuevos marineros formados en distintas especialidades, durante una ceremonia en la Base Naval Las Calderas, en la provincia Peravia.

El evento fue realizado el miércoles 29 de abril y reunió a autoridades militares y civiles, asimismo, la ceremonia marcó un nuevo ciclo en el fortalecimiento de las capacidades operativas de la institución, según informaron tanto la Armada como el diario Listín Diario este domingo 3 de mayo.

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El acto contó con la presencia del ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, acompañado por el vicealmirante Juan B. Crisóstomo Martínez, comandante general de la Armada, miembros del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas y la gobernadora de Peravia, Ángela Yadira Báez. De acuerdo con la información difundida por la Armada a través de sus redes sociales, los nuevos integrantes egresaron del Centro de Enseñanza Naval en las especialidades de Contramaestre, Infantería de Marina, Informática y Camarería.

El ingreso de 57 jóvenes marca el inicio de una nueva etapa de vocación y sacrificio. El acto, cargado de simbolismo, refuerza la formación integral como elemento clave del servicio militar (Captura de video institucional)

Reportó Listín Diario que la ceremonia inició con la rendición de honores militares al ministro de Defensa y continuó con el programa protocolar en el salón de eventos de la base. El capitán de navío José Agustín José Vásquez, director del Centro de Enseñanza Naval, fue responsable del discurso central y subrayó la calidad de la preparación académica, técnica y militar recibida por los graduados.

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“La formación integral recibida permite a estos jóvenes integrarse a las distintas áreas operativas de la Armada, contribuyendo de manera directa al fortalecimiento de la defensa marítima nacional”, afirmó Vásquez.

Durante el acto, los mejores promedios fueron reconocidos en categorías como honor académico, espíritu de cuerpo, aptitud militar y desempeño por especialidad. Los reconocimientos, entregados por el comandante general Crisóstomo Martínez y otras autoridades, destacaron la disciplina y excelencia demostradas durante el período de instrucción, informó Listín Diario.

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Momentos de emoción y solemnidad atravesaron la jornada en Peravia. Autoridades civiles y militares fueron testigos del compromiso asumido por los egresados en un evento lleno de significado (Captura de video institucional)

Uno de los momentos centrales fue la toma de juramento y el acto de fidelidad a la Bandera Nacional, ceremonia en la que los nuevos marineros formalizaron su compromiso de servicio a la patria bajo los valores de honor y lealtad. “Asumen la responsabilidad de servir con entrega y vocación”, señaló la Armada en su comunicado institucional.

Recién cumplidos 182 años de compromiso de la institución

El 15 de abril de este año la Armada de República Dominicana conmemoró 182 años al servicio de la protección marítima nacional desde 1844, año de su fundación, consolidando un legado orientado al resguardo de la soberanía y la seguridad en aguas dominicanas, tal como anunciaron en su portal oficial dicha fecha.

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A lo largo de este período, la institución ha sido configurada por la dedicación de hombres y mujeres que, según información oficial, destacan por su disciplina y vocación de servicio, atributos que han permitido la continuidad de su labor al país, destacó la institución en aras de la celebración de la fecha.

Los mejores promedios recibieron distinciones especiales. El centro de enseñanza naval refuerza la misión formativa para una Armada fortalecida frente a los retos del país (Captura de video institucional)

El compromiso institucional, de acuerdo con la Armada de República Dominicana, se centra en mantener y fortalecer los valores de lealtad y entrega, priorizando la defensa y exaltación del nombre de República Dominicana.

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