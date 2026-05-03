Darío Barassi compartió la divertida carta que le dejó su hija: “Querido padre, lo lamento, me voy”

Darío Barassi comparte en redes sociales la carta de su hija Emilia sobre su "mudanza" ficticia a Europa (Instagram)

Darío Barassi compartió una nota escrita por su hija mayor, Emilia, a través de sus redes sociales, generando reacciones de pura ternura entre sus seguidores. El conductor de ¡Ahora caigo! (Eltrece) exhibió el mensaje en el que la niña de 6 años le comunicaba de manera espontánea su decisión ficticia de irse a vivir a Europa.

En la carta, Emilia escribió: “Querido padre. Lo lamento me voi (SIC)”, a lo que Barassi acotó en tono humorístico que más tarde le haría escribir 400 veces la palabra “voy” de manera correcta y que, por eso, su hija se iba. En el texto, la hija del conductor agregó: “a vivir a Europa con Anto y muchas amigas. Perdón, con amor. Emi. Lo lamento”.

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Barassi explicó que la situación se produjo luego de contarle a Emilia, un día antes, que posee ciudadanía europea. “Hace un día le conté que tiene ciudadanía europea y hoy me deja esta carta bajo la puerta de mi escritorio”, lanzó el animador. El también actor finalizó la publicación con un comentario en tono de broma: “Que pendeja. LCDLL”.

El conductor de ¡Ahora caigo! mostró el mensaje tierno de su hija de 6 años

El año pasado la celebración del sexto cumpleaños de Emilia, la hija mayor que el conductor tiene con Lucía Gómez Centurión, se convirtió en un evento inolvidable para su entorno. La casa familiar fue escenario de un parque de diversiones en miniatura, con atracciones que sorprendieron tanto a niños como a adultos.

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Entre los detalles más comentados estuvo la vuelta al mundo instalada en el jardín, capaz de transportar a ocho personas simultáneamente. No faltaron un castillo inflable y una estructura decorativa que combinaba un unicornio con un arcoíris, elementos clave para recrear el universo de Margarita, la serie de Cris Morena preferida de la homenajeada.

La ambientación incluyó grandes cascadas de globos multicolores que cubrieron el salón principal y dos pistas de bowling infantil, pensadas para que los pequeños invitados pudieran jugar en grupo. Al finalizar la fiesta, cada niño recibió una bolsa de recuerdos, extendiendo el clima festivo más allá del encuentro.

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Barassi bromeó sobre el error ortográfico en la carta de Emilia y reveló el lado divertido de la familia

La fiesta de cumpleaños de Emilia Barassi se destacó por la magnitud de la organización y la originalidad de la temática, basada en el universo de Margarita. Juegos inflables, globos y hasta una rueda de la fortuna convirtieron la vivienda en un escenario de fantasía. Las imágenes y videos que circularon en redes sociales reflejaron la admiración de los seguidores de Barassi por la dedicación puesta en cada detalle.

El conductor utilizó sus redes sociales para compartir postales de la celebración y expresar sus sentimientos hacia su hija mayor. “Hace 6 años sucedió la magia. Llegó ELLA y el mundo se volvió un lugar espectacular”, escribió Barassi en una carta abierta ilustrada con fotos familiares.

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En el mismo mensaje, Barassi se dirigió a su hija menor, Inés María: “Emilia es mucho más que una hija que amo, es mi persona favorita en el mundo. (Inés María no te pongas celosa, todo lo que escriba hoy también es para vos, pero no es tu cumple morocha. El 10/8 soy todo tuyo)”.

La celebración del sexto cumpleaños de Emilia Barassi incluyó una vuelta al mundo y un parque de diversiones en casa

Barassi describió la personalidad de Emilia con palabras sentidas: “¿Por qué favorita? Porque es espectacular, distinta y especial. Porque con un beso o con solo darme la mano me cura el alma, porque es compañera y brillante, su cabeza vuela y sus emociones también. Tiene imaginación de sobra, juega y es libre. Tiene risa contagiosa y cuando canta el mundo hace silencio para escucharla”.

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El actor recordó momentos compartidos con su hija: “Compañera de desayunos tempraneros, caminatas y viajes. Amo escucharla y amo contarle cosas. Te clava esa mirada gigantesca e íntima y uno se queda en ese lugar para siempre. Cuando estoy con vos medio que no necesito nada más, enana”.

“No tiene dimensión lo que esta enana significa para mí. Me es imposible escribir este posteo, no se puede describir lo que siento por vos Pipi. Es inmenso, eterno, inalcanzable. Desbloqueaste otro nivel de amor cuando llegaste y haces que eso crezca segundo a segundo. Qué afortunado soy de tenerte en mi vida”, concluyó Barassi, dando cuenta del profundo vínculo que los une.

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