Tras el brote de hantavirus en un crucero, Tierra del Fuego dijo que no hay evidencia de contagios en la provincia

La provincia de Tierra del Fuego no ha registrado casos confirmados de hantavirosis desde que existen registros epidemiológicos

El Ministerio de Salud de Tierra del Fuego informó este domingo que no tiene datos oficiales sobre el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, que partió desde Ushuaia y registró al menos tres muertes, entre ellos un caso confirmado de la enfermedad durante su última travesía antártica.

El barco, con cerca de 170 pasajeros y 70 tripulantes, navegaba hacia Cabo Verde, en el noroeste de África, cuando los primeros síntomas aparecieron entre los pasajeros.

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Desde el Ministerio de Salud de Tierra del Fuego (TDF) dijeron que esa provincia no registra casos confirmados de hantavirosis desde que existe registro epidemiológico. La zona endémica de esta enfermedad en el sur del país corresponde a la franja cordillerana de Neuquén, Río Negro y Chubut, caracterizada por el bosque andino y la alta humedad, recordó.

Por otra parte, destacó que la administración fueguina no recibió información oficial ni extraoficial del Ministerio de Salud de la Nación sobre el caso registrado a bordo del crucero, al menos hasta el momento. Además, señaló que en el gobierno provincial desconocen los nombres de las personas afectadas, lo que impide realizar cualquier rastreo de contactos con el sistema sanitario local y reconstruir los posibles itinerarios previos al embarque en Ushuaia.

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El brote de hantavirus en el crucero MV Hondius provocó al menos tres muertes y mantiene a pasajeros bajo observación internacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cartera sanitaria provincial recordó que, desde enero de 2026 hasta la semana epidemiológica actual, se notificaron en el país 32 casos de hantavirosis: 14 en Buenos Aires, 12 en Salta, 2 en Chubut, 2 en Río Negro, 1 en Entre Ríos y 1 en Jujuy. Ninguno en Tierra del Fuego.

Agregó que, el principal reservorio del virus en la Patagonia es el ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus). En el caso particular de Tierra del Fuego —tanto del lado argentino como del chileno—, la literatura científica discute la existencia de una subespecie denominada O. longicaudatus magallanicus, aunque otras clasificaciones la consideran una especie separada. Su potencial real como reservorio del virus permanece sin determinarse.

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En cuanto al brote, el primer caso reportado fue el de un hombre de 70 años que comenzó a manifestar síntomas durante el viaje y murió a bordo. Su cuerpo fue desembarcado en la isla de Santa Elena, territorio británico en el Atlántico Sur. Su esposa, de 69 años, fue evacuada en estado grave en Sudáfrica, donde falleció en un hospital de Johannesburgo. Aparentemente, ambos eran de nacionalidad neerlandesa, aunque esto no había sido confirmado. El tercer deceso ocurrió a bordo del MV Hondius y el cuerpo seguía en la embarcación.

Otro pasajero, un ciudadano británico de 69 años, también fue trasladado a Sudáfrica y permanecía internado en terapia intensiva.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó a la agencia AFP que, de los seis pasajeros afectados, uno tiene confirmado el diagnóstico positivo de hantavirus y los otros cinco están bajo sospecha. “De los seis afectados, tres han muerto y uno permanece en cuidados intensivos en Sudáfrica”, indicó el organismo. El brote fue detectado inicialmente por las autoridades sanitarias sudafricanas, que identificaron una “enfermedad respiratoria aguda grave” entre quienes viajaban a bordo.

El hantavirus se transmite por contacto con roedores infectados, sus excrementos, orina o la inhalación de polvo contaminado, y puede derivar en un síndrome respiratorio grave

El MV Hondius, operado por la empresa Oceanwide Expeditions y registrado como crucero polar, realizó desde noviembre la temporada de expediciones antárticas con base en Tierra del Fuego. Su último zarpe desde Ushuaia fue el 1 de abril de 2026, con rumbo a las Islas Georgias del Sur, Sandwich del Sur y Santa Elena, con recambio de pasajeros y tripulantes previsto en esas escalas. De acuerdo con plataformas de seguimiento marítimo, el buque se encontraba este domingo cerca del puerto de Praia, en Cabo Verde, y tiene previsto continuar hacia las Islas Canarias, en España.

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El hantavirus se transmite principalmente por el contacto con roedores infectados, sus excrementos, orina, mordeduras o la inhalación de polvo contaminado. La OMS advirtió que, aunque poco frecuente, se han descrito casos de transmisión entre personas, y que la enfermedad puede derivar en un síndrome respiratorio grave que requiere vigilancia y cuidados intensivos.

El organismo internacional informó que trabaja en coordinación con los gobiernos de los países involucrados y con Oceanwide Expeditions para evaluar la posible evacuación médica de los pasajeros enfermos. Las autoridades analizan la necesidad de aislar a otros dos pasajeros con síntomas que podrían ser hospitalizados en Cabo Verde. La empresa operadora no había ofrecido comentarios sobre la situación al cierre de esta edición.

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