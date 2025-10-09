El humo de los incendios forestales podría dañar la fertilidad masculina

JUEVES, 9 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- El humo de los incendios forestales podría estar dañando la fertilidad de los hombres, según un estudio reciente.

Las medidas clave de la calidad del esperma parecieron disminuir entre docenas de hombres que participaron en tratamientos de fertilidad, informaron investigadores recientemente en la revista Fertility and Sterility.

"Estos resultados refuerzan las crecientes evidencias de que las exposiciones ambientales, sobre todo el humo de los incendios forestales, pueden afectar a la salud reproductiva", señaló el investigador principal, el Dr. Tristan Nicholson, profesor asistente de urología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, en Seattle.

"A medida que vemos eventos de incendios forestales más frecuentes e intensos, comprender cómo la exposición al humo afecta la salud reproductiva es fundamental", agregó en un comunicado de prensa.

En el estudio, los investigadores analizaron muestras de semen de 84 hombres tomados como parte de procedimientos de inseminación intrauterina en el área de Seattle entre 2018 y 2022.

Los principales eventos de humo de incendios forestales afectaron a Seattle en 2018, 2020 y 2022, anotaron los investigadores. El equipo comparó la calidad del esperma de los hombres durante y entre estos eventos.

"Este estudio aprovecha la ubicación de nuestra institución en la región de Puget Sound, donde los eventos de humo de incendios forestales crean distintos períodos previos y posteriores a la exposición en un experimento natural para examinar cómo una disminución repentina y temporal en la calidad del aire influye en los parámetros del semen", escribieron los investigadores.

Los resultados mostraron disminuciones constantes en la concentración de espermatozoides, el recuento total de espermatozoides y el movimiento de espermatozoides durante las exposiciones al humo de los incendios forestales.

El humo de los incendios forestales contiene partículas contaminantes que pueden invadir los órganos de una persona a través de los pulmones y el torrente sanguíneo, dijeron los investigadores.

Esta exposición se ha relacionado previamente con el cáncer de pulmón, la enfermedad respiratoria, el ataque cardiaco, el accidente cerebrovascular y el deterioro mental, pero su efecto sobre la fertilidad masculina no se ha estudiado bien, dijeron los investigadores.

En general, la tasa de embarazo entre las parejas de los hombres fue del 11 por ciento, y la tasa de nacidos vivos del 9 por ciento, ambas en el extremo inferior del rango promedio, anotaron los investigadores.

Sin embargo, el equipo agregó que el estudio no fue diseñado para evaluar completamente el impacto directo del humo de los incendios forestales en los resultados reproductivos.

Los investigadores planean ver qué sucede después de que el humo de los incendios forestales haya afectado la fertilidad de un hombre.

"Estamos muy interesados en cómo y cuándo se recuperan los recuentos de espermatozoides después de la exposición al humo de los incendios forestales", dijo Nicholson. "Actualmente estamos realizando un estudio piloto prospectivo de hombres en el área de Seattle para evaluar cómo el humo de los incendios forestales afecta la calidad del esperma".

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. ofrecen más información sobre el efecto del humo de los incendios forestales en la salud humana.

FUENTE: Universidad de Washington, comunicado de prensa, 1 de octubre de 2025